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 Не присоединить Крым к России, это как сдать нацистам Ленинград, - Лавров

лавров

По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, рассуждения, что не надо было присоединять Крым к РФ, находятся в одном ряду с мыслью о том, что нужно было сдать нацистам Ленинград.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Помните, недавно был спор тоже с позиции прагматизма, кто-то на каком-то нашем канале, либеральном, по-моему, стал развивать мысль о том, надо ли было удерживать Ленинград, не проще ли было бы его сдать, тогда бы не было столько жертв. Мне кажется, это из той самой истории - рассуждение о том, что надо было бросить русских в Крыму, русских в Донбассе", - подчеркнул Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новыми бомбежками мы проблему на Донбассе не решим, - Лавров
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Не пойму......они своё население психологически к чему-то готовить начали?
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Не думаю. В августе у пуйла обычно обострения другого порядка.
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На фоне усиления контроля кацапами границы с ДыРой это явно не мытьё холодильника. А Лошадь брызгает слюной и вопит, что санкциями американцы якобы хотят не наказать РФ за агрессию, а устранить в ее лице конкурента по поставкам газа в Европу. "США пытаются - Европу держать в атлантической связке, и заодно думать об интересах своих энергетических компаний", - отметил российский министр, не постеснявшись обвинить США в "беспардонной" и "недобросовестной конкуренции".
Они прекрасно знают, что их газовому раю наступил трындец и терять уже фактически нечего, кроме своих военных.
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Именно бросили, можно было с тем же успехом защищать пустой город, оставив только работников некоторых предприятий.
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Бросили на вымирание от голода. Ни в одном оккупированном городе таких потерь не было. Ну разве что когда пошли с востока на запад освободители.
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Это была искуственная блокада по договорняку,одни жрали коньяк с шоколадом,другие мослы варили та умирали,если интересно погугли
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Где-то встречал рассказ блокадника, он рассказывал, что когда во время блокады попал в Смольный, так там пахло столовой...
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Якийсь із пітерських комуняк написав у щоденнику: "Після обіду бігаю на лижах навколо Смольного щоби не розповніти".
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у кацапа есть только два варианта-или он славянин, а значит этнический украинец, его предки вышли из Руси, или он финно-угро-монгол, тупой грязный и вонючий, ненавидящий весь мир от собственной зависти. лично я думаю вариант 2.
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Лена, это как в анекдоте про поручика Ржевского:
"Господа гусары играют в бильярд используя вместо кия ... другой предмет. Вдруг стук в дверь. Полковник командует: "Не открывать! Это поручик Ржевский, сейчас зайдет и все здесь опошлит"
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Так русских полно и на Брайтоне, и в Израиле и еще хрен его знает где. И приэтом всех их там ущемляют. Так что тогда делать?
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Он ещё рассказал, что это была борьба за "генетический код русских".
Армянин, понимаете, про генетические русские коды рассказывает...
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Карикатурней было когда Оман Тулеев выступал за единение... славянских народов...
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Опупеть. Вот она тлетворная деятельность никотина на мозг клячи.
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:Жри теперь падла овес с ягелем и не обляпайся, конь загнанный!
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в крыму и на донбассе не было русских, которых нужно спасать. только граждане Украины.
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Кутузов сжёг Москву, что бы не отдать её французам. Чувствую, россия сделает с Крымом что-то подобное, что бы не отдавать Украине.
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Молчи дурак,умнее будешь выглядеть.Хотя после эпического "Д-лы,б-ь" поздно мозгами щеголять.
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"Не напасть на Украину и не убивать украинцев, это как проиграть, отечественную войну" - сказал Лавров......
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если он любит лошадей, таких как Лавров, то...я даже, не знаю, что ему в помощь
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"Мы вас спасли- теперь вы нам обязаны" ( с )
кацапы строят крысчан))))
Не присоединить Крым к России, это как сдать нацистам Ленинград, - Лавров - Цензор.НЕТ 4718
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Говорящая Лошадь бредом сумасшедшего прикрывает убийство десятков тысяч украинцев рашкой!
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аха, начинает оправдыватса - ну ничего, воренное придётса отдать а вас в тюрму посядят.
крутитес как хотите - каждого жывова, на время суда, кремлегондона посядят в тюрму - этого не избежать.
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а не поставить кацмидовскую лошадь в стойло
и не метелить ее каждый день для порядка,
ето как огурцы не полить...
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Окуевшая Лошадь ! Куда ты нах.. денешься , вернёшь Крым !
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украинцы к сожалению не поймут из прочитанного ничего... но в этом они не виноваты - кацапы уже постарались так, что понять уже в принципе невозможно...
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Но ничего, залещанка, денежек тут заработаешь - завтра накатишь.
Глядишь, еще и обрыгаться успеешь так, что твои соседи-бомжи обзавидуются.
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и денежек заработаю и накачу, да земляк? Ты такой же убогий как и Порошенко, тебе не платят?
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Интересно, в голове у него такие же мысли дебильные или вообще нет никаких мыслей, а произносится записанное ему на бумажку речь? А кто тогда автор)?
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- Не кизди, говорящая конина! Напустило тут пафосу. В Крыму тебе нужна только военная база.
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Но при этом крысоватые крысчане т.е ватники, все еще продолжают искать пути как воспользоваться биндеровским безвизом, при этом не засветив свой кацапский паспорт, который не хочется терять)))
Не присоединить Крым к России, это как сдать нацистам Ленинград, - Лавров - Цензор.НЕТ 3291
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*Спасибо* Барыге что не обижает тамженаших людей. То електроенергию и газ за наш счет поставляла крысчанам и лугандонцам, теперь еще и они по нашим паспортам без виз будут в Европу летать...
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Коняка сам признал факт агрессии против Украины - это очень важно для Гаагского Трибунала.


