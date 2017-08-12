 После Дня независимости проведу инспекцию всех подразделений пограничников в зоне АТО, - Цигикал

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "5 канала".
"Мы планируем выехать после Дня независимости непосредственно в зону АТО. Я хочу посетить практически все подразделения, контрольные пункты въезда-выезда, блокпосты. Проверить, как там находятся наши офицеры, солдаты - как они одеты, что они там едят", - рассказал Цигикал.
Цигикал также подчеркнул, что пополнение штата Госпогранслужбы будет осуществляться только на контрактной основе.
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