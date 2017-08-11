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 Суд отправил под домашний арест экс-беркутовца Мельника, подозреваемого в избиении активистов "Автомайдана"

беркут

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего служащего спецподразделения милиции "Беркут" Богдана Мельника, которого подозревают в избиении активистов "Автомайдана" в 2014 году. Бывший правоохранитель Богдан Мельник будет находиться под домашним арестом до 12 октября в родном городе Новоднестровске Черновицкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Тиждень.ua".

По домашним арестом бывший правоохранитель будет находиться до 12 октября в родном городе Новоднестровске Черновицкой области.

Издание пишет, что прокуратура ходатайствовала об аресте Мельника, поскольку, по мнению следователей, он сможет влиять на свидетелей и фигурантов дела.

Сторона защиты заявила, что экс-беркутовец уволился в 2014 году, все это время жил в Новоднестровске и якобы не скрывался от следствия. Также адвокаты отметили, что в материалах дела нет свидетельств пострадавших, что именно он их избивал или портил их имущество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В делах Евромайдана есть прогресс: задержаны трое подозреваемых, наработаны 3,5 тыс. томов, судебное разбирательство по ряду эпизодов уже начато, - Горбатюк

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, из них 104 человека погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

По данным Министерства внутренних дел, в период с 18 февраля по 2 марта 2014 года во время выполнения служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все экс-"беркутовцы" в деле Майдана и избиении журналистов "Громадського ТБ" не явились на суд в Харькове, - адвокат Закревская


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а шо с Голубаном,слышал он квартирку в Киеве за лям прикупил.
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4000 беркутів лютувало на Майдані - половина втекла , а решта - спокійно служать в "новій поліції" ... скільки посадили - аж 5 ?
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прахфессиАналы нужны кондитеру, никто лучше не может убивать народ
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Голубани рулять ! А хто з цим не згодний - той "агент Хуйла" !!!
Суд отправил под домашний арест экс-беркутовца Мельника, подозреваемого в избиении активистов "Автомайдана" - Цензор.НЕТ 1872
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Эту мразь убить надо , а не под домашний арест . Патриоты Украины ! Вычислите где эта падаль на дому под арестом и забейте его насмерть .
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Ну, вот скоро ещё один персонаж будет "делать ноги к югу". И в итоге все это закончится так как и должно закончиться. НИЧЕМ !!!!!!
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ты еще пророчества клоунов-мольфаров тут выложи
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Сами виноваты.Продолжайте сидеть по домам
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд отправил под домашний арест экс-беркутовца Мельника, подозреваемого в избиении активистов "Автомайдана"
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