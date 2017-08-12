 Полиция Луганщины обнаружила на дамбе в селе Калмыковка 60 гранат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.
"В Старобельском районе неподалеку дамбы на водоеме вблизи села Калмыковка сотрудники СБУ совместно с сотрудниками Старобельского отдела полиции обнаружили 60 гранат ВОГ-17М ", - сообщает Покукай.
Сотрудниками взрывотехнической службы ГУНП боеприпасы изъяты и уничтожены.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированный по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
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це сересерівська розробка 60 років 20 сторіччя для агс-17!
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