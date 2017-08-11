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 По факту обеспечения некачественной водой одной из частей на Донбассе начата служебная проверка, - штаб АТО

По факту некачественного обеспечения питьевой водой одной из воинских частей сил АТО продолжается служебная проверка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.

В сообщении отмечается: "В настоящее время военнослужащие, выполняющие задачи в зоне АТО полностью обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей всем санитарным нормам.

Информация, относительно некачественной поставки воды для приготовления пищи в батальона отдельной горно-штурмовой бригады проверяется.

Рабочая группа штаба АТО проверяет как проводится питания в подразделении и используется для этого качественная питьевая вода.

В самой части никаких жалоб на питьевую воду, приготовления блюд или желудочных заболеваний и отравлений у личного состава нет".

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И виновника, заставить эту воду выпить. Пусть походит засранцем.
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полтарака поить целый год таким болотом
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Спасибо инету огромное,что этих нафталиновых воров и хенералов совковых выводят каждый день на чистую воду.
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жаль только, что они потом эту воду мутят
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Слышала что не просто сделать экспертизу питьевой воды. Хотела воду проверить и сомневаюсь что мне дадут правдивый документ. Вода в кранах- мертвая вода . Живая вода только в источниках
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Это правда. На живость и мертвость экспертизу сделать трудно. Разве что у экстрасенсов. Они вам всю правду и расскажут.
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смотря какую. студенты на лабораторных занятиях с БЖД делают не говоря уже про серьезных дядек и теток
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"В самой части никаких жалоб на питьевую воду, приготовления блюд или желудочных заболеваний и отравлений у личного состава нет" - жалоба от конкурента была?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту обеспечения некачественной водой одной из частей на Донбассе начата служебная проверка, - штаб АТО
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