 В Киеве рекордно высокие показатели загрязнения воздуха из-за жары

Киевлян предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха из-за жары, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГосЧС.
"С 8 августа 2017 в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - сообщают в ГосЧС.
В течение 9 - 10 августа превышение максимальных значений предельно допустимой концентрации оксидом углерода - 1 - 2.6 в районах: Бессарабской, Демеевской площадей, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.
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А чем занят нынешний "мэр", ему тоже - некогда?
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Маємо що маємо. Хоч влада помаленьку лад з цим і наводить.
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Саша, уметь писать (сутками строчить на Цензоре), это очень мало, надо учиться думать.
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І ще- з цим безладом має не тільки сама влада боротися, а і кожний громадянин особисто, просто не купуючи там НІЧОГО. Є заперечення?
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Начитался ты поверхностно, а вот люди думают глубже, читай не только форумы (на них мало думающих людей). Для начала вот : Подолати маргінес українського політичного процесу
А если так, как призываешь/учишь ты, то все закончится разбором/перекрытием дороги, шинами... По-сути, ты сторонник, точнее, адепт прошлого, когда "держави продовжують тяжіти над соціумами, займаючи дедалі більше паразитарну позицію щодо них"
Потому, твои собственные мысли способны лишь заполнять вакуум и отвечать на посты. Не более.
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Спорить с пустотой очень сложно. А с троллями - не нужно.
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Громадянська позиція- це не тільки вплив на керування державою ( твоя репліка про кухарку), а безпосередній вплив на оточуюче середовище. А ти все гарного царя/бояр чекаєш- мені це не цікаво. А перекриття доріг теж іноді потрібно- бо Верховенства Права ще немає. На Заході ще більші сутички відбуваються- і це нормально. Влада має знати, хто в хаті хазяїн.
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Я могу сказать, что кто-то чему-то "следует", когда на Майдан выйдут против, в поддержку или за принятие какого-то закона...
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Иногда некоторых комментаров-поклонников продажной, вороватой "власти" стоит свозить на день-другой, хотя бы в Польшу, чтобы они увидели город без бомжей, без толп байкеров с ревущими мотоциклами, без занятой под стоянки машин одной полосы движения, с работающими доступными туалетами, с отсутствием гадюшников в подземных переходах... Верю, наш Киев будет таким. Но при другой власти, при другом "мэре", эти - ни на что доброе не годятся.
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Рэва!
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Десятилетиями ели и воздух не портился.
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Можно садить в Киеве деревья, но на температуре это не скажется -
можно сидеть над прудом в тени дервьев и все равно будет душно.
Спасибо Медведчукам за вырубленные Карпаты - вот там "усилия" уже сказываются.
Если Медведчука посадить - в Киеве всем станет легче дышать.
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вокруг него народ сидит, а даже в тени все равно душно.
Может, в тени на берегу моря не так душно, надо провести туда море.
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ЦАРЯ ОЛЕКСІЯ З МОСКОВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА XVI СТОЛІТТЯ , ЩО З УГРО-ФІНІВ ТВОРИЛИ МОСКОВИТІВ-РУСЬКИХ, А ЗАРАЗ ВОНИ З
УКРАЇНЦІВ ТВОРЯТЬ МОСКОВИТІВ-РУСЬКИХ, А МІСЦЕ ЇХ В
МОКСЕЛІ!!! ПОКАЖЕМО ЇМ ТУДИ ДОРОГУ
!! ВВІМКНІТЬ ТЕЛЕВІЗОР ЧИ РАДІО. В МІСТІ КРУГОМ КАЦАПИ
!!! КАЦАПАМ, ОКУПАНТАМ - БОЙКОТ !!
УКРТЕЛЕРАДІО, ХРЕЩАТИК,26, КОЖНОМУ
МОСКОВОЯЗИКОМУ - ПЕРЕКЛАДАЧА З ПЛАТНОЮ
ПОСЛУГОЮ !!!
МОСКОВОЯЗИКЕ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ - ЦЕ ЗНУЩАННЯ З КОРІННОГО
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА НАЦМЕНШИН !!!
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При совке Киев был для людей.
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ГРОЙСМАН, КЛИЧКО . Біля м.»Лісова», ситуація на заводі
"Радикал" є "стабільно загрозливою" і в останні роки не
змінюється, поділився спостереженнями з інтернет-газетою "СЕЙЧАС"
Володимир Борейко, керівник Київського еколого-культурного центру. За його
словами, відомості про наявність великих покладів ртуті просто неба на
території підприємства надходили до екологів з 1996 року і неодноразово
підтверджувалися. А це означає, що людям, які перебувають у
радіусі кількох сотень кілометрів, загрожує небезпека.
Проблема №2, на думку Борейко, полягає в тому, що на землі, просоченій отруйною речовиною,
збираються почати будівництво. За його інформацією, землі навколо заводу вже
відведені під забудову нового житлового мікрорайону без проведення екологічної
експертизи та рекультивації (штучне відтворення родючості грунту). Це «ЧОРНОБИЛЬ-2» з 1996 року у столиці
України !!! ЯК СИЛЬНО ВИПАРОВУЄТЬСЯ РТУТЬ НА ЗАВОДІ «РАДИКАЛ» ПРИ + 39-40 ГРАД. ЦЕЛЬСІЯ ???
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