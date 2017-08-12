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 Политика Украины
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Все про:кредит (2072) Гройсман (3265) энергоэффективность (56)

 "В июле 86 ОСМД и ЖСК воспользовались программой "Теплые кредиты", - Гройсман

гройсман

Правительство финансирует энергоэффективность жилых домов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение премьер-министра Владимира Гройсмана, в Украине будет расширена программа кредитования населения для энергоэффективности.

"Правительственная программа "Теплые кредиты" позволяет украинцам сэкономить средства, а государству - стать более энергоэффективной и энергонезависимой. Поэтому все больше украинский принимают решение воспользоваться "теплыми кредитам". В июле 86 ОСМД и ЖСК привлекли "теплые кредиты" на сумму 29,1 млн. гривен. Это в 4 раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года. А Правительство, соответственно, увеличивает финансирование программы - недавно было выделено дополнительно 300 млн грн. на финансирование программы на этот год, - пишет Гройсман. - Предлагаю участвовать - государство поможет вам уменьшить потребление энергоносителей, а следовательно - существенно уменьшатся и коммунальные счета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порядок в стране надо наводить не от случая к случаю, а системно и последовательно, - Гройсман ответил на жалобы о медленном ремонте трасс
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"Перших ластівок" багато не буває. Та й грошей на це в державі не густо.
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Ластівки в офшор летят стаями побольше )))
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Яценюк тоже кредиты на энергоэффективность выписывал...говорил, что государство до 60% суммы погасит...
Покажите мне хоть 1 не чиновника, который эту скидку таки получил!

"Теплые кредиты" - утепление с 20% наценкой!
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зрада !ольгінці просто якийсь дикий вой піднімають 1 щось росія таки намічає завжди перед чимись іде інформаційна атака ! люба новина обливаєця мегатонами лайна все нетак вкрали брешуть агенти путіна бариги ліпецька фабрика ! тако просто все як під шаблон ! а помітьте слово росія повністю випало з форумів таке враження що україна не з росією воює а з порошенком головна біда це порошенко корупція це порошенко агент путіна порошенко 1 давно я такого всплеску непамятаю
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Аргументуй? Да потому, что любишь ты жопу шакалдную!
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Скоро 1 сентября,знаки препинания повтори
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Це все, на що тебе вистачило? Ти вчитель?
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Был такой форумчанин Сербера,ну ты помнишь,его иногда выпускали с дурки и он тут оптом все методички выкладывал невпопад,сдается дмитро кук это он,а ты не с ним лежал,когда пропадал
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я реальна жива людина з одним профільом і в фейбуці і в контакті вбий побачиш 1 і мої пости всі по суті я пишу свої думки ! боти пишуть лозунги ! типу бариги хунта порошенко агент путіна 1 проста людина такого писати небуде я в житі нечув людини якаб таке молола 1суть ботів всьо поливати помиями ! притому пости абсолютно однакові що під новиною порошенка про зброю що під кредитами на тепло !
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Вконтакі вбити не можу,не знаю де це,а до речі,що ти там робиш,патріот
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Я нікуди не пропадав. А підколювати ти можеш сам себе- це твій рівень реагування.
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Большой вопрос что хуже паРаша или ШАКАЛадник!
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Ты падаль газ Украинский по нормальной цене людям отдай,тварь барыжная.
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Странные страны Германия, Франция и т.п. финансируют энергоэффективнойсть людей, а у нас - ОСМД и ЖСК...
А людям максимальная сумма "инвестиций" - 14 000 грн, на что можно утеплить по теперешним ценам 8 метров стены и все...
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Шото жЫды раскукурекались, к чему бы это?
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Осень подходит,цыплят пора считать.Как бы для Барыги не последняя осень.
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Угу. Сказки от Гнойсмана. Расскажи лучше сколько через свои банки бабла отмыли через етую махинацию *теплые кредиты*. Банк берет себе от 6 до 10% за етот *кредит*. Плюс нужно покупать товары именно конкретных *своих* производителей, которые уже идут с наценкой 10- 20%. Лучше бы налоги с етих товаров сняли и люди могли реально купить себе енергосберегающие товары.
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Даже если принять это за чистую монету - это делается незаконно?
В таком случае - необходимо Гройсмана менять или законы?
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Тёплые кредиты - мы вас нагреем по полной.-вова г.
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що до кедитів наша сімя користувалась непаршиво діють можна корестуватись !!!!!! на ботів незвертайте увагу несуть просто повну шизу 1 із однеї новини перекидуюця на іншу і одне теж саме !
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Если бы не этот уважаемый человек то вместо Украины была бы мацкальская губерния...
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Для "щэпропащих"очередная "зрада". Туалетная переговорщица теряя рейтинг уже весь лобок высмыкала....
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А ще нижче можеш впасти у своїх коментах? Я вірю- в тебе має вийти.
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Строят нам военные США базу ВМС Украины-зрада,совместныевоенные оркестры США и Украины 24 августа-зрада,шо бы хорошее не делала наша уважаемая власть-зрада...да не нравится то валите за поребрик а там вам все будет так как вы хотите...
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В Германии было множество программ для поддержки населения по переводу на альтернативную энергию хозяйств и на частичный перевод.
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Голодаем и замерзаем-уже 4 год слышу от зрадофилов во главе с туалетной переговорщицей но почему то пока живем на этом свете и вроде не плохо-утром кофе да яичница с куриной печенью,на обед суп с горохом да макароны по флотски ,вечером куринная ляшка да чай с булкой намазанной маслом...голодаем ...
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А кто говорит что вы жы2 голодаете,очень даже рыла понаедали при Барыге,а вот с Украинцами другой вопрос.
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Есть возможность-можете например больше заработать те же деньги в той же Польше а за них чтобы не влезать в долги провести модернизацию и утеплить свой дом или квартиру а не верещать шо кругом зрада и жиды поганые готовят геноцыд украинцам.
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Ватник (поклонник хуйла, тимошенко, саакашвили и прочих вождей) работать не привык, ему нужна халява от господина.
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Если я еврей то шо влез к вам домой и все украл да еще тещу вашу изнасиловал а еще из крана всю воду выпил,а после наложил вам кучу дерьма на стол.Я тоже как и большинство украинцев живу всю жизнь и ни у кого не украл ни копейки а моя маленькая аптека продает лекарства те которые имеют срок годности и не мел а настоящие ибо это моя репутация и за это меня увжают и покупают зная что это лекарства а не фуфло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В июле 86 ОСМД и ЖСК воспользовались программой "Теплые кредиты", - Гройсман
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