"Украинская армия стала сильнее почти на 16 тыс единиц военной техники и вооружения благодаря "Укроборонпрому", - пишет он.
Порошенко: "Украинская армия стала сильнее на 16 тысяч единиц военной техники"
Президент опубликовал данные о вооружении армии.
Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Фейсбуке данные о пополнении вооружения ВСУ.
"Украинская армия стала сильнее почти на 16 тыс единиц военной техники и вооружения благодаря "Укроборонпрому", - пишет он.
"Украинская армия стала сильнее почти на 16 тыс единиц военной техники и вооружения благодаря "Укроборонпрому", - пишет он.
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а еще джавелины дадут, это уже вопрос решенный, и как сказал Невзоров появится большой соблазн всю эту кодлу сровнять с землей. Надо ему не поддаться, ибо мало еще живительных санкций Россия получила.
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Ну какая всё таки он мразь , на войне не хило заработал подставляя наших патриотов и пАдло оно всё таки .
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