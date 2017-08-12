 Лолита признала, что скрывала гастроли в Крыму из-за запрета на въезд в Украину. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Инстаграм
певицы, Лолита Милявская разместила в социальных сетях видеообращение, в котором пояснила недавнюю отмену концертов в оккупированном Крыму происками аферистов, а также объяснила свое нежелание комментировать гастроли на полуострове запретом на въезд в Украину.
"Не комментировала потому, что... Наверное, была надежда, что, может быть, мне разрешат въезд в Украину, и я смогу увидеть свою семью. Поэтому гастроли в Крыму я не комментировала", - рассказала Лолита. Читайте на "Цензор.НЕТ": Певице из Беларуси Бьянке запретили въезд в Украину. ФОТО
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та мы епта на 35% больше жрем чем немцы!!!))))
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Рева і німці: що їдять і скільки витрачають на харчі? (11.08.2017)
http://p.dw.com/p/2i5sF
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Один предлагает скорее приватизировать порты, а потом, наверное, и дороги (скоро нас приватизируют для эффективности управления), другой, учит украинцев меньше есть...
Прямо гордость берет за таких руководителей... не во всякой стране подобные найдутся...
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по БОРДЕЛЯМ, что ли ?
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ЛОЛИТУ В БЕССОВЕСНОМ ТРИКО ПОДКИДЫВАЮТ ДЛЯ ОТВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ ВЫШИВАТНИКОВ!
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"Поросята родом полосаты."
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Армия США тестирует новый шлем для пехотинцев, который полностью защищает голову, включая челюсть и лицо, сообщает Popular Mechanics.
Командование армии США уже заказало пробную партию на семь тысяч таких шлемов к 2018 году.
https://www.youtube.com/watch?v=2W7B3w_sAA8
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братскомународу винторогих и назад не принимаем для дальнейшей утилизации. Слава Украине!
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Бабло оказалось роднее! Родину ведь продать и не плохо можно! За рубли,естественно!
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От тільки кішка аж занадто обідрана- хай верещить там, де живе.
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Вони зрбили свій вибір, то навіщо нам про них щось взагалі знати!
пнх, біснуваті пристосуванці.
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