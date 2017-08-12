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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дороги (1767) Гройсман (3265) инфраструктура (97)

 До конца сентября на дорогах Украины появятся 26 габаритно-весовых комплексов, - Гройсман

гвк

До конца сентября 2017 года на украинских дорогах должны появиться 26 габаритно-весовых комплексов (ГВК), а к концу года должны быть закуплены еще 78.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Недавно была информация, что остановили фуру весом до 100 тонн! Конечно, как бы качественно ни делали дороги, такие фуры быстро разрушат все. Но и этот вопрос тоже на нашем контроле", - написал он.

Премьер отметил, что задача закупить весовые комплексы была поставлена перед Министерством инфраструктуры Украины еще в прошлом году, однако проведенный тендер пришлось отменить и объявить заново.

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"Теперь победитель, наконец, определен и 26 габаритно-весовых комплексов должны появиться на дорогах Украины уже до конца сентября. А к концу года их должно быть приобретено 78", - сообщил глава Кабмина.

Гройсман выразил уверенность, что при надлежащем техническом обеспечении Государственная служба Украины по безопасности на транспорте обеспечит надлежащий контроль, что будет способствовать формированию новой культуры отношения к украинским дорогам "не только у тех, кто их строит и ремонтирует, но и у тех, кто ими пользуется - у предпринимателей, владельцев фур и водителей".

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Ще минулого року мали з'явитись, вже уборка йде вже дороги знищуються зерновозами. Мафія фальсифікує роботу і має бути усунена!
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Эти весы одноразовые? Или всё-таки работать будут и в следующие сезоны?
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Никчемной, сколько сейчас стоит не заезжать на весы... в свое время 200 грн было...
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Открываются 26 точек для поборов.Это борьба с коррупцией от одноразового и винницкой подтанцовки.
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Якого "беня" ставити ці ваги на дорогах???!!!................ Ставте їх біля зернокомплексів Бахматюка та йому подібних виродків і кількість машин, що їздять з перегрузом, відразу ж зменшиться процентів на 80................
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Больше проблем не с зерновозами, а с перевозкой леса и щебня
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і лісу і щебня і зерно сезон буряка !! пісок це несуть в тому в нас зараз дозволена повна маса 40 тон !!!!!!!!! а шевченко з херсона привозив сцепкою 138 тон і з ниг зерна 117 тон !!!!!!!!!!! от вам і дороги два вагона зерна присунув тей де вона та дорога буде
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Під'їдьте коли-небуть до бахматюкового зерносховища і подивіться.................... Там машин, які б були не перегружені, можна сказати - взагалі немає.........
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транс сервіс тігіпка в жнива раніше було невзяв 45 тон водію накладну неоплачували !
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я як водій далекобійник хочу сказати що зараз реально бояця брати бабки на тих контролях ! а контролі це мають бути бо дороги ушатують страшно саме більше перегруги це зерновози самосвали і цестерни !40 тон вантажа це перипустимо при повній дозволеній 40 1ціни позбивали на перевезення страшно перетворили бінес в убитки і таскають по вагону зерна за три копійки 1 потім валяюця в кувєтах то колесо бахнуло то колодки згоріли
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Вибач, що раджу, та краще пиши менше і якісніше.
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Та я можу не читати- та ти кажеш багато вірних речей, які мені та іншим читачам цікаві. Та твій стиль дай можливість усякій гидоті спаплюжити зміст написаного.
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Якісно експлуатувати дороги не менш важливо, ніж якісно їх будувати. А на галас дурнів уваги не звертаю.
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правильно літо проспівали а у жовтні кому вони нужні
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Да гонит директор рынка, в разрушении дорог виноваты пешеходы. Ходят и ходят, ходят и ходят, и часто в дешевой китайской обуви, тем самым нанося покрытию непоправимый ущерб.
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Кто помнит песню премьера о сентябрьском дострое охматдета? Забудьте! Все опять заморозили, денег нет....
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Да, на зиму ставимо ваги, а на літо знімаємо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца сентября на дорогах Украины появятся 26 габаритно-весовых комплексов, - Гройсман
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