 В Генштабе ВСУ призвали не беспокоиться из-за законопроекта Путина, позволяющего РФ использовать ПВО на границах Беларуси и Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
"Хочу сразу успокоить наших зрителей. Вопрос касается чисто технической наработки этого документа", - сказал Селезнев.
Он пояснил, что, начиная с 2009 года, Союзное государство Беларуси и Российской Федерации осуществляет общий контроль за воздушным пространством над территорией двух государств. Что касается контроля за воздушным пространством над территорией Беларуси, то этим занимаются соответствующие подразделения ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь.
"Чтобы адаптировать документ, зафиксированный в 2009 году, президент России подал протокольное поручение, чтобы привести его в соответствие с современными реалиями", - отметил представитель Генштаба ВСУ.
"Что касается позиции Вооруженных Сил Украины, то Воздушные Силы ВСУ выполняют задачи исключительно в воздушном пространстве нашей страны. Поэтому нет причин кому-либо волноваться, что мы можем иметь хлопоты, связанные с этим документом", - заявил он.
Селезнев также сообщил, что в прошлом году Вооруженные силы Украины провели ряд стратегических командно-штабных учений, в ходе которых отрабатывались различные варианты применения ВСУ в рамках реагирования на любые случаи и факты агрессии со стороны возможного противника.
"Учения показали уровень готовности ВСУ для отражения агрессии на любом из направлений", - заверил Селезнев.
Представитель Генштаба добавил, что в этом году планируется проведение соответствующих учений в сентябре.
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Сьогодні ми маємо дуже схожу ситуацію. Більше ніж 100 тисячна армія мордору готується до навчань на кордоні з Україною. Порохоботи убаюкують населення України і говорять про високу обороноздатність країни і про те, що "ху№ло не нападе". Головнокомандувач запевняє усіх в тому, що "мирний план працює".
Без мобілізації усіх військовозобов'язаних, без оголошення найвищого рівня тривоги, Україна може втратити значно більше, ніж вже втратила за більше ніж 3-и роки війни.
Напад Ху№ла скоріше всього розпочнеться разом з посиленням напруженності на Корейському півострові.
PS: Без паніки. Просто сухі факти.
PS1: Дозволю собі повтор, оскільки актуально.
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PS: Дякую, що переживаєте за мій психічний стан. Після 13 місяців в АТО начебто з ним поки що все гаразд. Сподіваюсь, що так і буде далі. Чого і Вам бажаю.
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а думав, що воно моряк, а воно будівельник-з-сторй-бату)),
але форму моряцьку)) носе) і вміє, щось нести (працювати язиком)))
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Про це пише Liga.Net.
Як зазначається, Олександр працює в "лнр" "заступник міністра енергетики", Сергій - легально торгує вугіллям в підконтрольній Україні.
Нелегальні поставки здійснюються в два етапи: вивезення в Росію і подальший експорт антрациту в країни Європи. На першому етапі місцеві компанії в ОРДЛО (виробники) відвантажують видобуте вугілля для поставок в Росію.
Всього таких структур в "л/днр" близько 20. Найбільші з них - "державні", тобто контролює їх керівництво так званих "республік".
Це вугілля оформлюється на російській митниці як імпорт з України і продається трейдерам в Росії. Таких трейдерів понад 30. Більшість цих покупців зареєстровані в Ростовській області в 2014-2016 роках спеціально під вугільні контракти.
У 2016 році з окупованих територій до Росії вивезли близько 940 тисяч тонн антрациту на суму 36 млн доларів і ще близько 95 тисяч тонн інших марок вугілля на суму 8 млн доларів. У 2015 році обсяг поставок був більше - близько 1,3 млн тонн.
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