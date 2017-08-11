 Правительство России выдвинуло экс-канцлера Германии Шредера в совет директоров "Роснефти"

Соответствующее постановление опубликовано на сайте российского кабинета министров в пятницу, 11 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
Шрёдер станет одним из независимых директоров нефтегазовой компании. Сейчас в совете директоров "Роснефти" девять мест, по предложению компании он будет увеличен до 11 человек, указано в справке к распоряжению.
По информации РБК, вознаграждение трех нынешних независимых директоров "Роснефти" по итогам 2016 года составит от 565 до 580 тысяч долларов.
Социал-демократ Герхард Шрёдер с 1998 по 2005 год возглавлял "красно-зеленую" правительственную коалицию в Германии. После ухода в 2005 году - после досрочных выборов в бундестаг - с поста канцлера ФРГ Герхард Шрёдер возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток".
Тот факт, что вскоре после ухода с поста главы правительства Шрёдер перешел на работу в российский концерн, вызвало критику в его адрес и со стороны политиков, и со стороны СМИ, напомнивших, что Шрёдер, будучи еще канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте РФ Владимире Путине отзывался как о "демократе чистой воды".
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https://www.youtube.com/watch?v=zRNjj8njx5k
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правда есть один вариант который можно собрать из букв А. П. О. Ж
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"Морду ему мы пощупать всегда успеем" (Бендер).
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Ну, наприклад, він пішов на поводу зелених і позакривав АЕС. Тепер у Німеччині недостача електроенергії і ніякі вітряки з сонячними панелями (яких я там дійсно дофіга бачив) її не перекриють.Доводиться імпортувати.
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АЭС не позакрывали, как вы пишете (я вот сейчас пишу системку для двух), а отключили от сети. т.е. они работают вхолостую. и включить их обратно - повернуть рубильник. это - два.
то, что "доводиться імпортувати", не значит что не "доводиться експортувати". и экспорт стабильно опережает импорт. вот ссылка на статистику по годам: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/261151/umfrage/import-und-export-in-der-deutschen-elektroindustrie/
и чтоб легче было понять, Ausfuhr - экспорт, а Einfuhr - импорт. это три.
вы, очевидно, просто не в теме. а я имею пай на солнечной электростанции и регулярно интересуюсь этим вопросом. акционерам приходится этим заниматься. выгодное дело...
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Фагот Коровьев @Lucius_J_Brutus 9 год.9 годин томуБільшеКрупнейший банк Швейцарии Credit Suisse Group AG передал привет Сечину и запретил своим трейдерам покупать,продавать ценные бумаги Венесуэлы
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Посмотрите на тёмный вечерний Симферополь в говени...
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Лікарю! Зцілися сам!
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