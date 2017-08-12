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 Политика Украины
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Все про:граната (661) Луганщина (4111) Нацполиция (8353)

 Полиция Луганщины обнаружила на дамбе в селе Калмыковка 60 гранат

граната боеприпасы патроны гранаты

В Старобельском районе Луганщины правоохранители обнаружили 60 гранат ВОГ-17М.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"В Старобельском районе неподалеку дамбы на водоеме вблизи села Калмыковка сотрудники СБУ совместно с сотрудниками Старобельского отдела полиции обнаружили 60 гранат ВОГ-17М ", - сообщает Покукай.

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Сотрудниками взрывотехнической службы ГУНП боеприпасы изъяты и уничтожены.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированный по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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"... на греблі..." і "...недалеко від греблі..." це не одне і теж. так все-таки де були гранати?
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на фотці не ВОГ-17М


це сересерівська розробка 60 років 20 сторіччя для агс-17!
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интресно..кто на цензоре новостную ленту готовит..
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Із заголовком усе зрозуміло. Ну хоч прізвище Погукай другий раз вірно напишіть.
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Это уже неактуально. После заявления Ревы будем читать новости - полиция в погребе у жителя села выявила 70 картошек, 12 буряков и банку с огурцами
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И я был удивлён, увидев фото в заголовке... А "уничтожили", надеюсь, выпустив на позиции сепаратистов? А то как-то "не по-хозяйски" (и не по-соседски) получается... Потерянные вещи надо хозяину возвратить...
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Ага. К примеру в обычный патрон 5.45 засовывается тротил и выбрасывается. Нашедший его стреляет и остаётся с половиной верхней головы.
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Почему на иллюстрации не авиабомба или велосипед ?
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