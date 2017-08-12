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Все про:воздух (48) жара (353) Киев (17841)

 В Киеве рекордно высокие показатели загрязнения воздуха из-за жары

жара

Тяжелее всего дышать над крупными автомагистралями.

Киевлян предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха из-за жары, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГосЧС.

"С 8 августа 2017 в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - сообщают в ГосЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жара в Украине: спасатели предупреждают об опасности пожаров

В течение 9 - 10 августа превышение максимальных значений предельно допустимой концентрации оксидом углерода - 1 - 2.6 в районах: Бессарабской, Демеевской площадей, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.

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Нех. было парки и посадки вырубать под застройку многоетажками.
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И даже посаженные несколько десятков деревцев при нынешнем "мэре" не исправят ситуации. Уже приходилось писать, как в свое время через Анну Герман пытался донести до рыгов: "вас все равно скоро не будет, вы - всего лишь паразиты. Так оставьте о себе хоть что-то доброе: посадите миллион деревьев, разбейте повсюду новые парки, скверы. Люди за это вам будут благодарны". Нет, - хряку было некогда - был занят: грабил Украину.
А чем занят нынешний "мэр", ему тоже - некогда?
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Помнится в Киеве уже садили каштаны по 600Евро за штуку которые реально стояли 40Евро. И что то с расследованием уже все затихло чудесным образом... Теперь же даже садить ети деревья негде. Раньше рассчитывалось что на одного человека должно быть несколько деревьев, теперь на один полудохлый куст приходится несколько человек.
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Места есть. На карте Киева еще сотни пятен. Но для этого нужно иметь политическую волю - превратить Киев в город-парк, город - сад.
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Но от такой жары не уменьшилось количество гадюшников в подземных переходах Киева и вблизи метро, продающих продукты в местах, для того не предназначенных.
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Тебе хтось примушує там купувати? Чи когось іншого примушують? Ну будемо там купувати- вони самі зникнуть, за законами ринку.
Маємо що маємо. Хоч влада помаленьку лад з цим і наводить.
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шо я слышу! Читаю не верю, Саша Крест на чьей стороне: за порядок на улицах или за безпредел от власти? Или Саша не знает, что всеми этими гадюшниками стоит очень небольшая группа киевских чиновников и депутатов?
Саша, уметь писать (сутками строчить на Цензоре), это очень мало, надо учиться думать.
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а по существу? про гадюшники? Тебе нравится, что город Киев перестал быть столицей? Нравится, что на каждом углу "шавурма"? Причем все это без документов, без санкнижек, без уплаты налогов?
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Мені не подобається- як і будь- якій нормальній людині. А подобається те, що у підземному переході до метро Харківська все це прибрали. А ти тільки "мух" бачиш, вже казав тобі про це.
І ще- з цим безладом має не тільки сама влада боротися, а і кожний громадянин особисто, просто не купуючи там НІЧОГО. Є заперечення?
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Да, Саша, с тобой - это уже клиника. Я-то думал (да и во всех цивилизованных странах так!), что пирожки должен печь пирожник, сапоги тачать сапожник... А по-твоему (и не только ты так думаешь), "всякая кухарка должна управлять государством".
Начитался ты поверхностно, а вот люди думают глубже, читай не только форумы (на них мало думающих людей). Для начала вот : Подолати маргінес українського політичного процесу
А если так, как призываешь/учишь ты, то все закончится разбором/перекрытием дороги, шинами... По-сути, ты сторонник, точнее, адепт прошлого, когда "держави продовжують тяжіти над соціумами, займаючи дедалі більше паразитарну позицію щодо них"
Потому, твои собственные мысли способны лишь заполнять вакуум и отвечать на посты. Не более.
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По-моему, Саша Крест говорит противоположное - о гражданском обществе, которое должно формироваться, чтобы созреть до управления государством (законами, определяющими систему)...
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Он сам не знает о чем говорит. Ему главное - количество строк (как в стенгазете).
Спорить с пустотой очень сложно. А с троллями - не нужно.
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Тобто заперечень немає- лише словоблуддя. Не здивований.
Громадянська позиція- це не тільки вплив на керування державою ( твоя репліка про кухарку), а безпосередній вплив на оточуюче середовище. А ти все гарного царя/бояр чекаєш- мені це не цікаво. А перекриття доріг теж іноді потрібно- бо Верховенства Права ще немає. На Заході ще більші сутички відбуваються- і це нормально. Влада має знати, хто в хаті хазяїн.
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Саша, не отвлекайся на меня. Я недостоин твоих умных слов и выражений. Пока ты отвечал мне, ты пропустил десятка два-три постов, заслуживающих твоего внимания. Ответь, пожалуйста, людям. И не забывай отвечать на все. Люди ждут.
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Сам вирішую, на що витрачати свій "час та натхнення".
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ну, если это вдохновение.... а-а-а-а-а-а-а-а.... Скорей, призвание? Ок, пусть тебя посетит муза.

