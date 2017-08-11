 Вину подозреваемых в растрате средств на проект "Стена" должен установить суд, - Цигикал

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикало, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Те угрозы, которые на сегодняшний день есть, требуют реагирования. Эта интеллектуальная граница с Российской Федерацией, я считаю, что она очень необходима", - сказал он в интервью "5 каналу".
Он напомнил, что проект "Стена" включает в себя комплекс инженерных сооружений, противотанковые рвы, забор заградительный.
Как отметил глава погранведомства, такое обустройство границы с РФ будет препятствовать нелегальной миграции, контрабандной деятельности, проникновению диверсионно-разведывательных групп.
По словам П.Цигикало, таким образом, оборудовано уже 276 км границы с Россией. "Если сравнить те задержания, которые есть вообще на российской границе и на этом участке, то можно сказать, что это где-то 100 к 1", - добавил он.
Комментируя ситуацию с тем, что среди подозреваемых в растрате выделенных на проект средств есть чиновники Госпогранслужбы, П.Цигикало подчеркнул: "Наши офицеры, которые сейчас задержаны, думаю, их вину докажет или не докажет суд. Мы не можем сейчас сказать, что непосредственно эти должностные лица (виновны - Ред.)…Они на сегодняшний день задержаны. Идут следственные действия".
Напоминаем 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к хищению средств так называемого проекта "Стена". Сумма убытков государству оценивается в 16,7 млн грн.
427 27
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета(53)
Фигуранты дела о хищении средств проекта "Стена" Целко и Атаманюк арестованы с возможностью внесения залога 8,5 млн грн и 3,2 млн грн соответственно(23)
Фигурант дела о хищении средств проекта "Стена" Кашуба арестован с возможностью внесения 3,6 млн грн залога(34)
Названы имена 7 задержанных по делу о расхищении средств проекта "Стена"(100)
Россия усиливает контроль на границе с оккупированной Луганщиной, - Тымчук(8)
Холодницкий не исключил других задержаний по делу о хищении средств из проекта "Стена": "Это первый эпизод. Продолжение следует". ВИДЕО(54)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не удивлюсь, если виновными в этом деле станет сама Стена и деньги, которые сами навязались чиновникам...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І коли це лайно зрозуміє, що згадування суду в нонішній Ураїні імені Овощя 2, це відверте паливо! Ну не існує в Україні суддів - лише продажні шавки режиму, причому будь-якого, чи Януковичя чи Порошенко, без різниці!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить