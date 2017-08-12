 Сутки в АТО: наемники РФ 20 раз обстреляли наши позиции, 6 бойцов получили ранения и травмы, 1 - погиб, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, сутки в АТО были напряженными.
И если до 18 часов враг неудачно пытался почти всеми огневыми средствами поражения проверить нашу оборону в районе Авдеевки, то вечером напряжение переместилось на Луганское направление.
Так недалеко от Счастья и Новотошковского, по нашим позициям, боевики несколько раз применяли минометы и гранатометы. А по опорному пункту на подступах к Сизому выпустили не менее 5 мин калибра 120 миллиметров. Кроме того, ночью, бандиты почти полчаса били со 120-миллиметрового миномета по украинским укреплениям в районе Крымского.
На Приморском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреливали наш наблюдательный пункт неподалеку от Лебединского. Также вооруженные провокации врага зафиксированы в районе Марьинки.
На Донецком направлении, около 21 часов, в результате обстрела наших позиций из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на окраинах Авдеевки, получил ранения один украинский военный. В ответ наши бойцы, разрешенными средствами поражения, оперативно накрыли позиции врага.
В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий 3 украинских защитников были ранении, еще 3 получили боевые травмы, один - погиб, подорвавшись на мине.
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Новая ракета будет работать на нагретом неоне или аргоне нагревая их до невероятно высоких температур.Главное преимущество плазменной ракеты над традиционными химическими в том,что она может поддерживать небольшое количество тяги очень долгое время - неделями и месяцами.
короче кОпец...
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