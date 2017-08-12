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Все про:Венесуэла (106) Трамп (1337)

 Трамп пригрозил Венесуэле проведением военной операции

трамп

Соединенные Штаты Америки могут прибегнуть к военной операции в Венесуэле, если ситуация в стране в ближайшее время не стабилизируется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

В частности, президент США Дональд Трамп заявил: "Народ страдает и умирает. У нас есть много вариантов действий в Венесуэле, в том числе при необходимости возможна и военная операция".

Однако при этом Трамп не уточнил никаких деталей этого вероятного военного вмешательства. "Пока мы не говорим об этом, но военный вариант мы точно можем попробовать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение депутатов об отставке Мадуро

Напомним, протесты в Венесуэле активизировались, когда 29 марта 2017 года Верховный суд объявил, что забирает полномочия у контролируемого оппозицией Национального собрания, поскольку парламентарии не исполняли прежние решения Верховного Суда, проявив тем самым неуважение к суду.

Оппозиция заявила, что это решение нарушает принцип разделения властей (законодательной и судебной) и приближает страну к диктатуре президента Мадуро.

В результате антиправительственные протесты проходят в Венесуэле практически ежедневно. С 1 апреля в результате беспорядков погибли по меньшей мере 120 человек, за решетку попали тысячи.
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Мадуре РАБссиия перечисли 5 миллиардов долляров типа кредиту
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6 млрд, это что бы быстренько сечину получить откат и не заморачиватся со схемами,как умыкнуть
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Щось він останнім часом тільки розмахує дубиною і всьо.
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РАБссия это заноза без наркоза на планете Земля.типа лезут во все щели типа насрать пиндосам.Нищеброды сраные...
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ага.. только слив у них работает в обратную сторону
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Ну так возьми и проведи а не понты колоти как толстый Ын.
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Перегрелся, бедолаха. Пуп не развяжется не несколько фронтов воевать? Немцев это погубило.
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в сссре дохлом воевали сразу на 4 фронта и сдохли..
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Трамп всем грозит карами небесными. А вот Путина поблагодарил за сокращение американской дип миссии в России. На пару работают и возможно они оба поставлены alien пришельцами для обеспечения правопорядка на земле.
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Омерика готовится испытать новое оружие - Плазменную ракету.
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КацаПсинских тварей пора мочит в сртире,нахер тот тупой Мадуро.сам дуба врежет...что Кастрои прочие Хмыри кремля типа Чаушеску Каддафффи Хуессейн
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Уничтожить нужно источник ЗЛА на Земле - кацапсию! Тогда и корейцы, и венесуэльцы, и сирийцы сразу успокоятся.
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