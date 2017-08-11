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 Политика Украины
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Все про:граница (3132) Россия (71820) Цигикал (12)

 Вину подозреваемых в растрате средств на проект "Стена" должен установить суд, - Цигикал

стена

Реализация проекта обустройства украинско-российской государственной границы "Стена" необходима.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикало, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Те угрозы, которые на сегодняшний день есть, требуют реагирования. Эта интеллектуальная граница с Российской Федерацией, я считаю, что она очень необходима", - сказал он в интервью "5 каналу".

Он напомнил, что проект "Стена" включает в себя комплекс инженерных сооружений, противотанковые рвы, забор заградительный.

Как отметил глава погранведомства, такое обустройство границы с РФ будет препятствовать нелегальной миграции, контрабандной деятельности, проникновению диверсионно-разведывательных групп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанным по делу о хищении средств проекта "Стена" сообщено о подозрении, - НАБУ

По словам П.Цигикало, таким образом, оборудовано уже 276 км границы с Россией. "Если сравнить те задержания, которые есть вообще на российской границе и на этом участке, то можно сказать, что это где-то 100 к 1", - добавил он.

Комментируя ситуацию с тем, что среди подозреваемых в растрате выделенных на проект средств есть чиновники Госпогранслужбы, П.Цигикало подчеркнул: "Наши офицеры, которые сейчас задержаны, думаю, их вину докажет или не докажет суд. Мы не можем сейчас сказать, что непосредственно эти должностные лица (виновны - Ред.)…Они на сегодняшний день задержаны. Идут следственные действия".

Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.
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Нехай будують стіну за свої кошти і всі діла.
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а нас возьмут под Натовский зонтик от ракет агрессора? или снова шо хотите то и делайте, только яо нини, Крым не защищайте и т.д.
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в судах "все порешают". "порох" специально оставил лазейку в виде судов, чтобы "свои" не страдали
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в Оболонский суд г.Киева кидайте. Там норм пацаны, усьо порешают.
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Всё бы ничего, но... мы хорошо знаем суды...
Не удивлюсь, если виновными в этом деле станет сама Стена и деньги, которые сами навязались чиновникам...
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Виновных нет)))Петя не своих назначить не может.На стену такого только вешать.Служака знатный.
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Видать насолил этот главный пограничник автору статьи , что тот его ЦигиКАЛом обозвал.
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Суд ? Где суд ? В Украине суд должен установить виновных ? Это очень СМЕШНО !
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"Вину подозреваемых в растрате средств на проект "Стена" должен установить суд ..." - но только Печерский!
І коли це лайно зрозуміє, що згадування суду в нонішній Ураїні імені Овощя 2, це відверте паливо! Ну не існує в Україні суддів - лише продажні шавки режиму, причому будь-якого, чи Януковичя чи Порошенко, без різниці!
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Винні-не винні... Кордон все одно треба обладнати.
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Ну козла отпущения то посадят конечно из мелких, но основные сумму крали гораздо выше.
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Изначально, проект Стена от "А" (арсений) до "Я" (яценюк) не удался. Когда-нибудь и сеню поставят к его стене как чаушеску.
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Гарант винен і його команда, не треба далеко шукати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВину подозреваемых в растрате средств на проект "Стена" должен установить суд, - Цигикал
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