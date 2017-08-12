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 Жара в Украине: спасатели предупреждают об опасности пожаров

пожарная

Самый высокий уровень опасности ожидается в десяти регионах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) на территории десяти областей Украины в течение 12 - 14 августа 2017 г. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 12-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники ГСЧС спасли дельфина, который застрял на мели в Джарылгачском заливе на Херсонщине. ФОТО

В связи с этим ГосЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.
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У вікно виглядати не хочеться, не те що на вулицю виходити.
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нам не хочется из за дождей и холода а вам то чего
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С какого Синоптика, у меня градусник за окном!
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У мене він зараз на сонці- і теж за вікном. З чого суперечка? Я відповів своїй знайомій те, про що вона запитала. Ваша яка справа?
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Как я хочу дождя... И холода. А то я сбежала из ада в Италии, а тут на тебе - час от часу не легче...
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украинцы поделитесь погодой, а то у нас осень почти в августе
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кац, поезжай на Донбасс: там сейчас жарко...
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о как все запущено. Не пренадлежала, не принадлежу и тем более не буду принадлежать к оркам.
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С удовольствием отстегнула бы вам градусов 10 ))
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У нас во Львове очень душно. Еще бы как-то терпелось, если бы не эта духота.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖара в Украине: спасатели предупреждают об опасности пожаров
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