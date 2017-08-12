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 Политика Украины
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Все про:ООН (2157) Донбасс (15730) переселенцы (231)

 Около 600 тысяч граждан Украины в зоне конфликта на Донбассе не получают пенсий и соцвыплат, - ООН

переселенцы

Около 586 тыс. украинцев, которые проживают в зоне конфликта на востоке страны с начала прошлого года не получают пенсий и социальных выплат.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей ООН, об этом сообщает Управление ООН по делам беженцев (УВКБ).

586 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта, не получают пенсий и социальных выплат с начала прошлого года, поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны. В УВКБ призывают украинские власти обеспечить выплаты для всех граждан, независимо от места их проживания.

В заявлении УВКБ также сообщается, что 50 тысяч людей с инвалидностью из числа внутренних переселенцев особенно уязвимы. Им приходится сталкиваться с дополнительными трудностями и зачастую с дискриминацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин отменил внесение данных о регистрации в справку переселенца

Многие из переселенцев не могут найти работу и нормальное жилье, отмечается в сообщении.

800 тысяч человек, проживающих в районе линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях, опасаются за свою жизнь.

В УВКБ вызывают обеспокоенность ограничения на передвижение мирных жителей, особенно тех, которые пересекают линию соприкосновения. Только за июнь месяц через блокпосты, установленные вдоль линии, прошло более миллиона человек. Говорит представитель Управления Андрей Махесич.

"Людям приходится выстаивать длинные очереди на блокпостах при полном отсутствии каких-либо услуг. Им негде взять питьевую воду, нет крыши над головой на случай плохой погоды и нет доступа к медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН предлагает отменить привязку получения соцвыплат к регистрации в качестве переселенца: "Проводить такие проверки - враждебно"

Около 700 школ в зоне конфликта повреждены. В этом году 89 школ восстановили при поддержке УВКБ. Разрушения коснулись и жилого фонда. Около 10 тысяч домов срочно нуждаются в ремонте. Более того, от 40 до 60 построек вблизи линии соприкосновения получают повреждения каждую неделю.
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так пусть оон разъяснит технологию выплаты пенсий..
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Проте вони отримали бажане--"Русский мир", то нехай отримують задоволення , замість пенсій і виплат !!!)))
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Забыли написать, что не получают в зоне оккупации войсками России...
Россия и должна эти пенсии выплачивать по международному праву
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А еще эти территории не платят за свет, газ и налоги в бюджет Украины... За кой хрен им платить пенсии?
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Не хер много жрать, а то привыкли...Пусть берут пример с немцев
(с.Рева)
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Это полная чушь, ЛОЖЬ! ПУТИНСКИЕ ОККУПАНТЫ ПЛАТЯТ ПЕНСИИ. НИЩЕНСКИЕ, НО ПЛАТЯТ. Пусть Россия расплачивается сама
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Їх хтось примушує у тій зоні жити? Та й більшість з них той конфлікт і дали створити- так що мають те, що заслужили.
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С чего ты взял, что здесь все заслужили
Может быть ты меня возьмешь к себе с тремя стариками. Двое из которых парализованы после инсульта.
Или скажешь, где в Украине принимают.

