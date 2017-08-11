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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1476) Донбасс (15727) бомбардировка (318) минские соглашения (2267)

 Новыми бомбежками мы проблему на Донбассе не решим, - Лавров

лавров

Права жителей Донбасса новыми бомбежками и обстрелами территории Украины защитить не получится.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В наших интересах сохранить этот уникальный документ - минские договоренности, которые реально обеспечивают права жителей Донбасса. Альтернатива - война, я думаю, никто здесь не хочет войны с Украиной. Надо заставить радикалов и неонацистов, которые правят балом на Украине, заставить знать свое место, выполнять то, под чем они подписались..., - сказал Лавров. - Новыми бомбежками, новыми обстрелами мы это проблему не решим".

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"Придётся загнанную лошадь пристрелить..." - подумало хуйло в кремле.
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Если хотя бы одну бомбежку ското-лаврову в штаны засунуть, то очень даже решим.
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Даже и незнаю как эту куйню лавруна и комментировать...
Вообще трудно комментировать полную чушь и ересь...
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Можно понять как угрозу,дела у Соевого плохи,вот кацапня и подыгрывает-- Не качайте Будку,а то Путлер нападет.
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Так ото ж. Галіматня від лаврушки розрахована виключно на намілітаризованих рашапоїдів, яких у рашці сьогодні більшість. Їх треба тримати постійно в тонусі, от кінь і старається.
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Хорошо было бы из Джохара Дудаева в Украине сделать культ личности по борьбе украинцев с русским империализмом и нацизмом вместо Бандеры, у кремлевских пропагандистов будет заворот мозгов от такого,хотя у этих тварей и так с мозгами не все в прядке.
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вряд ли.
Про "карательные акции" бандеровцев никто толком никогда не слышал, а фейковые картинки с привязанными колючкой к дереву детьми давно уже не катят.
А Беслан и т.п. помнят все. И кто там на обывательском уровне сейчас будет разбираться в с ФСБшным следом во взорванных многоэтажках?
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А у меня есть (злоба). И это праведная злоба, праведный гнев!
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заставить знать свое место.... вот скот....Если будет тур, "насрать на могилу Лаврова", я буду первый в очереди. Уж простите, взбесил, конь педальный.
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Опоздать в очереди, значит насрать где-то с края, ибо куча гавна будет велика....
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что бы помнили....
Новыми бомбежками мы проблему на Донбассе не решим, - Лавров - Цензор.НЕТ 4634 Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 11 июл.
"Братский народ"?! "четвертому товарищ полковник.....по блядскому укроповскому хутору по 20 снарядов залпом ,огонь! уничтожить пидарасов..."

https://youtu.be/djNUaTVVpO0
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Уничтожать тварей! Давить нелюдей, как тараканов. Только так и никак иначе. Выбора нет.
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Время играет на Украину, развалился ссср, развалится и паРаша и что старая кляча мычит никого уже не интересует.
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Старость не радость ,скоро пойдёт Чуркина искать.
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Что такое, бомбить ради мира стало накладно?
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Говорящий педальный конь пусть расскажет как бомбежки в Сирии решают проблему.
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Империя Этнических Чисток

Когда говорят о годовщине нападения России на Грузию, вспоминают прежде всего об агрессии и нарушении международного права. Но в тени остается самый главный результат российского «миротворчества» - этническая чистка.

Россия постоянно оправдывает свои нападения на другие страны тем, что хочет кого-то «защитить». Вспомним работу российской пропаганды перед оккупацией Крыма - все эти «поезда дружбы», всю эту опасность для «русскоязычного населения». Но факт остается фактом: за 26 лет украинской независимости никаких репрессий на этнической почве не было и быть не могло. Даже сегодняшнее противостояние сторонников украинской государственности и европейского выбора страны с российскими наемниками проходит не по этническим, а по политическим границам. За Украину сражаются не только этнические украинцы, но и русские, армяне, азербайджанцы, грузины, евреи, крымские татары - да кто угодно. А среди сторонников «русского мира» - и наемников, и их московских «кураторов» - можно встретить не только русских, но и этнических украинцев. Это борьба позиций, классическое столкновение добра и зла, в котором Украина защищает ценности цивилизованного мира в противостоянии с дикостью и варварством кремлевского режима.

На Кавказе все было иначе. Очевидно, что политические взгляды грузинского населения Абхазии отличались, но только об этих взглядах не спрашивали. Из Абхазии просто изгнали грузин. Практически всех. Оставшееся в Гальском районе грузинское население дискриминируют, лишают возможности обучаться на родном языке (и переводят не на абхазский, а на русский), вообще объявляют… негрузинами.

Девять лет назад практически то же самое повторилось в Южной Осетии. Это было не просто нападение чужой армии. Это была самая настоящая этническая чистка. Грузин изгоняли из сел, в которых они жили столетиями. Сами села сжигали. Людей лишали крова и памяти.

И не нужно думать, что это эксцесс исполнителя. Это сознательная тактика Кремля. Москве выгодно, чтобы между абхазами и грузинами, осетинами и грузинами, армянами и азербайджанцами пролегла кровавая пропасть. Чтобы друг друга ненавидели не люди - народы. В этой ненависти, в этой консервации средневековья - залог российского влияния на Кавказе.

