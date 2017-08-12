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Все про:вооружение (3457) Порошенко (13550) Укроборонпром (453)

 Порошенко: "Украинская армия стала сильнее на 16 тысяч единиц военной техники"

Президент опубликовал данные о вооружении армии.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Фейсбуке данные о пополнении вооружения ВСУ.

"Украинская армия стала сильнее почти на 16 тыс единиц военной техники и вооружения благодаря "Укроборонпрому", - пишет он.

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Будешь в тюрьме сидеть, собака. За всё ответишь, в Ростове тебя не ждут.
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Це те що довелося продавати за гривні ,бо за доляри іноземці таке барахло не хочуть купувати у гівномторгуючого.
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Подрывом кацапских пердаков удовлетворен.
а еще джавелины дадут, это уже вопрос решенный, и как сказал Невзоров появится большой соблазн всю эту кодлу сровнять с землей. Надо ему не поддаться, ибо мало еще живительных санкций Россия получила.
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Что пороховские боты не понравился мой комментарий :\
Ну какая всё таки он мразь , на войне не хило заработал подставляя наших патриотов и пАдло оно всё таки .
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Ещё порох тебе сообщу - Саакашвили будущий президент и он тебя посадит со всей твоей гопотой на нары. Жаль , что нет у нас смертной казни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: "Украинская армия стала сильнее на 16 тысяч единиц военной техники"
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