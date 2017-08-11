 Суд отправил под домашний арест экс-беркутовца Мельника, подозреваемого в избиении активистов "Автомайдана"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Тиждень.ua".
По домашним арестом бывший правоохранитель будет находиться до 12 октября в родном городе Новоднестровске Черновицкой области.
Издание пишет, что прокуратура ходатайствовала об аресте Мельника, поскольку, по мнению следователей, он сможет влиять на свидетелей и фигурантов дела.
Сторона защиты заявила, что экс-беркутовец уволился в 2014 году, все это время жил в Новоднестровске и якобы не скрывался от следствия. Также адвокаты отметили, что в материалах дела нет свидетельств пострадавших, что именно он их избивал или портил их имущество.
По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, из них 104 человека погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.
По данным Министерства внутренних дел, в период с 18 февраля по 2 марта 2014 года во время выполнения служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков.
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