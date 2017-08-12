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 Политика Украины
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 Оккупанты на Донбассе проводят замену командиров подразделений, что вызывает недовольство террористов, - разведка

разведка

В соединениях и частях 1 АК (Донецк) российско-оккупационных войск под личным контролем командира корпуса производится замена командиров подразделений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

"Мероприятия направлены на искоренение проявлений недовольства методами управленческой деятельности российского оккупационного командования. В то же время, указанные кадровые перестановки вызывают возмущение личного состава", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отмечает ГУР, наблюдается рост противоречий и конфликтов между кадровыми военнослужащими ВС РФ. В частности, в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК командиры звена "рота - взвод" возмущены поведением так называемых "советников" и обвиняют их в разгульном пьянстве и несовершенном руководстве, которое приводит к неоправданным потерям личного состава. Как следствие, несколько недовольных командиров из числа россиян планируют самовольно оставить подразделения и вернуться в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У населения оккупированного Донбасса растут протестные настроения - наемники РФ отбирают недвижимость, - ГУР
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Для кого ці "новини" розвідки? Яка ціль цих "новин"?
Це те, що розвідка розповідає Головнокомандувачу?
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Більше схоже на не зовсім вдалу пропаганду. Погано, якщо таке докладають і вищому керівництву.
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Більше схоже на зовсі не вдалу пропоганду.
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Так- для тих, хто на ній розуміється. Та таких мізер.
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Как вы посмели критиковать отца родного и кусать руку кормящую!
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ну,головнокомандовачу они докладывают в секретном режиме.а это обычное раскачивание лохтората,сочуствующего впопучленцам.
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И от прикинь...вся эта дегенеративная шобла, ниче не производит, кроме поноса...а сосет с бюджета маманегорюй
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Был блогер Олег Ярчук, который всякую лобуду нес через соцсети. Теперь этим занимается типа разведки. Правда она поэтому и горька. а вот пропаганда как сладкие пирожки. И их все пекут и пекут........
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хотелось бы послушать по этому поводу "начальника транспортного цеха" Шендеровича как он эту доктора смерть Лизу защищал..
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и даже погребли по христианским традициям. Но от этого она не перестала быть служительницей сатаны и вся ее жизнь - сплошной обман "сторонников русского мира" и "святой руси"
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їх пожаліть за це ? чи як ? та по хендехоху мені на цих крис даунбасовських
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правая рука Коняги, маха заХЕРова- опять бухая,ща прАспиться и все обьяснит...на пальцАх
Оккупанты на Донбассе проводят замену командиров подразделений, что вызывает недовольство террористов, - разведка - Цензор.НЕТ 8757
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Виражаємо глибоке занепокоєння. Вони же адіннарот,аніжебратья...
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А говорят у них нет демократии.Воля большинства ,закон для всех.
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Есть лозунги, под которые можно позвать на свершение любых дел из-за красивости, но они же, по прошествии времени, имеют противоположный эффект. Вот время и сыграло на начало разложения "великих идей Новоотсосии".
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А в "штрафбатах" у Сталина весь комсостав специально подбирался, только "идейно подкованный", из хороших офицеров, чтобы качественно штрафников "на убой" гнать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты на Донбассе проводят замену командиров подразделений, что вызывает недовольство террористов, - разведка
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