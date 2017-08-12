 До конца сентября на дорогах Украины появятся 26 габаритно-весовых комплексов, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Недавно была информация, что остановили фуру весом до 100 тонн! Конечно, как бы качественно ни делали дороги, такие фуры быстро разрушат все. Но и этот вопрос тоже на нашем контроле", - написал он.
Премьер отметил, что задача закупить весовые комплексы была поставлена перед Министерством инфраструктуры Украины еще в прошлом году, однако проведенный тендер пришлось отменить и объявить заново.
"Теперь победитель, наконец, определен и 26 габаритно-весовых комплексов должны появиться на дорогах Украины уже до конца сентября. А к концу года их должно быть приобретено 78", - сообщил глава Кабмина.
Гройсман выразил уверенность, что при надлежащем техническом обеспечении Государственная служба Украины по безопасности на транспорте обеспечит надлежащий контроль, что будет способствовать формированию новой культуры отношения к украинским дорогам "не только у тех, кто их строит и ремонтирует, но и у тех, кто ими пользуется - у предпринимателей, владельцев фур и водителей".
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