 В столице частично ограничат движение транспорта по проспекту Григоренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-центр КГГА.
В Киеве 12 и 13 августа с 08:00 до 19:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия по проспекту Петра Григоренко на участке от транспортной развязки метро "Позняки" до ул. Бориса Гмыри будет частично ограничено движение транспорта.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.
Напомним, что в столице регулярно перекрывают движение на основных магистралях в связи с ремонтом трасс.
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