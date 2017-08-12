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Все про:Беларусь (2674) Генштаб ВС (833) ПВО (102) Селезнев (108)

 В Генштабе ВСУ призвали не беспокоиться из-за законопроекта Путина, позволяющего РФ использовать ПВО на границах Беларуси и Украины

селезнев

Не стоит волноваться из-за внесения президентом России Владимиром Путиным в Государственную Думу проекта федерального закона, который позволит РФ использовать ПВО на границах Беларуси с Евросоюзом и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Хочу сразу успокоить наших зрителей. Вопрос касается чисто технической наработки этого документа", - сказал Селезнев.

Он пояснил, что, начиная с 2009 года, Союзное государство Беларуси и Российской Федерации осуществляет общий контроль за воздушным пространством над территорией двух государств. Что касается контроля за воздушным пространством над территорией Беларуси, то этим занимаются соответствующие подразделения ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь.

"Чтобы адаптировать документ, зафиксированный в 2009 году, президент России подал протокольное поручение, чтобы привести его в соответствие с современными реалиями", - отметил представитель Генштаба ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ об инициативе Путина: "Ситуация отслеживается, принимаются соответствующие меры"

"Что касается позиции Вооруженных Сил Украины, то Воздушные Силы ВСУ выполняют задачи исключительно в воздушном пространстве нашей страны. Поэтому нет причин кому-либо волноваться, что мы можем иметь хлопоты, связанные с этим документом", - заявил он.

Селезнев также сообщил, что в прошлом году Вооруженные силы Украины провели ряд стратегических командно-штабных учений, в ходе которых отрабатывались различные варианты применения ВСУ в рамках реагирования на любые случаи и факты агрессии со стороны возможного противника.

"Учения показали уровень готовности ВСУ для отражения агрессии на любом из направлений", - заверил Селезнев.

Представитель Генштаба добавил, что в этом году планируется проведение соответствующих учений в сентябре.

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Плешивыйи педофильный недомерок это сделал для внутреннего употребления своей ваты.
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Это просто оно пердонуло, что бы повоняло. Это чучело и так, если что, ебанет, а, типа наши союзники, только максимально озаботятся. Вспомните ситуацию с Крымом и разрешением на использование ваты за границей. Эти ущербы молчат пока их не трогают, а маленкий ребенок играет в убийства тем временем.
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Ничего плешивый не сделает, если бы мог, то уже давно сделал.
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Оно просто хочет сдохнуть этокой миссией, но история запомнит его как Хуйло (после смерти этого массового убийцы вата первая эту песню петь будет)
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Кто-то рассказывал, что СССР защищали 12 колец (не знаю как это точно называется) ПВО, девять из которых вокруг Москвы...
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В Чернобыле была защитная стена, но ее, наверное, разобрали на металлолом.
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А) ЗГРЛС была расчитана только на определения высков из США. Б) Она "видит" только одиночные пуски, массовый старт её "ослепит". В) После катастрофы на ЧАЭС она была эвокуирована, остался только "скелет".
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Там, в Рассудове, уже и "скелета" не осталось... Всё ещё при Кузьмуке и его "последователях" растащили...
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а Руст спокойно высадился на Красной площади
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9 років тому, мордор напав на Грузію. Перед цим мордор на кордоні з Грузією провів повномаcштабні військові навчання. Тоді також ніхто не думав, що буде війна. А вона була. І закінчилась за 5 днів поразкою Грузії.

Сьогодні ми маємо дуже схожу ситуацію. Більше ніж 100 тисячна армія мордору готується до навчань на кордоні з Україною. Порохоботи убаюкують населення України і говорять про високу обороноздатність країни і про те, що "ху№ло не нападе". Головнокомандувач запевняє усіх в тому, що "мирний план працює".
Без мобілізації усіх військовозобов'язаних, без оголошення найвищого рівня тривоги, Україна може втратити значно більше, ніж вже втратила за більше ніж 3-и роки війни.
Напад Ху№ла скоріше всього розпочнеться разом з посиленням напруженності на Корейському півострові.

PS: Без паніки. Просто сухі факти.

PS1: Дозволю собі повтор, оскільки актуально.
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Я не боюсь помилитись в припущеннях стосовно повномасштабного нападу ху№ла. Я переживаю, що ці припущення стануть правдою, і загине дуже багато не підготовлених українців.