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Риббентроп: "Не присоединить Судеты - это как отдать Мюнхен коммунистам".

Я правильно перевела смысл данного тезиса Лошади на язык исторических аналогий?
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что надо было бросить русских в Крыму, русских в Донбассе - так есть же примеры, вот в Балтииских странах бросили и ничего, которых мы не сожрали, тех теперь и поганной палкои в расеюшку - матушку не прогнать.
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Кацапские ублюдки объявили нас, украинцев, фашистами, чтобы оправдать любые свои преступления против Украины. Удобно, только, при этом, именно сами кацапы и являются истинными современными фашистами, только куда более лживыми, подлыми и лицемерными, чем те, которые были в середине прошлого века. Скот и подлец Лавров яркий их представитель.
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Тю дебильная лошадь. А как же вы допустили сдачу Роснефни фрицу Штанмайеру?
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да ещё - ведь он по своей тупости признал - там где есть иваны и дуньи - жди, с временем припрёт остольные ватники аааасвабождать угнетённых иванов.
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если верить лошади- то в Крыму морили голодом людей ?
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интересно-а Крым рад такому "асвабаждению"...? провальный турсезон...и "недомост"...вот крымчанам фартит...)))
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Могу ошибаться, но то шо обычно курят в Азии, эта скотына жрёт с жареной картошкой и грибочками.
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Лавров потомственный кретин. Ну сдал Гирькин Славянск украинской армии. И что, там кого то репрессировали что ли?
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Пуканы в посте грохотали,
Кацапы шли в последний бой,
А молодого,
Из-под Пскова
Говном накрыло с головой...
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кацапская кобыла скачет. Странно , но ей никто не рассказывает , есть ли у ее половых органов органы слуха
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а как же Аляска...может "лошадь" и её возьмёться возвращать...? кретин...очкастый...
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a вся ета кремлевская шваль на самом деле думает,
что ей все позволено и она бессмертна.
и хуйло - гроза всех двух щук в аквариуме,
и хрипящий бронхами мерин,
и толстопузенький аленевод шойга - камандир всего зеленого в ряшке, умеет же гадость
по запаху определить когда олень поссал.
и ето я еще молчу за знаменитейшего кацманавта-танкиста
всех времен и народов рогозина - персональный танк с комфортабельными люками уже в проекте.
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По моему этому сумасшедшему ишаку не поможет и эвтаназия только живьем и то на глубину донецкой шахты и 1000 бетона
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у них уже 70 лет-одна тема:"дедывоевали...асвабадители"...затёрли до дыр...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНе присоединить Крым к России, это как сдать нацистам Ленинград, - Лавров
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