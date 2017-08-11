 США и Северная Корея поддерживают тайные контакты, - AP

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на информированные источники.
По словам собеседника издания, стороны обсуждали июньское освобождение американского студента Отто Вомбиера из КНДР. "Но до сих пор не было известно о продолжении контактов или о том, что они обсуждали другие вопросы, кроме задержанных американцев", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Джозеф Юн регулярно контактирует с дипломатом Пак Сон Илем из миссии КНДР при ООН в Нью-Йорке.
Источники, знакомые с ситуацией, подчеркнули, что тайные переговоры пока не принесли никаких результатов, чтобы снять напряженность между США и Северной Кореей.
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"Тайные контакты все еще могут стать основой для более серьезных переговоров, в том числе по ядерному оружию КНДР, если президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын отбросят агрессивную риторику и начнут диалог", - отмечает AP.
Напомним, что 8 августа президент США Дональд Трамп предупредил Северную Корею, что Вашингтон отреагирует на новые угрозы "огнем и яростью".
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- сколько вам времени нужно чтобы разнести это недоразумение?
- 3 месяца на подготовку
- начинайте, а я пока в твиттере повозмущаюсь
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Если сможет донести Ыну, что Х√йло на самом деле х√йло, то есть смысл такой многоходовочки...
Это будет очень интересно: КНДР и США подружились...
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когда после всего пыль осядет, эти же чучхестанцы потребуют компенсаций, миллиардных, и снова США будут выплачивать
так что ну их нах вообще разоружить и изолировать
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