 Жара в Украине: спасатели предупреждают об опасности пожаров

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) на территории десяти областей Украины в течение 12 - 14 августа 2017 г. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГосЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 12-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность", - говорится в сообщении.
В связи с этим ГосЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.
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