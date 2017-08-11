 По факту обеспечения некачественной водой одной из частей на Донбассе начата служебная проверка, - штаб АТО

В сообщении отмечается: "

В настоящее время военнослужащие, выполняющие задачи в зоне АТО полностью обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей всем санитарным нормам.

Информация, относительно некачественной поставки воды для приготовления пищи в батальона отдельной горно-штурмовой бригады проверяется.

Рабочая группа штаба АТО проверяет как проводится питания в подразделении и используется для этого качественная питьевая вода.