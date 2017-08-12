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Все про:аэропорт (1268) Китай (992) непогода (260)

 В аэропорту Пекина отменили более 1200 рейсов из-за непогоды

самолет

Дождь с сильными порывами ветра обрушился на Пекин вечером 11 августа.

В столице Китая, Пекине, международный аэропорт отменил 1256 рейсов из-за грозы, еще 481 рейс был задержан, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Большинство отмен приходились на внутренние рейсы. Дождь с сильными порывами ветра обрушился на Пекин вечером 11 августа.

Власти столицы объявили "желтый" уровень опасности и предупредили о выпадение до 70 мм осадков, что может привести к оползням и наводнениям, сообщает Reuters.

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Дожди с грозами начались в Пекине еще в пятницу вечером. По данным метеорологов, за последние 12 часов в китайской столице выпало более 20 миллиметров осадков
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А тут вже і забули коли останній раз був дощ.
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Судя по фото, в непогоду над Пекином летают только наши "Русланы".

Обращайтесь.
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Кто-то может себе представить- что сейчас творится в этом аэропорту???!!! Я- нет, хотя и пытался.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ аэропорту Пекина отменили более 1200 рейсов из-за непогоды
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