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Все про:Госпогранслужба (2968) Цигикал (14)

 После Дня независимости проведу инспекцию всех подразделений пограничников в зоне АТО, - Цигикал

До конца августа 2017 года председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал проведет инспекцию в зоне АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "5 канала".

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"Мы планируем выехать после Дня независимости непосредственно в зону АТО. Я хочу посетить практически все подразделения, контрольные пункты въезда-выезда, блокпосты. Проверить, как там находятся наши офицеры, солдаты - как они одеты, что они там едят", - рассказал Цигикал.

Цигикал также подчеркнул, что пополнение штата Госпогранслужбы будет осуществляться только на контрактной основе.

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Ох он и дурень... ибо максимум на третьем ... либо подразделении... а скорее на блокпосту он "огребет" по самые не горюй.... погранцы хоть и терпеливые ребята.... но "рубануть" своего чинушу могут не хило....кто не верит... могут проконсультироваться хотя бы в "иСБУшке"....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле Дня независимости проведу инспекцию всех подразделений пограничников в зоне АТО, - Цигикал
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