 "В июле 86 ОСМД и ЖСК воспользовались программой "Теплые кредиты", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение премьер-министра Владимира Гройсмана, в Украине будет расширена программа кредитования населения для энергоэффективности.
"Правительственная программа "Теплые кредиты" позволяет украинцам сэкономить средства, а государству - стать более энергоэффективной и энергонезависимой. Поэтому все больше украинский принимают решение воспользоваться "теплыми кредитам". В июле 86 ОСМД и ЖСК привлекли "теплые кредиты" на сумму 29,1 млн. гривен. Это в 4 раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года. А Правительство, соответственно, увеличивает финансирование программы - недавно было выделено дополнительно 300 млн грн. на финансирование программы на этот год, - пишет Гройсман. - Предлагаю участвовать - государство поможет вам уменьшить потребление энергоносителей, а следовательно - существенно уменьшатся и коммунальные счета".
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Покажите мне хоть 1 не чиновника, который эту скидку таки получил!
"Теплые кредиты" - утепление с 20% наценкой!
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А людям максимальная сумма "инвестиций" - 14 000 грн, на что можно утеплить по теперешним ценам 8 метров стены и все...
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В таком случае - необходимо Гройсмана менять или законы?
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