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Все про:Германия (2921) Россия (71822) Шредер (15) Северный поток (153) Роснефть (10)

 Правительство России выдвинуло экс-канцлера Германии Шредера в совет директоров "Роснефти"

шредер

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер станет одним из независимых директоров российской нефтегазовой компании.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте российского кабинета министров в пятницу, 11 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Бывший канцлер Германии Шредер возглавил совет компании "Северный поток-2"

Шрёдер станет одним из независимых директоров нефтегазовой компании. Сейчас в совете директоров "Роснефти" девять мест, по предложению компании он будет увеличен до 11 человек, указано в справке к распоряжению.

По информации РБК, вознаграждение трех нынешних независимых директоров "Роснефти" по итогам 2016 года составит от 565 до 580 тысяч долларов.

Социал-демократ Герхард Шрёдер с 1998 по 2005 год возглавлял "красно-зеленую" правительственную коалицию в Германии. После ухода в 2005 году - после досрочных выборов в бундестаг - с поста канцлера ФРГ Герхард Шрёдер возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток 2" не соответствует интересам Европы и Украины", - посол США Йованович

Тот факт, что вскоре после ухода с поста главы правительства Шрёдер перешел на работу в российский концерн, вызвало критику в его адрес и со стороны политиков, и со стороны СМИ, напомнивших, что Шрёдер, будучи еще канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте РФ Владимире Путине отзывался как о "демократе чистой воды".
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Комусь ще щось не зрозуміло з німецьким політикумом?
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менi, менi не зрозуміло. а що трапилось? канцлерка запропонувала зняти санкцiї? нi? тодi усе зрозумiло. з тобою...
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так може усi зняти? щоб не думати потiм якi зняли, а якi нi.
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не викручуйся, Сашок. я в тебе питаю - ти бажаєш чи нi щоб санкції зняли? а то, можливо, ти проти, а ми Доннi потурбуємо серед ночi? негаразд...
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так i запишемо в нотатки - вiдповiдi уникає, бо сказати нiчого...
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А ты что рашист чтоли то я хочу тебя спросить какого хрена ты делаеш в Германии-тебе надо своим сородичам рашистам импортожэамещение подыскивать а то скоро з голоду начнут умирать.
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нымкцький політикум був в часи Бісмарка,зараз це є союз німецьких фашистів з російськими рашистами...
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И кто-то ждет от этих уродов реального противодействия мордору?
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Независимый от Роснефти директор Роснефти Шредер. Это последний анекдот
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По ходу сечин уболтал хуйла выбрать гейропца, которого можно будет вскорости обвинить в крахе Росснефти.
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Психотронное зомбирование намба ван. Оруэлл.
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Посёлок шабровский на нищзем Екатеринбурге, на Пидароссии, заливает говном

https://www.youtube.com/watch?v=zRNjj8njx5k
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Вот вам и скрэпы и дидываивале и печеньки из гейропы. Теперь самой большой кампанией на Федерашке будет командовать фриц.
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Шредер посчитал,шо газпромовские он уже чесно отработал, сторона это приняла и предложила новую взятку,за либералами дело не стало,быстренько подсуетились пошестерить по крыму
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х@рню не пиши, ладно? это Шредер-то либерал? от к либералам никакого отношения не имеет. он - социал-демократ. хотя, кому я это рассказываю...
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уже не знают куда себе засунуть это шредера)
правда есть один вариант который можно собрать из букв А. П. О. Ж
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"Морду бы ему набить..." (Воробьянинов).
"Морду ему мы пощупать всегда успеем" (Бендер).
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Кацапи в курсі що батько і дєди Шрьодера були фашистами й ССівцями і воєвалє проти святого Сраліна?
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"Никакого отношения к вашему вонючему газу я не имею" и " и эти руки никогда ничего не крали".
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а почему мудак? только без эмоций, пожалуйста. лучше по пунктам, если не затруднит.
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ох... вы по внешности людей судите? а я по поступкам.
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По поступках:
Ну, наприклад, він пішов на поводу зелених і позакривав АЕС. Тепер у Німеччині недостача електроенергії і ніякі вітряки з сонячними панелями (яких я там дійсно дофіга бачив) її не перекриють.Доводиться імпортувати.
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рука-лицо... вы хоть помните когда Фукушима гавкнулась? а кто тогда был канцлером? правильно, Меркель это раз.
АЭС не позакрывали, как вы пишете (я вот сейчас пишу системку для двух), а отключили от сети. т.е. они работают вхолостую. и включить их обратно - повернуть рубильник. это - два.
то, что "доводиться імпортувати", не значит что не "доводиться експортувати". и экспорт стабильно опережает импорт. вот ссылка на статистику по годам: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/261151/umfrage/import-und-export-in-der-deutschen-elektroindustrie/

и чтоб легче было понять, Ausfuhr - экспорт, а Einfuhr - импорт. это три.

