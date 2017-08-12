 Из-за раздачи листовок свидетелей Иеговы в России против женщины и ее 15 летнего сына возбудили уголовное дело за "экстремизм"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Грани.ру.
Региональная прокуратура признала открытие дела законным.
Как сообщается, дело возбудили 4 августа по части 1.1 статьи 282.2 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации). Санкция по этой статье составляет от четырех до восьми лет колонии.
В прокуратуре утверждают, что силовикам на распространение листовок пожаловался некий местный житель. Как утверждается, на Центральном рынке Курска местная жительница и ее 15-летний сын "распространяли листовки, агитируя прохожих стать членами религиозной организации". При этом "при себе они имели соответствующие удостоверения". Дело было возбуждено в тот же день.
Кто конкретно проходит подозреваемым по делу, надзорное ведомство не уточняет.
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После запрета Управленческого центра свидетелей Иеговы в России все верующие могут быть привлечены к ответственности по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней). Центр объединяет 2277 местных общин, в которые входят 175 тысяч верующих.
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в кацапстане один маразм столкнулся с другим.
если мозгов у тетки нет, пусть платит теперь штраф, или в тюрьме сидит.
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Иегову позиционируют как "царя царей"....
Но для Раши это нонсенс...
Ибо Гундяй позиционирует "царем царей"... только Пукина....
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А свидетелям пиндосского гербалайфа вообще расстрел.
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило и представило на общественное обсуждение проект поправок в ряд законов, согласно которым распространители информации, внесенные в реестр Роскомнадзора, должны будут по запросу правоохранительных органов передавать личные данные пользователей спецслужбам. Проект доступен на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно предложениям Минкомсвязи, распространители информации, в том числе мессенджеры и соцсети, будут обязаны передавать силовикам следующие данные: идентификатор пользователя, дату и время регистрации, фамилию, имя и отчество, псевдоним, дату рождения, IP-адрес, адрес, номер телефона, паспортные данные, список родственников, пересланные сообщения, передаваемые файлы, записи аудио- и видеозвонков, а также информацию о совершенных ими электронных платежах.
Кроме того, обязательной передаче могут подлежать сведения о местоположении, об учетных записях в других сетях, а также о дате и времени авторизации и выхода из сервиса.
В реестре организаторов распространения информации в настоящее время находятся такие соцсети, как "Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир" и "Мой круг", мессенджеры "Агент@Mail.ru" и IMO. В июне этого года в перечень добавили Telegram, которому грозила блокировка на территории России. Создатель мессенджера Павел Дуров тогда говорил, что согласился предоставить необходимые для регистрации данные, поскольку они и так находятся в открытом доступе. В Роскомнадзоре заявили, что сервис "начал работать в правовом поле Российской Федерации".
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