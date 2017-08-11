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 Политика Украины
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Все про:допрос (1141) Омелян (317) Бальчун Войцех (119)

 Омелян: Бальчуна могут вызвать на допрос

бальчун

Правоохранительные органы могут вызвать на допрос экс-руководителя "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна, если это будет необходимо.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала NewsOne.

"Самая мягкая формулировка, которую я встречал у правоохранительных органах, гласит, что Бальчун самоустранился со своего поста, потому что половину своего времени пребывал не на рабочем месте. Относительно более жестких утверждения или подозрений то, это дело правоохранительных органов. ГПУ и НАБУ не отрицают, что если Бальчун будет одним из фигурантов дела, то его обязательно допросят", - отметил министр.

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Кроме того, он выразил надежду, что экс-главе "Укрзализныци" при увольнении не будут платить "золотые парашюты".

"Я надеюсь, что Бальчуну не насчитают "золотой парашют" или бонус при увольнении, потому что его не за что платить", - подчеркнул Омелян.

9 августа Кабинет министров Украины уволил поляка Войцеха Бальчуна с должности главы правления "Укрзализныци" после его заявления об отставке.
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Эра типа западных "реформаторов" закончилась. Нанимать за такие бешеные деньги, и при этом ничего не делать. Сильно напоминает Россию начала 18 века........
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так він не реформатор, звідки взяли, що він реформатор?
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Влада так , на всі боки верещали , коли брала його на роботу ...
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Та взагалі невідомо за що Камбміну наприклад платять.
А Бальчуна таке як взяли побухати разом. Може він кум гаранту? Дурачка валяв поляк, не гірше ніж папєрєднікі.
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Дурака валяв твій тато, коли напився, обісрався і виліз на твою п"яну маму.
Запиши, порохобот, бо забудеш свій "славний родовід"
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щл, злякався, говнюк? та нє, глистяра, то таке ти, гівнолюб.
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Нахера нам ваша каша - мы всё прожираем!!!

Эти предурге верят в то, что их суета нас отвлекает...Ребяты - валите нах, пока Тимоха вам безвиз не отменила!!!
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Угу. Обіцяла..."Крєатівному классу" єздіть вєздє по ЛБГ...Всім іншим можна буде як і зара...Так норм?
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УЗ "глубоко" модернизирует свои старые тепловозы вместо покупки новых китайских, - Балчун
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За министра отвечает премьерминистр. И что Грося не видел, что его подчинённый на работу не ходит и нихрена не делает? Отвечать вместе должны.
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Так і тебе можуть, Омеляне- чи ти недоторканий?
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Дайте этому клоуну в очки.Ну как можно так в открытую выставлять себя клоуном и г..ном.У соевых смотрю смена завершилась)))Попритихли.
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Вся система управления полностью разрушена. Реальных специалистов в министерствах/ведомствах можно посчитать по пальцам.
Наступила эра "троечников", которые не умеют ничего, кроме воровства.
Причем на всех уровнях.
Все в полном соответствии с законами Паркинсона.
У меня просто руки опускаются...
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По болезни Паркисона, руки не опускаются а трусятся но берут.
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Какие они смешные и потешные эти ОРГАНЫ! Теперь вы его только под хвост поцеловать можете.
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Чувак вперше за 15 років зробив УЗ прибутковою, а на нього такі наїзди. Що, комусь потоки перекрив?
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Да нехрена он не сделал, и не чего не перекрыл. Просто гуно как и все .
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Не знаем, не знаем, Григорий.... Мы в говняной среде не вращаемся. Тебе видней....
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А я тебе придурок в друзья набивался? Таких друзей, за хрен и в музей!!!
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Такие сое не нужны.Им гнилые консервы на передовую поставлять ближе к карману.Это люди без родины.Их родина деньги.
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Ну и скот, даже после увольнения от поляка не отстанет. Вот это называется пердак рванул.
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І це говорить тварина, котра ходила о суду брати на поруки злодія Мартиненка. Добре мабуть Бальчун їм мошну витрусив. У Армякова взагалі "дах зносить".
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У Омеляна голосок тонкий ))))) первый признак пидараста .
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Якщо Бальчуна викличуть на допит, то ОМУЛяна взагалі варто повісити в лісопосадці. А потім сказати, що так і було.
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Бальчун пришёл рано . Ета когда уже чмо Сеню посодють тогда время Бальчуна и реформ придёт .
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Є така традиція в наших чиновників - "Воздух сотрясати".
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може прокуратура будет такие вещи обьявлять?а не министр...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян: Бальчуна могут вызвать на допрос
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