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Все про:Минагрополитики (300) экспорт (536) мука (20)

 Украина впервые начала экспорт муки в Южную Америку

мука

ПАО "Аграрный фонд" начинает экспорт муки в страны Южной Америки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

Как сообщается, уже заключен первый контракт на поставку 96 тонн пшеничной муки высшего сорта.

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В "Аграрном фонде" заявили, что продолжают развивать экспортное направление, и открывать для себя новые рынки - в частности, Южной Америки.

Эти рынки очень интересны и перспективны для Украины.

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96 тонн муки...)) как бы не "обвалили" цены на муку в Южной Америке
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Надеюсь они нас тоже со своей мукой не подведут.
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Имея 18% пахотных черноземов (а это почти 5-я часть всея планеты) в мире - Украина могла бы поставить в позу ЗЮ весь мировой рынок...
Но.... благодаря "вальцманам" и КО....Украину рвут на "куски".... Ибо столыпинскую часть аграрной реформы усвоили очень хорошо в свое время...

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Горбатясь на поле и роясь в земле миллиарды не заработаешь и раком мир не поставишь. особенно когда из бюджета быстрее воруют чем его наполняют.
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Хотелось бы услышать цену муки,как бы она не оказалась ниже себестоимости.
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Ето однозначно перемога. Наши Барыги денег в зеленых бумажках за бугор большим тоннажом вывозят с Украины.

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А ещё выручка от экспорта украинской «молочки» за 7 месяцев 2017 года выросла на 69%.
Как сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) со ссылкой на данные ГФС, объем валютных поступлений от продажи молочных продуктов составил $140,8 млн.
В частности, продажи масла выросли в 4 раза и составили $54,4 млн.
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ни грамма муки и пшеницы уродам РАБссии пусть сцуки Сталагмиты жуют
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Украина в 2015-2016 маркетинговом году (МГ: июль 2015 - июнь 2016), стала мировым лидером по экспорту муки с объемом поставок 344 тысячи тонн, что на 32,5% больше, чем в 2014-2015 МГ

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO)
По данным организации, второе место в мире по объемам экспорта муки занимают США - в 2015-2016 году они поставили на мировые рынки 303 тыс.тонн муки на сумму $151,02 млн
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