Россия обвиняет других в том, чем столетиями занимается сама. Обвиняет в полной уверенности, что и другие должны вести себя, как изуверы. Именно поэтому главная цивилизационная задача страны, которая хочет обрести себя и восстановить свою территориальную целостность, - не быть похожей на зловещую Империю Этнических Чисток.
Віталій Портников
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сто раз говорил и еще повторю: ПОЧЕМУ везде притесняют только русских?!!!
Кто-то слышал о притеснении в современной Украине/Грузии/Прибалтике беларусов? татар? греков? болгар? поляков?
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Копрофилы обвиняют всех вокруг в говнофобии.
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Да как-же так!
Да за что деды с колен воевали!!!
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Попробуйте бомбить Воронеж.
Торжок не бомбите - там пиз*ец уже давно.
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То они на Торжке потренировались просто... до Воронежа.
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Знатных комплиментов отвесила печальная лошадь Пете и Пастору. Радикалы и неонацисты 😁
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Лавров в открытую называет руководство Украины радикалами и неонацистами. Где нота от Климкина? В свое время московиты заклевали украинского министра за то, что обозвал пуйло х..лом.
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им от этого легче не стало,что заклевали .наоборот,волны пошли по всему миру
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Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме"?


В какой больной голове рождаются подобные названия?
Источник:https://censor.net.ua/n451392
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А мені оце найбільше сподобалось-"Надо заставить радикалов и неонацистов...". Якже його плющить від нашої влади... :D

Источник: https://censor.net.ua/n451392
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Сегодня внимательно читал Бессмертного. Разных интервью. Моё мнение , что точку невозврата мы уже прошли. И чем мы, как страна и государство приведем де факто к де юре, тем будет лучше для нас, как страны и государства. Но, к сожалению, наши правители сильно зависимы как от Запада, таи Востока, что уже самостоятельных решений принимать не могут.
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Чем дальше, тем безнадёжнее ...........унылый кентавр совсем поплохел.
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Меня поражает,как русские нацисты начинают рассуждать об украинском национализме.
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Фик бы я пил сок со вкусом носок (о, рифму свежую нужно записать ), а для слабоумных косабов это вкус родины :

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"Альтернатива - война, я думаю, никто здесь не хочет войны с Украиной. ..... - Новыми бомбежками, новыми обстрелами мы это проблему не решим". А ще три роки тому Кремль погрожував захопити Київ за три доби. Здулись, суки ! Не по зубам українська армія !. Тепер вони усвідомили, що питання потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. Ми їм і на дипломатичному фронті вставимо запал в сра.... Кремль має капітулювати - ось вирішення питання окупованих територій.
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"заставить знать свое место" говоришь? ну ну, давай ржи дальше, мы и это запомним...
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Редакции Цензора. Если уж вы цитируете кацапский ТАСС, то хотя бы делайте это ближе к тексту. Вас не только дебилы читают, бОльшая часть нормальные.
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ну так давай процитируй нам тут своего Лаврушу ближе к тексту...\дебилыблять...\
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А может тебе ещё и рожу повидлом намазать? Перейди по ссылке и прочитай. Для кого Цензор их ставит?
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повидлом от польских давленных яблок хочешь мазать...?
тебе кацап зимой его кушать - припрячь, ато отберут...
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давно кстати кентарв не ржал про "лаоскую народную республику"
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Проблему Донбасса можно решить только новым сжиганием Москвы.
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мне еще это понравилось"
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме Для кацапов вся "территория смыслов" на Колыме. Малость, не туда, табун, потащил.
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..., причем сделав из него икону. Про него и думать уже все тогда забыли.
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Просто он подходил по всем параметрам для коммунякской пропаганды. Один из основателей УПА, ярый противник коммунизма и всего сАветскАВА и еще фамилия как раз к стати, для биомассы сАветскай ассоциируется с бандой.
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в 59м уже не надо было убивать. Движение бандеровцев уже было задушено. Пара очагов сельского масштаба - ну это уже несерьезно.
И тут на весь мир Совок признается, что до смерти боится и Бандеру и у УПА
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Так кто мешает Кремлю небомбить и не кошмарить позици ВСУ и гражданских объектов?зачем эти "гумкомвои" с предметами военного нахначения?зачем эти "Уралы" из РФ с "добровольцами"???...Это второй вопрос,который должен (по идее) вползти в большую голову "Грустной лошади" и её туповатого недонаполеончика-погонщика .
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Заважає гібридний менталітет: він говорить одне, думає друге, а робить третє
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эрзяне-они такие...отдадут свою кожу в дар хуйлу
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_Рашисты и путлеровцы, как же я вас ненавижу, проклятые людоеды! Каждый сдохший путлеровец доставляет мне радость.
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Кацапи показують заднєпривідну передачу. Я кобилячий язик трохи розумію.)))
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Сегодня на Клязьме один дагестанский дятел благодарил лошадь за то , шо тот на международной арене ни раза!!! не облажался.... Я уже молчу за "дебилыблять", но сегодня этот старый иблан всрался по-полной, признав ,что его скотская недострана, бомбила Украину....
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выполнять то, под чем они подписались..., - сказал Лавров.
А не желает ли этот толпоеп выполнить Будпештский меморандум, - то под чем подписалась неонацистская Россия?
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Ось і настав час, коли Параша відкрито назвала свого спільника - Вальцмана - радикалом та нацистом, бо крім нього мінську ганчірку від України більше ніхто не підписував Тому відправляємо баригу на Парашу, де він особисто і буде виконувати все, що підписав всупереч всім законам, не маючи на це жодних повноважень
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовыми бомбежками мы проблему на Донбассе не решим, - Лавров
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