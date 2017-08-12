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 Политика Украины
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 Прокурор АРК: "Вынужденное переселение крымчан – это военное преступление"

татары флаг крымские

Обращение прокурора по случаю Дня коренных народов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении прокурора АР Крым к коренным народам Крыма в связи с празднованием Международного дня коренных народов мира.

Гюндуз Мамедов обратил внимание на систематические и масштабные нарушения прав человека в отношении представителей коренных народов в Крыму.

"Нарушается право на их свободное развитие на своей земле, образование на родном языке и свободу вероисповедания. Осуществляется давление на крымскотатарский народ, подвергаются репрессиям жители полуострова, которые активно проявляют свою гражданскую позицию относительно принадлежности Крыма Украине, происходит преследование по национальному и этническому признаку. В связи с этим многие представители коренных народов Крыма были вынуждены покинуть территорию полуострова после оккупации, - сказано в обращении. - Вынужденное переселение крымчан в связи с невозможностью жить в созданных условиях является военным преступлением, оценку которому даст не только суд, но и все мировое сообщество".

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Прокурор АРК также заявляет, что ведомство прилагает все усилия для привлечения к ответственности лиц, виновных в аннексии Крыма, и тех, кто сознательно нарушает основополагающие права граждан на полуострове.

"Более того, мы готовим доказательную базу совершения незаконных действий оккупационных властей для рассмотрения в международных судебных инстанциях", - отметил Мамедов.
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Нiколи Крим не був анi росiйським анi українським. Вiн завжди був кримсько-татарським у складi тих чi iнших...
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сашок,а что ты скажешь по поводу слов Ревы?)))
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так может,там выскажешься?) или сказать-то нечего?Смотрю,ты боишься против своих кураторов и работодателей и пикнуть.. А тут - из пустого в порожнее переливаешь...
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Сашко - мужня людина. Поки Галка ховає від Реви харчі до сусідського гаражу, він тут відволікає увагу. Кремінь!
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перед тим як перднути хоч трохи б погуглив...
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це добре що є прокурор, який готує базу злочинів по кацяпам ... і тд і тп,
але Українська влада повинна робити дипломатичні дії щоби весь Захід ввів для россосії дійсно дієві санкції - заборона купівлі сировини (особливо нафти-газу), відключення від свіфту й верифікація і наступне заморожування кацяпських активів в західних банках!
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США посилили санкції, ЕС- ні. І як саме дипломатичними діями ти їх примусиш, коли бізнес-спонсори політиків ЕС проти?
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Саша Крест яку ти маєш освіту?

а Петро-Ліксєєвіч дипломатичну і він відповідає за зовнішню політику,
так що запитай в нього!
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Куди русіше швайне всунуло своє рило, там смерть і горе.
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Підводять рашку під геноцид кримських татар. Маю надію, що зможуть це довести в Гаазі в подальшому.
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не підводять, а носом тикають...

то кацапи завше когось під яку статтю підводять.
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Одна лише проблема - в Криму татар десь процентів 10-12................. і ті ніяких явних протестів не чинять..................... (Клоунада чубарова-джмільва не рахується)
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Про переселенцев с Донбасса ничего не говорят,хотя нас в десять раз больше чем Крымских Татар,которые успешно получили паспорта Кацапии,и никто из них из Крыма не уехал.
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Dmitry Dibenko

Час назад через посольство Швейцарии был передан в США Ультиматум Верховного Лидер КНДР: угрожает ядерной войной если не снимут санкции с РФ
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Не треба. Знав, що тебе обходити треба, та не втримався. Щасти.
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а сколько стало россиян..после гражданских войн 1994, 1999-2000годов
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меньше 90 миллионов.дохнут что мухи.Даже Михалков-Кончаловский в ужОсе...
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почему только за крымских татар разговор?
а украинцев сколько в Крыму?
если кто в курсе - дайте цифры,,,
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Сегодня ночью, РОССИЯ ВООРУЖОННО ЗАХВАТИЛА БЕЛОРУСЬ.... Кто в курсе событий?
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Когда то вроде а Обозревателе напечатали стих" КАК ПЛОХО КРЫМУ БЕЗ ТАТАР"
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А если без лирики, то почему за годы независимости. Татары не подали иск по депортации против Кремля в ЕСПЧ? Надеялись пересидеть?
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Никто не ожидал что плешивый использует момент Майдана в Украине очередным приобретенией после Абхазии и Ю.Осетии.
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Вместо того, чтобы заниматься глупостями и пустопорожним трёпом, надо создать государственную программу переселения крымских татар и всех желающих в район восточной части Херсонской-западной части Запорожской областей. Там на 200 км по трассе М-14 почти нет населения, земли заброшены, практически нет орошения. Туда можно подвести воду по бывшему каналу в Крымняш, сделав ответвление на восток, и там всё расцветёт, если, конечно, татары захотят туда поехать, а не делать вид, что хотят. А пока это только готовый "коридор" в Крымняш для хуйла.

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Они не поедут,их и кацапы в Крыму не плохо кормят.Им пох,они в родной говени.
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Вот и у меня такое же мнение. Но "промониторить" это бы точно не помешало. Регион загибается, и в любом случае от такого анализа была бы большая польза, чем от прокурорского трёпа и "переименования" населённых пунктов в Крымняше. А пока только создаётся впечатление, что Мамедову лавры Поклонской покоя не дают.
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Вы думаете они вдруг бросят свои дома-налаженный бизнес-заработки и ринутся все на заброшенные земли?
Родители и родственники Джамалы уже переехали?
И почему не приводится цифра покинувших территорию.....может это секрет-чтоб не смеялись долго
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Вчера говорящая Кобыла РАБссии признала захват Крыма, заявив Крым краденая вещь...,уже шакалы заговорили открытым текстом....
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"Так что, нет у вас методов против Кости Сапрыкина"(с)
Щипач - воровская специализация высшего класса.
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Джохар Дудаев в 1995 году сказал : после Чечни будет Крым.Видео Ютьюб,живой голос и видео с Дудаев.
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Не вынужденное, а принудительное переселение
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокурор АРК: "Вынужденное переселение крымчан – это военное преступление"
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