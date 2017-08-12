 Во время стрельбы на полтавском пляже погиб чемпион Украины по смешанным боям Пелипенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом
сообщает издание "Полтавщина"
.
Как сообщает "Полтавщина", одна из компаний
(примерно 15-20 человек) с обеда
отмечала день рождения на пляже. Это были
преимущественно действующие и бывшие
спортсмены по ММА. В течение
дня компания имела конфликты с арендаторами
пляжа - 45-летним Александром Марченко и его
сыном, 21-летним Романом. Смотрите также: На пляже в Полтаве произошла перестрелка: один человек погиб, ранен ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером между одним из спортсменов и арендаторами
возник очередной конфликт. Александр Марченко показал охотничью "Сайгу", что разозлило остальных в компании.
Мужчины подошли с битами и пистолетами и начали
избивать Марченко. Его сын
несколько раз выстрелил в нападавших из ружья,
убив Святослава Пелипенка и ранив
других людей. Нападавшие открыли огонь в ответ.
Сейчас Александр Марченко с тяжелой
травмой черепа находится в коме в Полтавской
областной больнице. По предварительным
данным, Роман Марченко также получил ранения и находится
под охраной в больнице. Также читайте: По факту перестрелки на пляже в Полтаве открыты два уголовных производства, - полиция
Полиция официально сообщила о пяти пострадавших:
отец и сын
Марченко, 7-летний мальчик, один из нападавших и погибший
Святослав Пелипенко.
Открыто 3 уголовных
производства - по ч. 1 ст. 118 (умышленное
убийство при превышении пределов необходимой обороны), ч. 1 ст. 121 (умышленное
тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство,
совершенное с применением
оружия) Уголовного кодекса Украины.
Одного из нападавших
задержали, решается вопрос об избрании
меры пресечения. Еще один
находится в больнице
под охраной. Круг других
лиц устанавливается. Полиция пока ничего не сообщает о автомобиле
ВАЗ-2108, на котором
поехали спортсмены.
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если уже здесь было превышение, то вообще нихера в этой стране непонятно...
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И ведайте, народы, вы,
Что мнимых мудрецов кощунства толки смелы,
Чем против божества вооружают вас,
Погибельный ваш приближают час,
И обратятся все в громовые вам стрелы.
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которую, кстати неоднократно вызывали, пока БЫКИ куралесили, но приехала доблестная полиция почему-то только после стрелянины...
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