 Трамп пригрозил Венесуэле проведением военной операции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
В частности, президент США Дональд Трамп заявил: "Народ страдает и умирает. У нас есть много вариантов действий в Венесуэле, в том числе при необходимости возможна и военная операция".
Однако при этом Трамп не уточнил никаких деталей этого вероятного военного вмешательства. "Пока мы не говорим об этом, но военный вариант мы точно можем попробовать", - отметил он.
Напомним, протесты в Венесуэле активизировались, когда 29 марта 2017 года Верховный суд объявил, что забирает полномочия у контролируемого оппозицией Национального собрания, поскольку парламентарии не исполняли прежние решения Верховного Суда, проявив тем самым неуважение к суду.
Оппозиция заявила, что это решение нарушает принцип разделения властей (законодательной и судебной) и приближает страну к диктатуре президента Мадуро.
В результате антиправительственные протесты проходят в Венесуэле практически ежедневно. С 1 апреля в результате беспорядков погибли по меньшей мере 120 человек, за решетку попали тысячи.
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