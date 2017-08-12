EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  281  19
Все про:Россия (71823) свидетель (114) секта (35) мракобесие (43)

 Из-за раздачи листовок свидетелей Иеговы в России против женщины и ее 15 летнего сына возбудили уголовное дело за "экстремизм"

В Курске (Российская федерация) возбуждено уголовное дело об экстремизме из-за раздачи на городском рынке листовок свидетелей Иеговы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Грани.ру.

Региональная прокуратура признала открытие дела законным.

Как сообщается, дело возбудили 4 августа по части 1.1 статьи 282.2 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации). Санкция по этой статье составляет от четырех до восьми лет колонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава секты "путинопоклонников" объявила, что икона Путина в их храме "обновилась и замироточила"

В прокуратуре утверждают, что силовикам на распространение листовок пожаловался некий местный житель. Как утверждается, на Центральном рынке Курска местная жительница и ее 15-летний сын "распространяли листовки, агитируя прохожих стать членами религиозной организации". При этом "при себе они имели соответствующие удостоверения". Дело было возбуждено в тот же день.

Кто конкретно проходит подозреваемым по делу, надзорное ведомство не уточняет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Свидетелей Иеговы" окончательно запретили в России

После запрета Управленческого центра свидетелей Иеговы в России все верующие могут быть привлечены к ответственности по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней). Центр объединяет 2277 местных общин, в которые входят 175 тысяч верующих.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Покайтесь мохнорылые! Апокалипсис не за горами!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ваще эти секты со свидетелями откровенно заипали.
в кацапстане один маразм столкнулся с другим.
если мозгов у тетки нет, пусть платит теперь штраф, или в тюрьме сидит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в рашке, ты должен платить и верить только московскому патриархату! Или будешь сидеть!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти свидетели ХЗ чего, самми кого хочешь посодют :
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все верно, без санкции Кирилла, ни одна овца божья, не смеет пердануть. А тут секты какие то...оборзели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
блять, вам мокшам, что, мозги все повыдувало на болотах? ну что ты блеешь, анацефальное кишечнополостное? ааааа, тебе забыли лопату гамна в пасть забросить? тю, здесь тебя накормят. в очередь становись!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обычная война религиозных "миров"...
Иегову позиционируют как "царя царей"....
Но для Раши это нонсенс...
Ибо Гундяй позиционирует "царем царей"... только Пукина....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну правильно.
А свидетелям пиндосского гербалайфа вообще расстрел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В костромском ПНД день открытых дверей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапня уже полностью стали такими же как северные корейцы! Минкомсвязи подготовило список данных пользователей для передачи ФСБ

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило и представило на общественное обсуждение проект поправок в ряд законов, согласно которым распространители информации, внесенные в реестр Роскомнадзора, должны будут по запросу правоохранительных органов передавать личные данные пользователей спецслужбам. Проект доступен на портале проектов нормативных правовых актов.


Согласно предложениям Минкомсвязи, распространители информации, в том числе мессенджеры и соцсети, будут обязаны передавать силовикам следующие данные: идентификатор пользователя, дату и время регистрации, фамилию, имя и отчество, псевдоним, дату рождения, IP-адрес, адрес, номер телефона, паспортные данные, список родственников, пересланные сообщения, передаваемые файлы, записи аудио- и видеозвонков, а также информацию о совершенных ими электронных платежах.
Кроме того, обязательной передаче могут подлежать сведения о местоположении, об учетных записях в других сетях, а также о дате и времени авторизации и выхода из сервиса.

В реестре организаторов распространения информации в настоящее время находятся такие соцсети, как "Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир" и "Мой круг", мессенджеры "Агент@Mail.ru" и IMO. В июне этого года в перечень добавили Telegram, которому грозила блокировка на территории России. Создатель мессенджера Павел Дуров тогда говорил, что согласился предоставить необходимые для регистрации данные, поскольку они и так находятся в открытом доступе. В Роскомнадзоре заявили, что сервис "начал работать в правовом поле Российской Федерации".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапы упаковали кацапов, эта новость прекрасна в каждой своей букве. Путь травят друг друга, уничтожают друг друга, отравляют друг другу жизнь. Аминь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что такое религия вообще - раздача турпутёвок на тот свет, при чём хорошие места в ограниченном количестве . Записывайтесь в нашу контору и получите самые лучшие места в партере...
 показать весь комментарий
Ответить
 
кому нужны эти имбицилы шо кацапы шо сектанты,хай се хоть перебьют друг друга
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИз-за раздачи листовок свидетелей Иеговы в России против женщины и ее 15 летнего сына возбудили уголовное дело за "экстремизм"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти