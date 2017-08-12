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 Политика Украины
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 Лолита признала, что скрывала гастроли в Крыму из-за запрета на въезд в Украину. ВИДЕО

Российская поп-зведа Лолита Милявская признала, что гастролировала в Крыму тайно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инстаграм певицы, Лолита Милявская разместила в социальных сетях видеообращение, в котором пояснила недавнюю отмену концертов в оккупированном Крыму происками аферистов, а также объяснила свое нежелание комментировать гастроли на полуострове запретом на въезд в Украину.

"Не комментировала потому, что... Наверное, была надежда, что, может быть, мне разрешат въезд в Украину, и я смогу увидеть свою семью. Поэтому гастроли в Крыму я не комментировала", - рассказала Лолита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Певице из Беларуси Бьянке запретили въезд в Украину. ФОТО
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Вот же шь ИДИОТСКИЙ комментарий теперь ему АУКНЕТСЯ )))
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50% в украинцев и 15 у немцев...
та мы епта на 35% больше жрем чем немцы!!!))))
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Немцы даже ответили - см. на дойчевелле:
Рева і німці: що їдять і скільки витрачають на харчі? (11.08.2017)

http://p.dw.com/p/2i5sF
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Свиньи, но сюда необходимо добавить Гройсмана, Порошенко и Саакашвили
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Та хіба ж це українці? Це якісь товстозаді ліниві монстри!
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У нас во власти сплошные интеллектуалы.
Один предлагает скорее приватизировать порты, а потом, наверное, и дороги (скоро нас приватизируют для эффективности управления), другой, учит украинцев меньше есть...
Прямо гордость берет за таких руководителей... не во всякой стране подобные найдутся...
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Так МОЗГАМИ надо было ДУМАТЬ раньше А не по ПОДЛОМУ поступать а потом ОРАТЬ как БАЗАРНОЙ БАБЕ, что еЯ не ПУСТИЛИ!!!
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......признала, что гастролировала в Крыму тайно.
по БОРДЕЛЯМ, что ли ?
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А видели,как мера Конотопа под АП встретило пол сотни мусоров !!! Лолита ???До сраки та Лолита !!! НАРОД УКРАИНЫ ,РАСКРОЙ СВОИ ГЛАЗА !!!Почему то Цензор не показал видео с мерам Конотопа ,вопрос ПОЧЕМУ ???? Просрём УКРАИНУ если будем молчать !!!!
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Відволікають увагу, ригоШаКАЛадні падлюки...
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ЗРАДНИКИ ЧОКОЛЯДНИ!
ЛОЛИТУ В БЕССОВЕСНОМ ТРИКО ПОДКИДЫВАЮТ ДЛЯ ОТВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ ВЫШИВАТНИКОВ!
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та трико нормальное...там телеса бессовестные
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Ну уж не знаю, народная пословица гласит:
"Поросята родом полосаты."
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В армии США тестируют новый уникальный шлем

Армия США тестирует новый шлем для пехотинцев, который полностью защищает голову, включая челюсть и лицо, сообщает Popular Mechanics.

Командование армии США уже заказало пробную партию на семь тысяч таких шлемов к 2018 году.

https://www.youtube.com/watch?v=2W7B3w_sAA8

Лолита признала, что скрывала гастроли в Крыму из-за запрета на въезд в Украину - Цензор.НЕТ 93
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Виктор Ли a3db1a1b - куртизанка говорят какая то.... - фот фото попалось...


