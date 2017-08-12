 Подразделения Госпогранслужбы укомплектованы на 60-70%, - Цигикал

Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал в эфире "5 канала".
"Подразделения, которые там (на границе, - ред.) находятся, они не совсем укомплектованы - где-то процентов на 60, на 70. Планируется, что осенью срочная служба уже будет увольняться и мы получим некоторый провал в личном составе - это около трех тысяч человек", - сказал он.
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При этом Цигикал подчеркнул, что пополнение штата Госпогранслужбы будет осуществляться только на контрактной основе.
"Будем проводить работы и с местным населением, и с военкоматами, и с молодежью", - рассказал глава ГПСУ.
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