А украинские пенсии получают здесь только сепары
Мои старики ни разу не получали.
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Бяда-то какая, ой, бяда... Чтоб те суки сепарские теперь никогда не получали окромя по зубам ! За то, что накликали войну на свою землю!
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Кто окупировал территорию тот и обязан выплачивать пенсии.
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Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV
Женевської конвенції 1949 р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду
до захопившого територію супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних
від нього заходів до того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити
громадський порядок і громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони
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Всякие местные "громады",
которые пошли или пойдут на поводу врагов Украины, с тем, чтобы стать
"независимыми" иждивенцами... Должны понимать, что они будут
полностью отрезаны от Украины до тех пор, пока Украина, окрепнув и избавившись
от предателей и коррупционеров у власти, не восстановит свою территориальную
целостность... Предатели, надеющиеся на дармовую похлебку
от оккупанта, должны быть прокляты и изолированы полностью…
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Зато пенсии судей, прокуроров и пр. 30.000 - 50.000 грн.
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Так пусть Организация Обеспокоеных Наций и платит им пенсии и социалку...
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Идинах, андруша. Там и рассказывай свои печальные сказки.
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)))))пускай Ринат в ООН ПОГУДИТ!!!!))))))
Или со своей квартирки в Лондоне ГУДОК на весь город включит....как акция протеста против зверств ХУНТЫ))))))
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Проще всего трубить новости. Никто не мешает так называемой ООН принять действительно действенные меры по изгнанию срашевского быдла из Украины. И пенсии тогда будут, и больницы, и школы.
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Закон Карми.Що посієш,те і пожнеш.По іншому ніяк.Вищий космічний закон.
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Нашим треба відповісти: "як тільки введете миротворців ООН, звільните полонених і передасте винних в військових і кримінальних злочинів в Гаагу - зразу почнемо виплачувати"
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Да и фуй на них.Они звали оккупантов-пускай те теперь их и кормят.

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еще один камень в "огород" наших дЭбилов при власти...дальше будет только хуже...всем
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Хіба їм хтось щось винен?

Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV
Женевської конвенції 1949 р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду
до захопившого територію супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних
від нього заходів до того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити
громадський порядок і громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)... А скільки лугандонів отримують все за наш рахунок ? Правильно, більшисть. Завдячуючи Баризі Липецькому. Тому і маємо такий курс долара і ціни на все- продукти, ліки, комунал тарифи, газ
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Як би там не було, а пенсії людям потрібно виплачувати.................... І не має значення - де вони знаходяться!
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Вони табуном бігли на Референдум , щоб померти в орді ........
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тебе действительно не понятно что это две половинки одной жопы или ты решил под дурачка косить?
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они там и так получают кацапские пенсии плюс наши ..с моего кармана .. может мне и в крым тоже пенсии платить ?
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Немає значення де нині проживає пенсіонер!..................... Він працював і заробив пенсію, тому держава зобов'язана йому її платити!
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ничего подобного...пенсии платят по солидарной системе...нет отчислений в пф-со стороны ордло,нет и пенсий.
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Яка, нафіг може бути "солідарна система"?!....................... Людина працювала і платила податки в державу................. вона заробила цю пенсію. Тепер будь добрий - віддай їй, нею ж зароблені гроші!............... І все тут!.................. До речі - в ООН вірно піднімають це питання!
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кацапа,не верещи...лучше законы почитай...можешь даже свои,они примерно такие же.
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"не кацапе", вдумайся якщо звичайно є чим.................. після розпаду СРСР Україна виплачувала пенсії пенсіонерам.............. чому?........................ І якщо нині не виплачувати пенсії жителям ЛДНР та Криму, то це фактично визнакти їх "негромадянами" України........ Далі продовжувати?
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простежуй,хто ж тобі заборонить :D
Україна виплачувала пенсії тим,хто залишився на ії терріторії,став громадянином України та справно сплачував у пенсійний фонд.але були й такі,що отримали "від на житєльство",отримували пенсію в їнших країнах,а мешкали в Україні.
ордловці не хочуть себе визнавати громодянами України,не сплачують податки та внески в пенсійний фонд.
до них застосовуються норми женевській конвєнції
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Стаття 1. Право громадян України на державне пенсійне
забезпечення
Громадяни України мають право на державне пенсійне
забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою
годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом.