PS: Дякую, що переживаєте за мій психічний стан. Після 13 місяців в АТО начебто з ним поки що все гаразд. Сподіваюсь, що так і буде далі. Чого і Вам бажаю.
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ну если вы с ато- это не значит что надо пугать всех постоянными угрозами нападения. Люди хотят нормально жить, а не думать постоянно с какой стороны хуйло какое-то нападет. Вы свои траншейные страхи не переносите на людей, на простых укранцев, поверьте им живется итак далеко не сладко..
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ватная овца лена, перестань переводить гугл переводчиком.
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лучше с тебя пример брать, кастрюля русскоязычная..
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Гугл-перекладач барахлить, або перевантажений.
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это крымское чмо уже до капитана первого ранга дослужилось..? я в акуе..
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люди ростуть)))
а думав, що воно моряк, а воно будівельник-з-сторй-бату)),
але форму моряцьку)) носе) і вміє, щось нести (працювати язиком)))
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От х@йла можно ждать чего угодно в любой момент. Он тихо прибирает Беларусь к своим липким ручонкам. И не будет спрашивать у Лукашенко, что ему делать.И как вы ему помешаете?
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"Папаша,-ответил Король пьяному отцу,пожалуйста, выпивайте и закусывайте,и пусть вас не волнует этих глупостей".Папаша Крик последовал совету сына.Он выпил и закусил..(с).
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Что-то подобное мы слышали в 2014?! Не поддавайтесь на провокации, не паникуйте и тд
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Лепш чорт за сталом , чым маскаль пры браме.
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Раз уж Муженко и Гавнокомандующий просют не влоноваться,то не будем,за ними как за каменной стеной.
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ну да..их детишки и жёны по лондонам с парижами..нормально..как в старом анекдоте про Ивана и Абрама и войну..
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По опыту очередной российско-украинской войны видно что если Генштаб ВСУ прости о чём-то не беспокоится, то начинать беспокоиться самое время!!!
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А ты сколько раз за 3 года слил Мариуполь?
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А шо волноваться из за ПВО,у нас авиация летает только что бы Барыгу покатать,а он в Беларусь на МИГе не полетит.
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На мой взгляд,здравомыслящих военных такой факт должен встревожить. Очевидно,кацапы готовят защиту от наших самолетов и ракет на случай блицкрига в Украину.Хотят войну вести исключительно на украинской территории и не допустить поражения изготовившихся к броску на запад подразделений. ЕСТЬ О ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ,И ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ.
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какое конкретно пво устанавливать собираются? Локатор или радиомаяк? Или Искандеры?
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Етот закон фактически окупация Беларашки, так как Хуйло даже не будет спрашивать разрешения у Минска применять ПВО на ее территории. А дальше будет как всегда правакация и ввод разейских наземных войск якобы для защиты своих ПВО.
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Понад 70% всього вугілля, нелегально вивезеного з окупованих районів Донбасу до Росії, в подальшому експортують дві компанії, пов'язані з братами Олександром та Сергієм Мельничуками.
Про це пише Liga.Net.
Як зазначається, Олександр працює в "лнр" "заступник міністра енергетики", Сергій - легально торгує вугіллям в підконтрольній Україні.
Нелегальні поставки здійснюються в два етапи: вивезення в Росію і подальший експорт антрациту в країни Європи. На першому етапі місцеві компанії в ОРДЛО (виробники) відвантажують видобуте вугілля для поставок в Росію.
Всього таких структур в "л/днр" близько 20. Найбільші з них - "державні", тобто контролює їх керівництво так званих "республік".
Це вугілля оформлюється на російській митниці як імпорт з України і продається трейдерам в Росії. Таких трейдерів понад 30. Більшість цих покупців зареєстровані в Ростовській області в 2014-2016 роках спеціально під вугільні контракти.
У 2016 році з окупованих територій до Росії вивезли близько 940 тисяч тонн антрациту на суму 36 млн доларів і ще близько 95 тисяч тонн інших марок вугілля на суму 8 млн доларів. У 2015 році обсяг поставок був більше - близько 1,3 млн тонн.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Генштабе ВСУ призвали не беспокоиться из-за законопроекта Путина, позволяющего РФ использовать ПВО на границах Беларуси и Украины
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