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какая гаджость эта лалита... похотливая самка решила, она - певица?
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Радует только то. что мы свое говно отправили на экспорт братскому народу винторогих и назад не принимаем для дальнейшей утилизации. Слава Украине!
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Цензор, при розміщенні фото і відеоматеріалів з лолітою, варто робити попередження "дітям, вагітним та іншим вразливим не рекомендується до перегляду".
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хорошая реклама...надо ее тщатильнее среди рыгов распространять
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Я благодарен СБУ что поберегло психику слушателей этой неадекватной бабищи
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Есть вопрос почему пиздоБаста, как дома себя чувствует в Киеве
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желаю Лолите до конца её жизни всё делать тайно, чтобы её никто не видел и не слышал и не замечал
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Да я даже и не знаю,какие дебилы на концерты этой чувырлы ходят!
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Вот это новость! А нам разве не похуй? Или там жирное музло?
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Или бабло! Или Родина!
Бабло оказалось роднее! Родину ведь продать и не плохо можно! За рубли,естественно!
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"Шестидесятилетняя Манька,родоначальница слободских бандитов,вложив два пальца в рот,свистнула так пронзительно,что ее соседи покачнулись. -Маня,вы не на работе,-заметил ей Беня,-холоднокровней,Маня"...(с).
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Лолита-это тот жирный крокодил в татуировках, кажется Поздравляю Крым с приобретением, туда еще пристроить потапов с анисрачками и навсегда
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какая она поп звезда?звездою она не была ни когда, а попа у нее была всегда, была попой ей и осталась .....
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Та їздять нині в Крим всі хто хоче.................... і десь вони бачили якісь там "заборони"..........
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То хай потім крокодилячі сльози на камери не ллють.
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новость так представили, как будто лолита кается и в слезах просит Украину пустить ее к своей родне. А вообще - это дико и неправильно так закрывать границу и не пускать родственников встречаться.
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Для тебе виконання закону дикість? То ти дикунка.
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что ж это за закон такой, запрещающий родственникам встречаться?
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вот тут ты,кацапура,не угадала...мы и будем заканчивать :D нацгвардия Украины не зря в приоритете внимания США-они и будут наводить порядок на развалинах расисии
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встречаться можно, закон нарушать нельзя Еще нельзя воровать, людей и принудительно давать кацапенгражданство Елена, такие вещи усваиваются с детства, но вы попробуйте сейчас
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Странно как то получается, тут беспредельничает киевская хунта, вешая за языки рюсськоговорящих и распиная их младенцев, а это безобразное тело, нет что бы забрать их к себе на Уродину, ездит к ним в гости!!!
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Я раньше считал, что "лолита" неглупая еврейка, а оказалась жадной жидовкой (раз за деньги согласилась на гастроли в оккупированном русней крыму)!
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вы просто не читали ее воспоминаний по своего отца-диссидента Все бы про нее поняли еще тогда , просто дешевка без совести
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Знає кішка, чиє сало з'їла.
От тільки кішка аж занадто обідрана- хай верещить там, де живе.
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яке нам взагалі діло до цієї жирної алкоголички? Не існує для українського народу цієї біснуватої потвори. Так само, як не існує повалійши, куёк, та багатьох інших безхребетних запроданців.
Вони зрбили свій вибір, то навіщо нам про них щось взагалі знати!
пнх, біснуваті пристосуванці.
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ЗвИзда... Шерепа! Огрядна, не охайна баба. Виглядає як стара шльондра. То мабуть та і є.
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как можно скрывать гастроли?давать по ночам в подвалах,а вход по пропускам надежным сепарам,шоб не проболтались?
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Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Милявская тайно посещает синагогу.
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За первенство в цензоровских новостях соперничают два представителя шоу-бизнеса: певцы ртом Михо и Лолита. Счёт пока равный, но Михо продолжает гастрольный тур по Европе, а Лолита так и застряла в Крыму.
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З'ясовується, що ця курва знала про негатівні наслідки, які можуть виникнути після відвідування Криму нехтуючи законодавством України при перетинанні кордону. І до останнього сподівалась на те, що пощастить і ніхто не помітить. А коли її взяли за сраку при спробі в'їзду в Україну, вона здійняла вереск про фашистів і хунту, які її не пускають до родини.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛолита признала, что скрывала гастроли в Крыму из-за запрета на въезд в Украину. ВИДЕО
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