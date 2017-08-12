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 Родители воспитанников ДЮСШ "Динамо" просят не допустить проведения матчей U-19 и U-21 в Мариуполе

динамо

Родственники детей-футболистов ДЮСШ ФК "Динамо" (Киев) обратились к Президенту Украины Петру Порошенко, Премьер-министру Владимиру Гройсману, главе СБУ Василию Грицаку и Министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой не допустить проведения матча чемпионата Украины по футболу в Мариуполе (Донецкая обл.) и перенести игры на более безопасные поля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

"Нам известно, что государственные правоохранительные органы не рекомендуют проводить матчи в опасных местах, среди которых сегодня и Мариуполь. Мы считаем, что какие-либо вопросы безопасности детей, тренеров и команды не могут быть дискуссионными. Футбольные чиновники должны перенести матчи на более безопасные поля, они обязаны заботиться о том, чтобы соревнования проходили в условиях максимальной безопасности для футболистов, тренеров и болельщиков", - говорится в открытом письме родителей детей-футболистов ДЮСШ ФК "Динамо" (Киев).

Родители просят руководство государства повлиять на руководителей украинского футбола и перенести матчи из Мариуполя и "не поддавать юных футболистов каким-либо угрозам, которые, к сожалению, существуют в Мариуполе и на пути к нему".

Открытое письмо руководству государства подписали девять человек. 19 августа в Мариуполе должен состояться матч третьего тура чемпионата Украины среди юношеских команд: "Мариуполь U-19" - "Динамо U-19"; 25 августа - сыграют молодежные команды "Мариуполь U-21" - "Динамо U-21" в турнире дублеров основных составов ФК, а 26 августа - основные команды.

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Отметим, 23 июля ФК "Динамо" (Киев) на своем сайте опубликовал ответы от правоохранительных органов Украины на свои обращения о том, что они не рекомендуют проводить матчи чемпионата Украины в Мариуполе, в частности, между "Мариуполем" и "Динамо" 26 августа. 24 июля ФК "Динамо" обратилось к президентам Федерации футбола Украины и Премьер-лиги с просьбой перенести матч "Мариуполь" - "Динамо" на нейтральное поле. При этом ранее, в июне президент ФФУ Андрей Павелко отмечал, что у украинских клубов нет оснований для отказа приезжать на матчи чемпионата Украины в Мариуполь. В частности, он указывал, что местные власти и полиция предоставили все необходимые гарантии.

Родители воспитанников ДЮСШ Динамо просят не допустить проведения матчей U-19 и U-21 в Мариуполе 01Родители воспитанников ДЮСШ Динамо просят не допустить проведения матчей U-19 и U-21 в Мариуполе 02




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Все команды как команды и только столичное "Дерьнамо". Ссыкливые футболеры, прославленного клуба
Родители воспитанников ДЮСШ "Динамо" просят не допустить проведения матчей U-19 и U-21 в Мариуполе - Цензор.НЕТ 6519
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Що правда в очi колить? Чи Маріуполь це не Україна?
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Грали і виграли і нічого за це Динамівйям не було.
Матч смерті - видумка російської пропаганди
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Выдумка не выдумка, а играли в оккупированном городе с вояками оккупантов. А эти в ссат в УКРАИНСКИЙ город ехать. Какой нахрен патриотизм. Кстати, в украинском нет слова видумка есть вигадка
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Это чистейшей воды русизм, Так же как вертолiт, рубль, парохiд и т.д. Я бы не очень доверял русско-украинскому словарю совкового издания. Но все равно , соглашаюсь с академиками и спасибо
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У меня на Восточном (Мариуполь) дети каждый день в школы ходят и нечего с ними с 2014 года не случилось! Даже после обстрела руснёй этого микрорайона там очень много людей осталось! Это всё стыдно даже читать, зная как там каждый день люди живут.
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поднатужся и еще чего нибудь еще нам выдай...
заметь, я не на мове.... - нужна азбука морзе? - отстучу.....
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я перекурю, а ты сиди жди,
можна пару тройку рас перелогинуться...
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А 20-летние пацаны на "передке" головы кладут!!!У ублюдочных родителей будут такие же ублюдочные сынки!!!
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Мажоры не хотят чтоб их дети играли возле зоны АТО, там пусть челядь погибает.
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Мячик в 21 год гонять, конечно, опасней, чем под "Градами" ватников стоять...
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понимаю родителей - своего бы малолетку тоже не пустил туда
где его жизни может угрожать опасность...
пусть играют в Киеве, Львове, Луцке - на выбор.
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Нифига ты не понимаешь. Тебе же никак не хочется, чтобы в Мариуполе происходило что либо позитивное. VPN тебе в задницу.
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мне очень хочется что бы в Мариуполе происходило что либо позитивное.
именно поетому мне хочется что бы тебя и таких как ты там не было.
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ты бригадир по идиотам?
т.е. полу главный идиот?

