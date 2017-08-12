 Оккупанты на Донбассе проводят замену командиров подразделений, что вызывает недовольство террористов, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.
"Мероприятия направлены на искоренение проявлений недовольства методами управленческой деятельности российского оккупационного командования. В то же время, указанные кадровые перестановки вызывают возмущение личного состава", - сказано в сообщении.
Кроме того, как отмечает ГУР, наблюдается рост противоречий и конфликтов между кадровыми военнослужащими ВС РФ. В частности, в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК командиры звена "рота - взвод" возмущены поведением так называемых "советников" и обвиняют их в разгульном пьянстве и несовершенном руководстве, которое приводит к неоправданным потерям личного состава. Как следствие, несколько недовольных командиров из числа россиян планируют самовольно оставить подразделения и вернуться в РФ.
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Це те, що розвідка розповідає Головнокомандувачу?
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смертьЛизу защищал..
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