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Все про:Полтава (506) спорт (1725) стрельба (2502)

 Во время стрельбы на полтавском пляже погиб чемпион Украины по смешанным боям Пелипенко

перестрелка полтава.

Во время инцидента со стрельбой на пляже в Полтаве был убит Святослав Пелипенко, чемпион Украины по ММА (смешанным единоборствам).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Полтавщина".

Как сообщает "Полтавщина", одна из компаний (примерно 15-20 человек) с обеда отмечала день рождения на пляже. Это были преимущественно действующие и бывшие спортсмены по ММА. В течение дня компания имела конфликты с арендаторами пляжа - 45-летним Александром Марченко и его сыном, 21-летним Романом.

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Вечером между одним из спортсменов и арендаторами возник очередной конфликт. Александр Марченко показал охотничью "Сайгу", что разозлило остальных в компании.Мужчины подошли с битами и пистолетами и начали избивать Марченко. Его сын несколько раз выстрелил в нападавших из ружья, убив Святослава Пелипенка и ранив других людей. Нападавшие открыли огонь в ответ.

Сейчас Александр Марченко с тяжелой травмой черепа находится в коме в Полтавскойобластной больнице. По предварительным данным, Роман Марченко также получил ранения и находится под охраной в больнице.

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Полиция официально сообщила о пяти пострадавших: отец и сын Марченко, 7-летний мальчик, один из нападавших и погибший Святослав Пелипенко.

Открыто 3 уголовных производства - по ч. 1 ст. 118 (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны), ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Одного из нападавших задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Еще один находится в больнице под охраной. Круг других лиц устанавливается. Полиция пока ничего не сообщает о автомобиле ВАЗ-2108, на котором поехали спортсмены.
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блеа... да ну внатуре какие то разборки - быки vs коммерсанты. раунд за коммерсантами, быки перешли в раздел терпил и жмуров.
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кстати, а где там нашли "превышении пределов необходимой обороны"?
если уже здесь было превышение, то вообще нихера в этой стране непонятно...
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Они не имели права пускать в ход сайгу. Могли отстреливаться из травматического пистолета и отмахиваться битами.
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делаем вывод - владельцам кафе (и всем нам) надо иметь под рукой ВСЕ варианты возможного оружия симметрично нападающему - от рогатки, самопала, до баллистических ракет и лазерного оружия. Да, и этой всей херней надо еще уметь исправно владеть!
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Так уголовное дело обязаны были открыть, чтобы расследовать - был ли состав преступления...
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Плоды неверия ужасны таковы;
И ведайте, народы, вы,
Что мнимых мудрецов кощунства толки смелы,
Чем против божества вооружают вас,
Погибельный ваш приближают час,
И обратятся все в громовые вам стрелы.
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интресно, что марченко "не понимал" чем занимаются на пляже любые дядьки. для чего он тогда брал его в аренду?
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На пляже обычно купаются и загорают. Хотя бывают исключения, как в данном случае - быдлота бухает.
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Как в 90-х. 15-20 борцов мирно пили водку. Особенно улыбнуло вчерашнее заявление полицаев, что против хозяина кафе открыли уголовное дело за превышение самообороны. Видать можно было всех борцов вооруженных битами и пистолетами скрутить мирно без применения оружия.
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ага, еще до приезда полиции))
которую, кстати неоднократно вызывали, пока БЫКИ куралесили, но приехала доблестная полиция почему-то только после стрелянины...
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Ну мусора всегда так делают, не торопятся чтобы до их приезда все успели разбежаться, ато глдишь можно в неприятную ситуацию попасть когда придется повязать сыночка какого то чиновника или судьи...
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Вот если бы у них были пистолеты,подаренные Аваковым, тогда другое дело.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время стрельбы на полтавском пляже погиб чемпион Украины по смешанным боям Пелипенко
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