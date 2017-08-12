 Прокурор АРК: "Вынужденное переселение крымчан – это военное преступление"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении прокурора АР Крым к коренным народам Крыма в связи с празднованием Международного дня коренных народов мира.
Гюндуз Мамедов обратил внимание на систематические и масштабные нарушения прав человека в отношении представителей коренных народов в Крыму.
"Нарушается право на их свободное развитие на своей земле, образование на родном языке и свободу вероисповедания. Осуществляется давление на крымскотатарский народ, подвергаются репрессиям жители полуострова, которые активно проявляют свою гражданскую позицию относительно принадлежности Крыма Украине, происходит преследование по национальному и этническому признаку. В связи с этим многие представители коренных народов Крыма были вынуждены покинуть территорию полуострова после оккупации, - сказано в обращении. - Вынужденное переселение крымчан в связи с невозможностью жить в созданных условиях является военным преступлением, оценку которому даст не только суд, но и все мировое сообщество".
Прокурор АРК также заявляет, что ведомство прилагает все усилия для привлечения к ответственности лиц, виновных в аннексии Крыма, и тех, кто сознательно нарушает основополагающие права граждан на полуострове.
"Более того, мы готовим доказательную базу совершения незаконных действий оккупационных властей для рассмотрения в международных судебных инстанциях", - отметил Мамедов.
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але Українська влада повинна робити дипломатичні дії щоби весь Захід ввів для россосії дійсно дієві санкції - заборона купівлі сировини (особливо нафти-газу), відключення від свіфту й верифікація і наступне заморожування кацяпських активів в західних банках!
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а Петро-Ліксєєвіч дипломатичну і він відповідає за зовнішню політику,
так що запитай в нього!
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то кацапи завше когось під яку статтю підводять.
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Час назад через посольство Швейцарии был передан в США Ультиматум Верховного Лидер КНДР: угрожает ядерной войной если не снимут санкции с РФ
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а украинцев сколько в Крыму?
если кто в курсе - дайте цифры,,,
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Родители и родственники Джамалы уже переехали?
И почему не приводится цифра покинувших территорию.....может это секрет-чтоб не смеялись долго
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Щипач - воровская специализация высшего класса.
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