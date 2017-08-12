 В аэропорту Пекина отменили более 1200 рейсов из-за непогоды

В столице Китая, Пекине, международный аэропорт отменил 1256 рейсов из-за грозы, еще 481 рейс был задержан, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Большинство отмен приходились на внутренние рейсы. Дождь с сильными порывами ветра обрушился на Пекин вечером 11 августа.
Власти столицы объявили "желтый" уровень опасности и предупредили о выпадение до 70 мм осадков, что может привести к оползням и наводнениям, сообщает Reuters.
Дожди с грозами начались в Пекине еще в пятницу вечером. По данным метеорологов, за последние 12 часов в китайской столице выпало более 20 миллиметров осадков
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