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Ти навіть українських класичних анекдотів не знаєш. А чогось мене вчити намагаєшся.
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Какой нехороший Саша Крест - не пошел разгонять незаконных продавцов, а стал на цензоре возмущаться... Может я и перепутал - кто возмущается, а кто обсуждает - как что-то изменить?...
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Сарказм необходимо понимать, прежде чем ставить лайк...
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Вы сами придумали - и сами написали то, чего и близко не было. И там (у вас в посте) нет сарказма. Чтобы чему-то учить - надо этому следовать. А обсуждать нечего: власть должна быть. И заниматься своим делом.
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Как следовать? Имитировать патриотизм на Цензоре или обсуждать поведение гречкоизбирателей, которых большинство?
Я могу сказать, что кто-то чему-то "следует", когда на Майдан выйдут против, в поддержку или за принятие какого-то закона...
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я вас підтримую, мені теж подобаються цивілізовані і охайні місця загального користування. Переконати "тутешніх"неможливо - це менталітет. У нас в країні традиція розводити корупцію або "беспрєдєл", щоби було кому з ним боротися. Це анахронізм, який нам дістався у спадок. Не можу собі представити міста починаючи із Польщі, де є така сама проблема.
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Благодарю, я всегда верил, что люди, видящие Киев, страну другими - есть!
Иногда некоторых комментаров-поклонников продажной, вороватой "власти" стоит свозить на день-другой, хотя бы в Польшу, чтобы они увидели город без бомжей, без толп байкеров с ревущими мотоциклами, без занятой под стоянки машин одной полосы движения, с работающими доступными туалетами, с отсутствием гадюшников в подземных переходах... Верю, наш Киев будет таким. Но при другой власти, при другом "мэре", эти - ни на что доброе не годятся.
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КОЛИ УКРАЇНЦІ ЗАСЕЛЯТЬ КИЇВ І ВІН ЗВІЛЬНИТЬСЯ ВІД МОСКОВОЯЗИКИХ ОКУПАНТІВ ???
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справа у тому, що одна влада змінює іншу і нічого не змінюється, тому що всі вони "карти однієї колоди"
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Ет точно. Много едим значит много пукаем. Ето как власть борется с пробками повышением цен на бензин.
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Если еда натуральная, а не на пальмовом жире, как сегодня, то все нормально.
Десятилетиями ели и воздух не портился.
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У нас наверное и коров уже нет. У нас сейчас только пальмы и соя доятся. Все что получше уезжает за бугор.
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Все перечисленные районы - ямы, куда стекается более плотный воздух.
Можно садить в Киеве деревья, но на температуре это не скажется -
можно сидеть над прудом в тени дервьев и все равно будет душно.
Спасибо Медведчукам за вырубленные Карпаты - вот там "усилия" уже сказываются.
Если Медведчука посадить - в Киеве всем станет легче дышать.
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Вот есть пруд у гостинницы "Мир", (станция М "Голосеевская")
вокруг него народ сидит, а даже в тени все равно душно.