ну спой мне за скрепу..
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Всі до одної команди 1-ї Ліги торік грали виїздні матчи в Маріуполі, артисти дають свої концерти, Вакарчук Славко ("ОЕ") збирає повний стадіон - нічого!!! І тільки "братики" в один голос волають: "Маріуполь - не Україна!" Однозначно - виконують через Мертвечука "особливе завдання хуйла" по розхитуванню ситуації в регіоні! (ІМХО)
ЗІ: Якщо в Маріуполі навіть дві години знаходитись - "небезпечно для життя", тоді суспільству треба ставити питання про термінову евакуацію всього міста (підпреємств, організацій, установ, людей взагалі, то що...) А можливо, краще СБУ та ГБУ більш ретельно перевірити діяльність та походження статків братів Рахмільйовичів...
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21 год моему "маленькому" ребёнку, не должен он играть в опасном Мариуполе... Фу-бля. О каком единстве нации можно говорить ?! А если ни дай бог большая война и всеобщая мобилизация, то ихние детки свалят в рашку за динамо-москва играть ? Позор.
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речь идет не об опасности обстрела или терракте, а об пророссийской обстановке в городе в целом. По сути город является не юре украинским, а де- факто - российским. это область Донецка, оплота сепаратизма и инакомыслия. Поэтому и не ездят туда адепты украинского мира из мира футбола, где тоже своя мафия..
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Мариуполь и де-юре и де-факто украинский. Какая пророссийская обстановка ? Ты с какой целью эту чушь несёшь ?
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а почему туда бояться ехать? Суркис тоже пару недель канючил что ноги не будет его команды в том городе. Речь не про ю20, а про основную команду. Я вот не в курсе поехали они в итоге или нет.
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Наверное, хотят чтоб из Мариуполя в Майорку!
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Родители просят руководство государства повлиять на руководителей украинского футбола и перенести матчи из Мариуполя и "не поддавать юных футболистов каким-либо угрозам, которые, к сожалению, существуют в Мариуполе и на пути к нему"Источник: https://censor.net.ua/n451424

Згідно наданих списків, МО (і особисто Міністру Оборони України) провести спеціальний набір та зарахувати підписантів до складу частин, що здійснюють матеріально-технічне обслуговування бойових підрозділів в Талаківкі, Широкіно, Авдіївці та ін. (Може, хто-небудь, змінить своє ставлення та філософію до свого життя, існування, суспільства, та змінить "круті" фірмові бутси на берці воїна ВСУ...)
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Не очень умный Игорь Рахмилевич Суркис выставил себя дураком категорично отказавшись играть в Мариуполе. Когда он стал в позицию "не играть", то, очевидно, рассчитывал, что руководство некоторых других клубов его поддержат, но даже "Карпаты" дали заднюю, а он закусил удила и все это становится похоже на какой-то сюр.. Все идет к техническому поражению из-за позиции одного глупого человека.
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Прекрасно зная что такое марик, я бы своего ребенка самого туда бы даже в довоенное время не отпустил бы. Там ватников было всегда даже больше чем в донецке и луганске. Это просто таки украинский оплот коммунизма и бандитизма. слава богу что моя мать в свои молодые годы оттудава свалила. Даже в относительно сытые советские годы это была еще та дыра ватная. Украинским он остался только благодаря нахождению там армии, а так мог бы смело претендовать на столицу домбабве.
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Пример как "работает" гибридная война, которую ведет Путин. Кого-то превратили в полезного идиота и он "делает политику" - обращается к президенту как о помиловании. Одних детей отправляются на войну, другие на футбол. Гриша -унитаз, как его знали в Киеве во времена тотального дефицита при СССР, в т.ч. и унитазов, (а Гриша был при дефицитных унитазах) - тоже "делает политику". И вот родители включаются как бы беспокоясь за своих детей.
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По заветам Хуйла руководство самого найукраинского и одетого в футболки-вышиванки клуба спряталось за женщинами и детьми.
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Донбасс, и Мариуполь в частности, должны ещё заслужить того чтобы их признали полноправной частью Украины.
Желание родителей не отпускать детей в этот сепаратистский улус вполне оправдано.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРодители воспитанников ДЮСШ "Динамо" просят не допустить проведения матчей U-19 и U-21 в Мариуполе
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