...................
......... Позбавити людину пенсії, це фактично визнати її "негромадянином" України.............
З усіма "витікаючими" наслідками. От тому ООН і вимагає від "влади" України виплачувати пенсію!
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По такой логике Рашка, как наследница совка, обязана была платить пенсии всем пенсионерам бывшего СССР.
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могут они идти нахер. Я не хочу со своих налогов платить им пенсии. Местные налоги не платят, с какого хера я должен их стариков кормить? У меня свои родители есть.
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А як все гарно починалося: русская весна, камни с неба, на балконах російські триколори, зустріч російських асвбадітєлєй з хлібом сіллю, но что-то пошло не так. Нехай звертаються в лігу садомазохістів і там вимагають собі пенсіїї і пособія.
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Интересно,а вот Сралин-платил пенсии на оккупированных Германией территориях "совдепа"-или нет?
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пусть не писдят .. к нам в город целыми автобусами малоросы ездят получать .. попереоформлялись и получают ..
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ООН , всі питання до пу - ті - на , до окупаційної Влади ..
Вони табуном бігли на Референдум - які питання ?? Вони зрадили Україну ??
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За оккупированные территории ответственность несет оккупант.
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Не платят налоги - и не получают пенсии и соцвыплаты. Всё логично....
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Донбаситів має годувати Даунбас!!! Їжте ,не обляпайтесь !!))
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Пусть ООН, которая своим бездействием способствует продолжению оккупации, закроет рот.
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Гуманисты, которые здесь радостно одобряют убийство голодом донецких пенсионеров, не учитывают, что в будущей отечественной войне порошенковских героев с аваковскими их собственные старики будут в том же положении. Гражданская война дело заразительное, если народу свойственно плевать друг на друга.
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Полное пренебрежение законом, чужими интересами и жизнью ведет к процветанию, как в Афганистане и Гаити. Украина тоже станет такой нищей и бандитской державой, 3/4 пути пройдено.
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петя, я конечно понимаю, что у тебя методичка, но статью все-таки стоило бы прочитать! о каком пренебрежении идет речь? Украина еще в 2014 сказала, приезжайте к нам, переоформляйте свои пенсии и получайте себе на здоровье! даже не смотря на вашу любовь к руськаму миру и ублюдочным референдумам! и кто хотел тот так и сделал! в статье четко написано "Около 600 тысяч граждан Украины в зоне конфликта на Донбассе не получают пенсий и соцвыплат" - 600 тыс, а не 4 млн! как им платить если в Новоотсосии все банки через которые раньше они получали пенсии банально разграблены! может грузить бабло в КАМАЗы и везти!? ты повезешь?
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пускай призывают рашку что-бы она вывела войска, вот тогда будут и пенсии.
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Питань немає, скільки раз Україна зверталася до ООН ввести миротворчі сили та забезпечити державний кордон України з боку Росії. Проте крім "озабоченности" з боку цієї паразитичної організації ніяких практичних кроків для допомоги у забезпеченні державного суверинітету члена ООН вжито не було.
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ООН чёта путает. Нету никакой зоны конфликта. А есть оккупированная в результате агрессивной гибридной войны территория Украины.
Вот пусть гибридный агрессор-оккупант и платит.
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В мире есть две международные организации, которые с огромным отрывом от других борются за звание самой бесполезной международной организации в мире - ООН и ОБСЕ.
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В ДНР начали массово отказываться от украинских пенсий

https://nahnews.org/800648-v-dnr-nachali-massovo-otkazyvatsya-ot-ukrainskix-pensij


9 июн. 2016 г. - В ДНР начали массово отказываться от украинских пенсий ... Во-первых, натерритории Донбасса, которая находится под контролем ... Не знаю, кто там едет, но водитель у них - Захарченко, или Как пассажир ...
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Спасибо Порошенко: ООН обвинила украинскую власть в том, в чем должна бы обвинять Россию
https://goo.gl/RKtsMV
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Рева о пенсиях жителям Донбасса: Если человек живет в Донецке ...

https://censor.net.ua/.../esli_chelovek_jivet_v_donetske_ili_luganske_a_poluchat_pen...