Может, в тени на берегу моря не так душно, надо провести туда море.
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Я живу за городом в частном доме, рядом пруд и не душно. Могу часами сидеть с пивом. А то что в Киеве лужа между домами и смог над головой висит то все куйня. Одна лужа погоды не сделает.
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Ну, если с пивом, и за городом, и никто не сидит на голове - то не душно.
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НОСОВ !!! МОСКОВОЯЗИКІ В УКРАЇНІ ТА ЇХ НАЩАДКИ - ТО НАХАБИ-ОКУПАНТИ З ЧАСІВ
ЦАРЯ ОЛЕКСІЯ З МОСКОВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА XVI СТОЛІТТЯ , ЩО З УГРО-ФІНІВ ТВОРИЛИ МОСКОВИТІВ-РУСЬКИХ, А ЗАРАЗ ВОНИ З
УКРАЇНЦІВ ТВОРЯТЬ МОСКОВИТІВ-РУСЬКИХ, А МІСЦЕ ЇХ В
МОКСЕЛІ!!! ПОКАЖЕМО ЇМ ТУДИ ДОРОГУ
!! ВВІМКНІТЬ ТЕЛЕВІЗОР ЧИ РАДІО. В МІСТІ КРУГОМ КАЦАПИ
!!! КАЦАПАМ, ОКУПАНТАМ - БОЙКОТ !!
УКРТЕЛЕРАДІО, ХРЕЩАТИК,26, КОЖНОМУ
МОСКОВОЯЗИКОМУ - ПЕРЕКЛАДАЧА З ПЛАТНОЮ
ПОСЛУГОЮ !!!

МОСКОВОЯЗИКЕ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ - ЦЕ ЗНУЩАННЯ З КОРІННОГО
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА НАЦМЕНШИН !!!
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Давай больше высоток, шире дороги, меньше трамваев!
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Это еще с 90-х началось.
При совке Киев был для людей.


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Ну тогда надо выбирать в меры людей, которые имеют понятия о градостроении.
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Даже Корбан недавно написал, как перед выборами мэра слушал лекции о урбанизации, градостроении, управлении и развитием города. Нынешние даже не слышали, что такое есть... Отсюда и проблемы большого города с маленькими людишками...
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ПАНИ ПОРОШЕНКО,
ГРОЙСМАН, КЛИЧКО . Біля м.»Лісова», ситуація на заводі
"Радикал" є "стабільно загрозливою" і в останні роки не
змінюється, поділився спостереженнями з інтернет-газетою "СЕЙЧАС"
Володимир Борейко, керівник Київського еколого-культурного центру. За його
словами, відомості про наявність великих покладів ртуті просто неба на
території підприємства надходили до екологів з 1996 року і неодноразово
підтверджувалися. А це означає, що людям, які перебувають у
радіусі кількох сотень кілометрів, загрожує небезпека.
Проблема №2, на думку Борейко, полягає в тому, що на землі, просоченій отруйною речовиною,
збираються почати будівництво. За його інформацією, землі навколо заводу вже
відведені під забудову нового житлового мікрорайону без проведення екологічної
експертизи та рекультивації (штучне відтворення родючості грунту). Це «ЧОРНОБИЛЬ-2» з 1996 року у столиці
України !!! ЯК СИЛЬНО ВИПАРОВУЄТЬСЯ РТУТЬ НА ЗАВОДІ «РАДИКАЛ» ПРИ + 39-40 ГРАД. ЦЕЛЬСІЯ ???
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УКРАЇНА ВАЛЬЦМАНА НЕ ХОЧЕ ЗНАТИ ВБИВЦЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, НІ ГЛИТАЇВ, ЩО ГРАБУЮТЬ КРАЇНУ ЩОДЕННО !!!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве рекордно высокие показатели загрязнения воздуха из-за жары
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