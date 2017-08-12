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 Киевские новости
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Все про:дороги (1766) Киев (17840) ремонт (814) транспорт (1226)

 В столице частично ограничат движение транспорта по проспекту Григоренко

дороги омелян

Движение для автомобилей будет частично ограничено.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-центр КГГА.

В Киеве 12 и 13 августа с 08:00 до 19:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия по проспекту Петра Григоренко на участке от транспортной развязки метро "Позняки" до ул. Бориса Гмыри будет частично ограничено движение транспорта.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все дороги, которые отремонтируют в Украине в этом году, будут иметь 5-летнюю гарантию, - Омелян

Напомним, что в столице регулярно перекрывают движение на основных магистралях в связи с ремонтом трасс.
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Мудрое решение! Это чтоб гады несознательные киевляне не смогли попасть на продовольственную ярмарку на Ревуцкого. Меньше есть надо!
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И тут зраду нашел?Не надо дороги ремонтировать?
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А житомирі якийсь єврей дві гривні загубив.
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Тю! А я думаю, чого це кортеж Продавця трусєлєй по житомирській трасі пролітав. Поїхав забирати поки не поцупили
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ярмарки продовольственные а зачем спрашивается? там все с Чернобыля свозиться все радиоактивное до черта. Съешь и писюн засветиться как лампочка. Поэтому есть надо только то что с Евросюза везут все остальное для отопления использовать.
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