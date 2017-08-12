EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  5275  138
Все про:катастрофа (454) память (898) подводная лодка (151) Россия (71825)

 Трагедия "Курска": спустя 17 лет после катастрофы в РФ вспоминают погибших моряков

Подлодка "Курск" участвовала в учениях в Баренцевом море и потерпела крушение в 2000 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым реалии, в России в субботу 12 августа вспоминают погибших моряков атомной подводной лодки "Курск". На борту находились 118 человек - экипаж, представители командования Северного флота России и дагестанского завода "Дагдизель". Все они погибли 12 августа 2000 года.

Подробности расследования катастрофы остаются засекреченными. По официальной версии, произошел взрыв одной из торпед, от которого сдетонировали другие боеприпасы. Более двадцати моряков укрылись в одном из отсеков, где, как сообщали СМИ, ждали помощи несколько часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за раздачи листовок свидетелей Иеговы в России против женщины и ее 15 летнего сына возбудили уголовное дело за "экстремизм"

Спасательные работы безуспешно велись с 13 по 24 августа. 20 августа к работам было допущено норвежское судно Seaway Eagle, водолазы которого смогли в течение суток вскрыть аварийно-спасательный люк подводной лодки.

За 16 дней были обнаружены и подняты на поверхность 12 тел. Еще 103 тела были найдены после подъема поврежденной подводной лодки на поверхность. Троих моряков найти не удалось, российская прокуратура заявила, что они оказались в непосредственно в месте взрыва.

Уголовное дело, начатое в конце августа 2000 года, было прекращено в августе 2002 года.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Запрещённый к показу в РФ документальный фильм: Курск. Подводная лодка в мутной воде
https://www.youtube.com/watch?v=7Q0JY2F0n0c
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всем доброго утра !
Посоветуйте, пожалуйста, хороший фильм посмотреть !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Запрещённый к показу в РФ документальный фильм: Курск. Подводная лодка в мутной воде
https://www.youtube.com/watch?v=7Q0JY2F0n0c
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно было поднять корму и она оказалась бы на поверхности - с аварийным выходом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
её намерено потопили и экипаж никто не собирался поднимать (живыми), чтоб реальные причины и события "не всплыли" на суд обществености!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор!!! Ты может ещё по российским десантникам погибшим на донбассе предложишь поплакать???? Пусть тонут хоть все! Россиянские скоты получают по заслугам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Серденгечти-нефер - да ладно тебе, Цензор выложил это что бы поднять гражданам настроение в субботний день... Хорошая тема для стеба...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В отсутствии своих подводников можно постебаться над мёртвыми кацапскими мразями. Это легко, почётно и патриотично.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Игорь Мельник 1e80ecc1 - мы и над дохлыми раше - летчиками и танкистами стебаемся мой кацапский друг....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не ображайте росіян,не називайте їх кацапами.жителі московії-МОСКАЛІ .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия сейчас тонет как "Курск", только медленнее.

Кто-то возмущается, большинству похх,
а путины и сечины в удовольствие заняты своим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
авария в очередной раз показала отношение совка к своим людям. сцарь отдыхать изволили, а остальные тупо ждали сановного пинка под зад
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для Игорь Мельник 1e80ecc1
72 метра
Ответить

Уже несколько раз смотрела . Хороший фильм
Мне очень нравится момент, когда капитан всех построил и отчитывает . А потом жену увидели трусцой к ней, заискивающе так : танечка , ты что-то хотела ? 😀😀😀😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если говорить о кацапских, то из последних говорят очень неплох "Время первых".
Скачал, но ещё не смотрел. Может сегодня вечером гляну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И ещё мне новый "Экипаж" понравился как ни странно. Не думал, что ремейк знаменитого советского фильма может быть интересным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А потом прикольно было, когда показывали по телеку, как разные чиновники приходят к вдовам по месту жительства.
Это полный п...ц. Даже командир АПЛ жил всю жизнь в убогой ободранной гостинке с развалившейся лестницей, среди унылых и поросших ягелем холмов.
Отак всю жизнь - отсек подлодки или жалкая нора среди тундры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот нашла этот момент из фильма 72 метра . "Янычар" выворачивает мехом внутрь " 😂😂😂 Ржач
https://m.youtube.com/watch?v=w87iLgIXO38
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В целом авария произошла по справедливости:
они хотели применять "Шквал", насквозь прошивающий любой крупный корабль.
Хотели продавать ету ракету-торпеду Китаю, и всем, кто заплатит.
2-тонная торпеда, несущаяся со скоростью 500 км/ч - кому это надо ?
Жигули, дороги, туалеты людские сделайте сначала.
Не копай другому яму.
Россия не созрела для владения серьезным оружием - той ответственности,
которая была у старых цековских бердунов, сегодня нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для UA Игорь Мельник 1e80ecc1
Если говорить о кацапских, то из последних говорят очень неплох "Время первых".
Скачал, но ещё не смотрел. Может сегодня вечером гляну
Ответить

Я вообще кацапские фильмы не люблю. Но есть неплохие .
А " Блокпост" смотрели ? Это не новый фильм , но хороший и в тему . Тот же режиссёр , что и Особенности русской охоты снимал 😊
Из последних кацапских хороший был "Левиафан " . Стоит посмотреть . Вся правда про рашу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Блокпост" это там ещё девочка снайпер чеченская? Да, смотрел, но давно.
"Левиафан" тоже смотрел, несомненно сильный фильм, но ... "сатанинский" что-ли какой-то. Даже мрачном фильме должна оставаться надежда.
Из этого разряда мне больше понравился "Географ глобус пропил" с Хабенским.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот мнение реального подводника. Почитайте и не смотрите фсбшное кино.
https://svpressa.ru/society/article/12447/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все было прозаично - американская подлодка протаранила "Курск" и произошло то, что произошло, а потом тайно в Москву прилетал глава Пентагона и все вопросы решили по тихому, России простили 10 лярдов баксов долгов, семьи подводников получили компенсации и власти всерьез занялись армией и флотом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это сыновья погибшего на подлодке "Курск" офицера.
Они надели футболки с изображением человека убившим их отца и назвавшим их мать "десятидолларовой шлюхой".
Это все что вам нужно знать о современной России.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Продолжение темы "...Она утонула...". В память о погибших на "Курске" в городе Курск посадили аллею их 118 деревьев. Деревья - с табличками, "именные"... В этом году, для того, чтобы расширить стоянку для автомобилей, несколько деревьев, не то что переместили на иной, соседний свободный участок, а просто тупо выкорчевали... Вот и вся "память"... А мы всё удивляемся, как это российские матери не возмущаются гибели их сыновей на Донбассе и в Сирии... Да они способны на могилу насрать!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрагедия "Курска": спустя 17 лет после катастрофы в РФ вспоминают погибших моряков
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти