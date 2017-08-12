 Трагедия "Курска": спустя 17 лет после катастрофы в РФ вспоминают погибших моряков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым реалии, в России в субботу 12 августа вспоминают погибших моряков атомной подводной лодки "Курск". На борту находились 118 человек - экипаж, представители командования Северного флота России и дагестанского завода "Дагдизель". Все они погибли 12 августа 2000 года.
Подробности расследования катастрофы остаются засекреченными. По официальной версии, произошел взрыв одной из торпед, от которого сдетонировали другие боеприпасы. Более двадцати моряков укрылись в одном из отсеков, где, как сообщали СМИ, ждали помощи несколько часов.
Спасательные работы безуспешно велись с 13 по 24 августа. 20 августа к работам было допущено норвежское судно Seaway Eagle, водолазы которого смогли в течение суток вскрыть аварийно-спасательный люк подводной лодки.
За 16 дней были обнаружены и подняты на поверхность 12 тел. Еще 103 тела были найдены после подъема поврежденной подводной лодки на поверхность. Троих моряков найти не удалось, российская прокуратура заявила, что они оказались в непосредственно в месте взрыва.
Уголовное дело, начатое в конце августа 2000 года, было прекращено в августе 2002 года.
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https://www.youtube.com/watch?v=7Q0JY2F0n0c
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Посоветуйте, пожалуйста, хороший фильм посмотреть !
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https://www.youtube.com/watch?v=7Q0JY2F0n0c
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http://baskino.co/films/voennye/1063-k-19.html
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Кто-то возмущается, большинству похх,
а путины и сечины в удовольствие заняты своим.
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72 метра
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Уже несколько раз смотрела . Хороший фильм
Мне очень нравится момент, когда капитан всех построил и отчитывает . А потом жену увидели трусцой к ней, заискивающе так : танечка , ты что-то хотела ? 😀😀😀😀
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Скачал, но ещё не смотрел. Может сегодня вечером гляну.
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Это полный п...ц. Даже командир АПЛ жил всю жизнь в убогой ободранной гостинке с развалившейся лестницей, среди унылых и поросших ягелем холмов.
Отак всю жизнь - отсек подлодки или жалкая нора среди тундры.
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https://m.youtube.com/watch?v=w87iLgIXO38
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они хотели применять "Шквал", насквозь прошивающий любой крупный корабль.
Хотели продавать ету ракету-торпеду Китаю, и всем, кто заплатит.
2-тонная торпеда, несущаяся со скоростью 500 км/ч - кому это надо ?
Жигули, дороги, туалеты людские сделайте сначала.
Не копай другому яму.
Россия не созрела для владения серьезным оружием - той ответственности,
которая была у старых цековских бердунов, сегодня нет.
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Если говорить о кацапских, то из последних говорят очень неплох "Время первых".
Скачал, но ещё не смотрел. Может сегодня вечером гляну
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Я вообще кацапские фильмы не люблю. Но есть неплохие .
А " Блокпост" смотрели ? Это не новый фильм , но хороший и в тему . Тот же режиссёр , что и Особенности русской охоты снимал 😊
Из последних кацапских хороший был "Левиафан " . Стоит посмотреть . Вся правда про рашу.
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"Левиафан" тоже смотрел, несомненно сильный фильм, но ... "сатанинский" что-ли какой-то. Даже мрачном фильме должна оставаться надежда.
Из этого разряда мне больше понравился "Географ глобус пропил" с Хабенским.
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https://svpressa.ru/society/article/12447/
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Они надели футболки с изображением человека убившим их отца и назвавшим их мать "десятидолларовой шлюхой".
Это все что вам нужно знать о современной России.
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