 Не присоединить Крым к России, это как сдать нацистам Ленинград, - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Помните, недавно был спор тоже с позиции прагматизма, кто-то на каком-то нашем канале, либеральном, по-моему, стал развивать мысль о том, надо ли было удерживать Ленинград, не проще ли было бы его сдать, тогда бы не было столько жертв. Мне кажется, это из той самой истории - рассуждение о том, что надо было бросить русских в Крыму, русских в Донбассе", - подчеркнул Лавров.
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Они прекрасно знают, что их газовому раю наступил трындец и терять уже фактически нечего, кроме своих военных.
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"Господа гусары играют в бильярд используя вместо кия ... другой предмет. Вдруг стук в дверь. Полковник командует: "Не открывать! Это поручик Ржевский, сейчас зайдет и все здесь опошлит"
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Армянин, понимаете, про генетические русские коды рассказывает...
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кацапы строят крысчан))))
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крутитес как хотите - каждого жывова, на время суда, кремлегондона посядят в тюрму - этого не избежать.
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и не метелить ее каждый день для порядка,
ето как огурцы не полить...
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ttps://www.youtube.com/watch?v=bBgdXGQAHQM
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Глядишь, еще и обрыгаться успеешь так, что твои соседи-бомжи обзавидуются.
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В жопу такую "братскость"...
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Я правильно перевела смысл данного тезиса Лошади на язык исторических аналогий?
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Кацапы шли в последний бой,
А молодого,
Из-под Пскова
Говном накрыло с головой...
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что ей все позволено и она бессмертна.
и хуйло - гроза всех двух щук в аквариуме,
и хрипящий бронхами мерин,
и толстопузенький аленевод шойга - камандир всего зеленого в ряшке, умеет же гадость
по запаху определить когда олень поссал.
и ето я еще молчу за знаменитейшего кацманавта-танкиста
всех времен и народов рогозина - персональный танк с комфортабельными люками уже в проекте.
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