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 Политика Украины
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 Сутки в АТО: наемники РФ 20 раз обстреляли наши позиции, 6 бойцов получили ранения и травмы, 1 - погиб, - штаб

потери

Прошлые сутки в районе проведения АТО завершилась очередной активизацией российско-оккупационных группировок вдоль всей линии разграничения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, сутки в АТО были напряженными.
И если до 18 часов враг неудачно пытался почти всеми огневыми средствами поражения проверить нашу оборону в районе Авдеевки, то вечером напряжение переместилось на Луганское направление.

Так недалеко от Счастья и Новотошковского, по нашим позициям, боевики несколько раз применяли минометы и гранатометы. А по опорному пункту на подступах к Сизому выпустили не менее 5 мин калибра 120 миллиметров. Кроме того, ночью, бандиты почти полчаса били со 120-миллиметрового миномета по украинским укреплениям в районе Крымского.

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На Приморском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреливали наш наблюдательный пункт неподалеку от Лебединского. Также вооруженные провокации врага зафиксированы в районе Марьинки.

На Донецком направлении, около 21 часов, в результате обстрела наших позиций из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на окраинах Авдеевки, получил ранения один украинский военный. В ответ наши бойцы, разрешенными средствами поражения, оперативно накрыли позиции врага.

В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий 3 украинских защитников были ранении, еще 3 получили боевые травмы, один - погиб, подорвавшись на мине.
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А оккупированные земли Донбасса не наша территория? А диверсанты не расставляют мины на подконтрольной Украине территории? А все ли места установки мин и нашими в том числе,за четыре года войны,известны?
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Піди спитай у міни, чому вона нe розрізняє свій－чужий...
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Ну ти дайоош. Ще підриваються на мінах часів 2 Світової.
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Кто может назвать еще хоть одну страну мира кроме (Украины )где три года продолжается антитеррористическая операция в которой принимают участие регулярные войска а не (менты) и оккупированы территории этой страны.
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РАБссия.Чечня.с 26 декабря 1994 года по сегодня...Недавно завалили около 40 неправильных чеченов.
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Прекращение огня, разведение сторон, арбузное перемирие - вот наш шоколадный ответ.
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говорящая Мерина РАБссии Лавров заявила вчера : радикалы и неонацисты Украины во власти не дают нам завершить свою операцию по Украине.Шоколад виноват или Сракашвили?
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Через несколько дней аэрокосмическое агентство NASA испытает новый вид оружия.Компании Ad Astra поручено испытать плазменную ракету.
Новая ракета будет работать на нагретом неоне или аргоне нагревая их до невероятно высоких температур.Главное преимущество плазменной ракеты над традиционными химическими в том,что она может поддерживать небольшое количество тяги очень долгое время - неделями и месяцами.
короче кОпец...
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А сам двигун не розплавиться від такої температури?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСутки в АТО: наемники РФ 20 раз обстреляли наши позиции, 6 бойцов получили ранения и травмы, 1 - погиб, - штаб
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