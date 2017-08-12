 Около 600 тысяч граждан Украины в зоне конфликта на Донбассе не получают пенсий и соцвыплат, - ООН

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей ООН, об этом сообщает Управление ООН по делам беженцев (УВКБ).
586 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта, не получают пенсий и социальных выплат с начала прошлого года, поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны. В УВКБ призывают украинские власти обеспечить выплаты для всех граждан, независимо от места их проживания.
В заявлении УВКБ также сообщается, что 50 тысяч людей с инвалидностью из числа внутренних переселенцев особенно уязвимы. Им приходится сталкиваться с дополнительными трудностями и зачастую с дискриминацией.
Многие из переселенцев не могут найти работу и нормальное жилье, отмечается в сообщении.
800 тысяч человек, проживающих в районе линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях, опасаются за свою жизнь.
В УВКБ вызывают обеспокоенность ограничения на передвижение мирных жителей, особенно тех, которые пересекают линию соприкосновения. Только за июнь месяц через блокпосты, установленные вдоль линии, прошло более миллиона человек. Говорит представитель Управления Андрей Махесич.
"Людям приходится выстаивать длинные очереди на блокпостах при полном отсутствии каких-либо услуг. Им негде взять питьевую воду, нет крыши над головой на случай плохой погоды и нет доступа к медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Около 700 школ в зоне конфликта повреждены. В этом году 89 школ восстановили при поддержке УВКБ. Разрушения коснулись и жилого фонда. Около 10 тысяч домов срочно нуждаются в ремонте. Более того, от 40 до 60 построек вблизи линии соприкосновения получают повреждения каждую неделю.
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Россия и должна эти пенсии выплачивать по международному праву
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(с.Рева)
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Может быть ты меня возьмешь к себе с тремя стариками. Двое из которых парализованы после инсульта.
Или скажешь, где в Украине принимают.
А украинские пенсии получают здесь только сепары
Мои старики ни разу не получали.
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Женевської конвенції 1949 р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду
до захопившого територію супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних
від нього заходів до того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити
громадський порядок і громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони
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которые пошли или пойдут на поводу врагов Украины, с тем, чтобы стать
"независимыми" иждивенцами... Должны понимать, что они будут
полностью отрезаны от Украины до тех пор, пока Украина, окрепнув и избавившись
от предателей и коррупционеров у власти, не восстановит свою территориальную
целостность... Предатели, надеющиеся на дармовую похлебку
от оккупанта, должны быть прокляты и изолированы полностью…
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Или со своей квартирки в Лондоне ГУДОК на весь город включит....как акция протеста против зверств ХУНТЫ))))))
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Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV
Женевської конвенції 1949 р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду
до захопившого територію супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних
від нього заходів до того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити
громадський порядок і громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)... А скільки лугандонів отримують все за наш рахунок ? Правильно, більшисть. Завдячуючи Баризі Липецькому. Тому і маємо такий курс долара і ціни на все- продукти, ліки, комунал тарифи, газ
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Україна виплачувала пенсії тим,хто залишився на ії терріторії,став громадянином України та справно сплачував у пенсійний фонд.але були й такі,що отримали "від на житєльство",отримували пенсію в їнших країнах,а мешкали в Україні.
ордловці не хочуть себе визнавати громодянами України,не сплачують податки та внески в пенсійний фонд.
до них застосовуються норми женевській конвєнції
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забезпечення
Громадяни України мають право на державне пенсійне
забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою
годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом.
...................
......... Позбавити людину пенсії, це фактично визнати її "негромадянином" України.............
З усіма "витікаючими" наслідками. От тому ООН і вимагає від "влади" України виплачувати пенсію!
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Вони табуном бігли на Референдум - які питання ?? Вони зрадили Україну ??
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Вот пусть гибридный агрессор-оккупант и платит.
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https://nahnews.org/800648-v-dnr-nachali-massovo-otkazyvatsya-ot-ukrainskix-pensij
9 июн. 2016 г. - В ДНР начали массово отказываться от украинских пенсий ... Во-первых, натерритории Донбасса, которая находится под контролем ... Не знаю, кто там едет, но водитель у них - Захарченко, или Как пассажир ...
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https://goo.gl/RKtsMV
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https://censor.net.ua/.../esli_chelovek_jivet_v_donetske_ili_luganske_a_poluchat_pen...
16 апр. 2016 г. - Это общая практика, существующая в Украине", - сказал он. ... Мочит русню на Донбассе. Хороший руссофашист ... ьля......оно стреляет по украинцам,а потом едет в Славянск получать пенсии ,пособия....... вот что ...
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РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/story/20170127/1020897237.html
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Поженусь за райдугой злечу по-пiд хмарами
Передам по радiо: "Прощай, рiдна Батькiвщино! "
Весна, весна, весна, весна прийде,
Весна, весна, весна, весна вгаму?.
Бу-бу-бу, бу-бу-бу,
Бу-бу, буй!
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"ЭТО - САРКАЗМ !"
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