 Украина впервые начала экспорт муки в Южную Америку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.
Как сообщается, уже заключен первый контракт на поставку 96 тонн пшеничной муки высшего сорта.
В "Аграрном фонде" заявили, что продолжают развивать экспортное направление, и открывать для себя новые рынки - в частности, Южной Америки.
Эти рынки очень интересны и перспективны для Украины.
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Но.... благодаря "вальцманам" и КО....Украину рвут на "куски".... Ибо столыпинскую часть аграрной реформы усвоили очень хорошо в свое время...
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Как сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) со ссылкой на данные ГФС, объем валютных поступлений от продажи молочных продуктов составил $140,8 млн.
В частности, продажи масла выросли в 4 раза и составили $54,4 млн.
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Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO)
По данным организации, второе место в мире по объемам экспорта муки занимают США - в 2015-2016 году они поставили на мировые рынки 303 тыс.тонн муки на сумму $151,02 млн
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