 Все дороги, которые отремонтируют в Украине в этом году, будут иметь 5-летнюю гарантию, - Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Каждая дорога, которая строится в этом году, имеет 5-летнюю гарантию, мы переходим уже к 10-летней гарантии, мы вводим независимую систему мониторинга качества, мы вводим систему FIDIC", - сказал Омелян.
Он выразил надежду, что речь идет о 2-3 тыс. км дорог в 2017 году.
"Мы в этом году впервые проверили все дороги, которые были отремонтированы в 2015-2016 годах, на всех дорогах, где были дефекты, мы выставили соответствующие претензии к подрядчикам и все они были устранены, кроме нескольких случаев, здесь мы пошли в суды. Что меня радует, что у нас нет компаний-однодневок... Сейчас после проверки абсолютное большинство компаний признали дефектные акты и самостоятельно за свой счет отремонтировали проблемные участки. Я больше, чем уверен, что мы сохраним эту тенденцию", - рассказал чиновник.
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Т.е. речь идёт на самом деле не о строительстве, а о "капитальном ремонте".
Во всём мире "капитальный ремонт" дороги подразумевает выбивку подушки (50-70 см армированного железобетона на песчано-гравийном основании) и укладку многослойного дорожного покрытия, верхний слой которого (асфальто-бетон) рассчитан на любые возможные перепады температур (от -50 до + 80 градусов Цельсия). У нас хоть где-то есть такие дороги, которые надо таким образом восстанавливать? Нет ни одного км... Куда оно бабки собирается влить?
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А этот предлагает пятилетнюю гарантию... Чем гарантировать будешь?...
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Т.к. нет у нас не политиков, ни политических партий, ни ответственности за ложь чиновников - ни юридической, ни репутационной.
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последние пару месяцев часто мотаюсь в командировки ва один районный центр. дорога туда в мае была не просто плохой - её практически небыло. я за один месяц убил опелевскую подвеску ланоса полностью. стойки "каяба" установленные в конце зимы просто умерли. в ноль. так вот - примерно месяца полтора как дорогу ремонтируют. ну как ремонтируют - практически по мне - кладут заново. срезается сантиметров 10 старого асфальта и сверху накатывают 15-20 см нового. крайний раз я был там в понедельник. участок в 80 км готов. едешь по дороге машина не шелохнется. честно - радуется душа автомобилиста.
сколько она простоит я не знаю. но новое покрытие делают на совесть. с нормальными обочинами и съездами. это дорога областного значения - второй или третий резерв направления Киев-Днепр
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а глухая улочка на отшибе асфальта не увидит. там много избирателей не ездит.
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Гарантия это покрывает или нет?
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