16 апр. 2016 г. - Это общая практика, существующая в Украине", - сказал он. ... Мочит русню на Донбассе. Хороший руссофашист ... ьля......оно стреляет по украинцам,а потом едет в Славянск получать пенсии ,пособия....... вот что ...
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Тю так за них Ахметка получает , а потом им хлебушка подкидывает , тем временем забирает у них мясо.
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Сергей Иванов - Донбасс, для РИА Новости Украина Размер минимальных ежемесячных выплат пенсионерам самопровозглашенной Донецкой народной республики увеличен до 2600 рублей (1220 гривен по местному курсу - Авт.), сообщила председатель пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова. По данным республиканских властей сегодня на территории Донбасса подконтрольной ДНР пенсии получают почти 680 тысяч пенсионеров - ежемесячно сумма выплат составляет порядка трёх миллиардов российских рублей. Украинское фото Блокада Донбасса, запрет для мэра Перемышля. Мнение Раимова "Главой ДНР Александром Захарченко был подписан указ №407 от 29 ноября 2016 года об увеличении пенсионных выплат на территории Республики, в котором предусмотрен минимальный размер выплат в размере 2600 российских рублей. Указом также предусмотрен перерасчет пенсий жителей, чьи выплаты не достигали указанной суммы. Он был произведен 24 января 2017 года. Эта сумма, 2600 рублей, соответствует потребительской корзине для нетрудоспособных граждан", - отметили в пенсионном фонде ДНР. В то же время чиновники ДНР заявляют, что в текущем году намерены провести очередную индексацию пенсий, размер выплат может быть увеличен на пять процентов.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/story/20170127/1020897237.html
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Во первых, то не "ГРАЖДАНЕ", а РАБЫ и ПОДДАННЫЕ (пока непонятно чьи), а во-вторых то не "ПЕНСИЯ", а ПОСОБИЕ от ГОЛОДА (нищенская подачка)!
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А зачем платить сепаратистам и предателем своей Родины ? Я вот логики не пойму. Или просто они их деньги воруют.
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РУССКАЯ ВЕСНА НАКОРМИТ

Поженусь за райдугой злечу по-пiд хмарами
Передам по радiо: "Прощай, рiдна Батькiвщино! "

Весна, весна, весна, весна прийде,
Весна, весна, весна, весна вгаму?.

Бу-бу-бу, бу-бу-бу,
Бу-бу, буй!
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????????????? Вы пьяны или жара на Вас так действует ?
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Администрация Белого дома объясняет:
"ЭТО - САРКАЗМ !"
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Озабоченцы сраные это ООН, гавнюки! не хотят признать оккупацию и перекладываю на наши плечи содержание "спасённых". Бесполезное сборище!
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Так аХметка им дал хлебушек но мяско то забрал.
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вони годували 45 млн українців-тепер не годують.бабла в них море.вони тепер собі можуть самі пенсії в 20 разів більші платити.збулась їхня мрія-позбулись 40 млн дармоїдів.важко порахувати скільки це грошей.тут одна дитина перейде на свій хліб і зразу відчутно.
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Х.. їм на рило, а не пенсії. путєн ввєді пєнсіі!!!
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С ООН понятно, их интересует социальная сторона. А что выходит с экономической стороны? 600 тысяч это 5% всех пенсионеров страны. Не платят с начала прошлого года, т.е. 20 месяцев. Если даже по 1000 грн, то это 12 млрд грн., а реально будет больше 20. Вопрос. В какой кубышке эти деньги?.Кто получил с них проценты?Учитывали ли этих пенсионеров в проекте пенсионной реформы?
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Около 600 тысяч граждан Украины в зоне конфликта на Донбассе не получают пенсий и соцвыплат, - ООН. Это настоящие приверженцы и патриоты лугандонии. Им подачки от ненавистной для них Украины не нужны. Их Захар и путин всем обеспечивает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 600 тысяч граждан Украины в зоне конфликта на Донбассе не получают пенсий и соцвыплат, - ООН
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