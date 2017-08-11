 Омелян: Бальчуна могут вызвать на допрос

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала NewsOne.
"Самая мягкая формулировка, которую я встречал у правоохранительных органах, гласит, что Бальчун самоустранился со своего поста, потому что половину своего времени пребывал не на рабочем месте. Относительно более жестких утверждения или подозрений то, это дело правоохранительных органов. ГПУ и НАБУ не отрицают, что если Бальчун будет одним из фигурантов дела, то его обязательно допросят", - отметил министр.
Кроме того, он выразил надежду, что экс-главе "Укрзализныци" при увольнении не будут платить "золотые парашюты".
"Я надеюсь, что Бальчуну не насчитают "золотой парашют" или бонус при увольнении, потому что его не за что платить", - подчеркнул Омелян.
9 августа Кабинет министров Украины уволил поляка Войцеха Бальчуна с должности главы правления "Укрзализныци" после его заявления об отставке.
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А Бальчуна таке як взяли побухати разом. Може він кум гаранту? Дурачка валяв поляк, не гірше ніж папєрєднікі.
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Запиши, порохобот, бо забудеш свій "славний родовід"
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Эти предурге верят в то, что их суета нас отвлекает...Ребяты - валите нах, пока Тимоха вам безвиз не отменила!!!
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Наступила эра "троечников", которые не умеют ничего, кроме воровства.
Причем на всех уровнях.
Все в полном соответствии с законами Паркинсона.
У меня просто руки опускаются...
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