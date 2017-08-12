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 Подразделения Госпогранслужбы укомплектованы на 60-70%, - Цигикал

цигикал

На сегодняшний день подразделения Госпогранслужбы Украины укомплектованы на 60-70%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал в эфире "5 канала".

"Подразделения, которые там (на границе, - ред.) находятся, они не совсем укомплектованы - где-то процентов на 60, на 70. Планируется, что осенью срочная служба уже будет увольняться и мы получим некоторый провал в личном составе - это около трех тысяч человек", - сказал он.

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При этом Цигикал подчеркнул, что пополнение штата Госпогранслужбы будет осуществляться только на контрактной основе.

"Будем проводить работы и с местным населением, и с военкоматами, и с молодежью", - рассказал глава ГПСУ.

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Да берите в свои ряды всех подряд, ваше хабарническое кодло уже ни чем не испортишь...
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Вы хоть поняли, что взяли сейчас и вылили помои на более чем 50 тыс. украинцев?
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