 Родители воспитанников ДЮСШ "Динамо" просят не допустить проведения матчей U-19 и U-21 в Мариуполе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
"Нам известно, что государственные правоохранительные органы не рекомендуют проводить матчи в опасных местах, среди которых сегодня и Мариуполь. Мы считаем, что какие-либо вопросы безопасности детей, тренеров и команды не могут быть дискуссионными. Футбольные чиновники должны перенести матчи на более безопасные поля, они обязаны заботиться о том, чтобы соревнования проходили в условиях максимальной безопасности для футболистов, тренеров и болельщиков", - говорится в открытом письме родителей детей-футболистов ДЮСШ ФК "Динамо" (Киев).
Родители просят руководство государства повлиять на руководителей украинского футбола и перенести матчи из Мариуполя и "не поддавать юных футболистов каким-либо угрозам, которые, к сожалению, существуют в Мариуполе и на пути к нему".
Открытое письмо руководству государства подписали девять человек. 19 августа в Мариуполе должен состояться матч третьего тура чемпионата Украины среди юношеских команд: "Мариуполь U-19" - "Динамо U-19"; 25 августа - сыграют молодежные команды "Мариуполь U-21" - "Динамо U-21" в турнире дублеров основных составов ФК, а 26 августа - основные команды.
Отметим, 23 июля ФК "Динамо" (Киев) на своем сайте опубликовал ответы от правоохранительных органов Украины на свои обращения о том, что они не рекомендуют проводить матчи чемпионата Украины в Мариуполе, в частности, между "Мариуполем" и "Динамо" 26 августа. 24 июля ФК "Динамо" обратилось к президентам Федерации футбола Украины и Премьер-лиги с просьбой перенести матч "Мариуполь" - "Динамо" на нейтральное поле. При этом ранее, в июне президент ФФУ Андрей Павелко отмечал, что у украинских клубов нет оснований для отказа приезжать на матчи чемпионата Украины в Мариуполь. В частности, он указывал, что местные власти и полиция предоставили все необходимые гарантии.
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Матч смерті - видумка російської пропаганди
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заметь, я не на мове.... - нужна азбука морзе? - отстучу.....
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за перелогин твердая тройка.
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можна пару тройку рас перелогинуться...
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где его жизни может угрожать опасность...
пусть играют в Киеве, Львове, Луцке - на выбор.
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именно поетому мне хочется что бы тебя и таких как ты там не было.
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т.е. полу главный идиот?
ну спой мне за скрепу..
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ЗІ: Якщо в Маріуполі навіть дві години знаходитись - "небезпечно для життя", тоді суспільству треба ставити питання про термінову евакуацію всього міста (підпреємств, організацій, установ, людей взагалі, то що...) А можливо, краще СБУ та ГБУ більш ретельно перевірити діяльність та походження статків братів Рахмільйовичів...
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Згідно наданих списків, МО (і особисто Міністру Оборони України) провести спеціальний набір та зарахувати підписантів до складу частин, що здійснюють матеріально-технічне обслуговування бойових підрозділів в Талаківкі, Широкіно, Авдіївці та ін. (Може, хто-небудь, змінить своє ставлення та філософію до свого життя, існування, суспільства, та змінить "круті" фірмові бутси на берці воїна ВСУ...)
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Желание родителей не отпускать детей в этот сепаратистский улус вполне оправдано.
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