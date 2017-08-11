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 Политика Украины
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Все про:дороги (1765) ремонт (813) гарантия (20) Омелян (318)

 Все дороги, которые отремонтируют в Украине в этом году, будут иметь 5-летнюю гарантию, - Омелян

омелян

У всех дорог, которые строят в Украине в этом году, есть 5-летняя гарантия, также внедряется независимая систему мониторинга качества FIDIC.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Каждая дорога, которая строится в этом году, имеет 5-летнюю гарантию, мы переходим уже к 10-летней гарантии, мы вводим независимую систему мониторинга качества, мы вводим систему FIDIC", - сказал Омелян.

Он выразил надежду, что речь идет о 2-3 тыс. км дорог в 2017 году.

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"Мы в этом году впервые проверили все дороги, которые были отремонтированы в 2015-2016 годах, на всех дорогах, где были дефекты, мы выставили соответствующие претензии к подрядчикам и все они были устранены, кроме нескольких случаев, здесь мы пошли в суды. Что меня радует, что у нас нет компаний-однодневок... Сейчас после проверки абсолютное большинство компаний признали дефектные акты и самостоятельно за свой счет отремонтировали проблемные участки. Я больше, чем уверен, что мы сохраним эту тенденцию", - рассказал чиновник.

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В штатах - у него там детки нехило пристроены. Хуле, рехварматар...
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Вот что оно на самом деле выдало: "Действительно, 2 тыс. км, я надеюсь, будут 2,5 тыс. или около 3 (тыс.?) км отремонтированных капитальным образом с 5-10-летней гарантией этого года. Это меньше 2% от всей сети. Но мы это должны сделать".

Т.е. речь идёт на самом деле не о строительстве, а о "капитальном ремонте".
Во всём мире "капитальный ремонт" дороги подразумевает выбивку подушки (50-70 см армированного железобетона на песчано-гравийном основании) и укладку многослойного дорожного покрытия, верхний слой которого (асфальто-бетон) рассчитан на любые возможные перепады температур (от -50 до + 80 градусов Цельсия). У нас хоть где-то есть такие дороги, которые надо таким образом восстанавливать? Нет ни одного км... Куда оно бабки собирается влить?
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После пяти лет опять превратятся в убийцу ходовой.
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это есть правда, бетон там лежит отменный
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Водопровод, которые построили древние римляне, функционирует до сих пор...
А этот предлагает пятилетнюю гарантию... Чем гарантировать будешь?...
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Что такое 5 лет гарантии для дороги?!!!! Должно быть минимум 50 лет!!!
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В Европе действительно гарантия на построенную дорогу 5 лет. Вот только проблема у нас в том, что строят , то кумовья. то "Люби друзи", которые исчезают вместе с дорогаии
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а если не будут иметь 5-и летнюю гарантию за это кто-то ответит ?
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Гарантию иметь будут по-любому, но посыпятся следующей весной. И шо вы сделаете?
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Все как в советском анекдоте. Какой конструктор не выпускаем получается только одно - автомат. Вот и у нас, кто и как только не строит дороги, но их больше, чем на сезон не хватает.
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Заявляя это, деятель абсолютно ничем не рискует.

Т.к. нет у нас не политиков, ни политических партий, ни ответственности за ложь чиновников - ни юридической, ни репутационной.
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потом будет новый Омелян, такой же оракул Укравтодора, а вся страна продолжать материться, заглядывая под днища.
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Точно всі? Бо зара прям піду до Ігоря Забажана (Новомиргородського міського голови) і перепитаю - Омелян за тебе теж молов?
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Что то омеляна сильно много стало. Прям звезда последних дней. Мафия гуляет. Еще одеого иноземца дискрититировали. Не пора ли холодницкому им занятся. Интересно. А каков срок гарантий дорог на клятом запале.
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Что-то мне подсказывает, что он подкатывает под следующего поляка. На этот раз под главу Укравтодора. И его собирается сожрать?
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не касательно омеляна. я про дороги.

последние пару месяцев часто мотаюсь в командировки ва один районный центр. дорога туда в мае была не просто плохой - её практически небыло. я за один месяц убил опелевскую подвеску ланоса полностью. стойки "каяба" установленные в конце зимы просто умерли. в ноль. так вот - примерно месяца полтора как дорогу ремонтируют. ну как ремонтируют - практически по мне - кладут заново. срезается сантиметров 10 старого асфальта и сверху накатывают 15-20 см нового. крайний раз я был там в понедельник. участок в 80 км готов. едешь по дороге машина не шелохнется. честно - радуется душа автомобилиста.

сколько она простоит я не знаю. но новое покрытие делают на совесть. с нормальными обочинами и съездами. это дорога областного значения - второй или третий резерв направления Киев-Днепр
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Весной по этой дороге проедете, расскажите. Без сарказма, просто интересно.
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Постараюсь. Если к тому времени окончательно не потеряю интерес к этому ресурсу.
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Зачем в Киеве ремонтируют проспект Бажана , дорогу построили к Эвро 2012 ,построили хорошо, опять крадут деньги ?!!!!!!!!!!!
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потому что это центральный проспект который ведет к мосту. ежедневно тысячи автомобилистов, торопясь на мост, смогут увидеть шо виталька работает!!!!
а глухая улочка на отшибе асфальта не увидит. там много избирателей не ездит.
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на 6-й год послегарантийным ремонтом займется укравтодор и дорожно-строительные управления


Все дороги, которые отремонтируют в Украине в этом году, будут иметь 5-летнюю гарантию, - Омелян - Цензор.НЕТ 8496
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А как насчет гарантий, что не пройдет и пары-тройки месяцев, как твою свежую гарантийную дорогу перекопают вдоль и поперек водопроводчики, газопроводчики, а потом - электрики.
Гарантия это покрывает или нет?
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Моют бабло, очевидно же. Южный мост в прошлом году ремонтировали, более менее было. Неделю назад "верхний слой" положили. Результат: сейчас, когда едешь с правого берега на левый крайней правой нету. Ямы и бугры, камаз не проедет. Может они не 5 лет, а пять дней имели ввиду?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе дороги, которые отремонтируют в Украине в этом году, будут иметь 5-летнюю гарантию, - Омелян
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