вы, очевидно, просто не в теме. а я имею пай на солнечной электростанции и регулярно интересуюсь этим вопросом. акционерам приходится этим заниматься. выгодное дело...
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Та тільки мудак поїде в мордор хуйлу дупу лизати навіть за великий гонорар.
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вот так значит. а те кто на стройки в рашу в Украины едут? мудаки? сколько там миллионов работает? сейчас, правда, число их уменьшилось. но все же до фига. и хоть бы гонорар, как у Шредера, а то позор один. так почему экс-канцлер не может полизать за гонорар, если ему в тягу? на это запрета нет. по-моему, пусть он их там хоть до нитки оббирает. мне - все равно, а вам же лучше.
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Бо слыгался с рашистами -скажи кто твой друг и я скажу какой негодяй ты -понятно я все изложил.
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Тем временем швейцариский банк топит ту самую Росснефть.
Правительство России выдвинуло экс-канцлера Германии Шредера в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 105 Фагот Коровьев‏ @Lucius_J_Brutus 9 год.9 годин томуБільшеКрупнейший банк Швейцарии Credit Suisse Group AG передал привет Сечину и запретил своим трейдерам покупать,продавать ценные бумаги Венесуэлы Правительство России выдвинуло экс-канцлера Германии Шредера в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 4973
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Це ж як треба гадити цивілізованому світу, щоб тебе полюбила дураша?
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_Вот так рашисты и раскалывают старую беспринципную Европку. А также с помощью трубопроводов. Ну и коррумпируя податливую на передок верхушку Запада лёгкими, дурными деньгами. Не деньгами даже, а баблищем, которое этим евроиудам за всю свою жизнь не заработать честным образом. А вот людоеды приходят и просто так дают! Почти просто так... И Иуды всегда находятся. Даже в окружении Иисуса нашёлся.
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Это германское Позорище! Убежать за путинскими бабками не окончив своих полномочий канцлера. По сути дела он ведь унизил институт канцлерства. Где же его честь, принципы, наконец патриотизм лидера страны. Это ужасно, когда первым лицом государства движет алчность. Полагаю рано или поздно народ Германии с таким канцлером разберётся.
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А ему плевать на это - я только одного не могу понять где у этого шредора находятся европейские ценности -в заднице что ли бо ведет он себя как немецкая проститутка по отношению к рашистам.
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Не все же на старость лет стают умнее -некоторые уходят в маразм и об этом всегда надо думать.
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Банальная покупка быдлячего немецкого организма... Так и фрау Риббентроп, -тупой .... еж о помощи Украине и участие в Минском процессе, а на деле присвоение себе права эксклюзивного дилера аленьего газа и подсчитывание будущих доходов. Шлюхи дешёвые, дождётесь , но рейхстаг будет уже не из фанеры.....
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Вот человек, о стране все думает, европеец с большой буквы ! не то что наши коррупционеры, лишь-бы свой карман набить, берите пример пока он жив !!!
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О бабле это старый хрич думает чтобы ты знал -ведь деньги не пахнут а то что столько немкень рашисты изнасиловали в 1945 году то его это абсолютно не тревожит -может он сам жертва этого изнасилования бо откуда у него такой потяг до рашистов.
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Этот придурок немецкий то есть шваб думает только про свое бабло и не более -ему плевать что рашисты столько немкень изнасиловали в 1945 году -это всеравно как подаро было для рашистов и теперь гены рашистов имеются и в генах швабов.
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консерва и так была дутой, но сейчас ее просто рвануло...газы...
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Эти кремлевские рашисты думают что поставив этого Шредера на руководящую должность в роснафте и тогда Германия скурвится и перестанет придерживаться санкций против раши то напрасно они надеются -шредер это еще не вся Германия и я не думаю что Германия захочет иметь проблемы и чтобы ее сравнили с рашистами а что все думают про рашистов мы все знаем и я не думаю что немцы окажуться такими самыми бо иначе немцы развалят ЕС а Х-УЙЛО как раз этого и хочет и поэтому и поставил этого Шредера на должность в роснафте -видать Х-ЙЛО имеет шредера за лоха.
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Видать дух гитлера проснулся перед военного -тоже дружба с рашистами была офигенная и с какой яростью тогда они делили Европу и сейчас тожу захотят делить Европу не даром этот хмырь путин про это натякал и я например и не удивлясь почему Великобритания хочет покинуть ЕС -Если немцы так себя ведут то и до розвала ЕС осталось не долго но это совсем не значит что не будет НАТО -оно как было так и останется -просто место немцев займет Украина и Х-ЙлО наверное и пугает немцев этим -бо это совсем не значит что обязательно надо выпускать клевые корыта как быть на высоком уровне по вооружению-наши танки современные не чем не хуже немецких леопардов .
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Лікують нас від "карупциї", лікують...
Лікарю! Зцілися сам!
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То что козломодые хотят - это ещё не значит что так будет.
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россия имеет критическое влияние на ЕС.Дежурная информация для Штатов.Ничего нового.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство России выдвинуло экс-канцлера Германии Шредера в совет директоров "Роснефти"
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