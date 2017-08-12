 Террористы обстреляли КПВВ "Марьинка" из подствольных гранатометов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера в районе проведения антитеррористической операции российско-террористические войска открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово"", - сообщает ведомство.
Отмечается, что обстрел позиций, где несут службу пограничники вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины, начался после 22:00 и длился больше часа.
"Огонь незаконные вооруженные формирования вели со стороны н.п. Александровка на неподконтрольной территории и использовали подствольные гранатометы и стрелковое оружие", - сообщает Госпогранслужба.
Никто из украинских военнослужащих не пострадал.
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Сьогодні ми маємо дуже схожу ситуацію. Більше ніж 100 тисячна армія мордору готується до навчань на кордоні з Україною. Порохоботи убаюкують населення України і говорять про високу обороноздатність країни і про те, що "ху№ло не нападе". Головнокомандувач запевняє усіх в тому, що "мирний план працює".
Без мобілізації усіх військовозобов'язаних, без оголошення найвищого рівня тривоги, Україна може втратити значно більше, ніж вже втратила за більше ніж 3-и роки війни.
Напад Ху№ла скоріше всього розпочнеться разом з посиленням напруженності на Корейському півострові.
PS: Без паніки. Просто сухі факти.
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