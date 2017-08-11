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Все про:КНДР (249) США (13203)

 США и Северная Корея поддерживают тайные контакты, - AP

парад кндр

В течение нескольких месяцев администрация президента США Дональда Трампа поддерживает "закулисные" дипломатические связи с Северной Кореей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника издания, стороны обсуждали июньское освобождение американского студента Отто Вомбиера из КНДР. "Но до сих пор не было известно о продолжении контактов или о том, что они обсуждали другие вопросы, кроме задержанных американцев", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Джозеф Юн регулярно контактирует с дипломатом Пак Сон Илем из миссии КНДР при ООН в Нью-Йорке.

Источники, знакомые с ситуацией, подчеркнули, что тайные переговоры пока не принесли никаких результатов, чтобы снять напряженность между США и Северной Кореей.

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"Тайные контакты все еще могут стать основой для более серьезных переговоров, в том числе по ядерному оружию КНДР, если президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын отбросят агрессивную риторику и начнут диалог", - отмечает AP.

Напомним, что 8 августа президент США Дональд Трамп предупредил Северную Корею, что Вашингтон отреагирует на новые угрозы "огнем и яростью".



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вполне может быть , учитывая рейтинг Трампа , ему нужна победа хоть в чём то или где то , и за ценой он не постоит ...завалит корейцев рисом , в обмен на прекращения баловства с ЯО
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Трамп спросил главу Пентагона:
- сколько вам времени нужно чтобы разнести это недоразумение?
- 3 месяца на подготовку
- начинайте, а я пока в твиттере повозмущаюсь

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Пулемёты на тракторах, крылатые ракеты на самосвалах и при этом рядом что-то очень похожее на "тополь". Но православный рейх КОНЕЧНО ЖЕ ни при чём.
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куйловый рейх в тихоря движки для ракет засылает, авось до трампушки долетят
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Только я думаю, что на фотке то не крылатая ракета, а скорее беспилотник для тренировки ПВО систем.
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Сурьёзный беспилотник на фото, видно модель еще из детства куйловбинов.
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Там ракета древнее чем грузовик носитель.
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Спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Джозеф Юн регулярно контактирует с дипломатом Пак Сон Илем из миссии КНДР при ООН в Нью-Йорке. Так он по долгу службы обязан с ним контактировать, иначе на фига он кому сдался.............
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надувные динозавры и такая же словесная возня
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этот какой гуам?американский ,или черноморско-каспийский?
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Тайная дипломатия. Что тут нового? Мало ли какие вопросы обсуждает МИД любой страны. Сам Трамп с хуйлом наедине общался и что?
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Я не удивлюсь, если у нас Петя постоянно контактирует с пуйлом.
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Так пусть Трамп купит Пузика...
Если сможет донести Ыну, что Х√йло на самом деле х√йло, то есть смысл такой многоходовочки...
Это будет очень интересно: КНДР и США подружились...
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Предполагаю,что Трамп хочет Пупса-пончиками купить,биг-маками и хот-догами.

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Я наверное что то упустил.... Как в принципе может монстр типа штатов вести переговоры с четвертосортным режимом, если закидать это недоразумение там гавками и прекратит словесные испражнения толстяка неврастеника, для штатов сущий пустяк?
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В случае заварушки южан забросают не только простыми ракетами, но и химическим, бактериологическим оружием и прочей дрянью. Мало не покажется никому. Да и япошкам на закуску кой-чего достанется. Так что не пустяк и не сущий...
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Смешно Для того чтобы забросать нужно время У толстого просто его не хватит для каких либо забросов
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Может и не хватит...но если рванет у северян ядерная маленькая бомбочка- все равно будет шухер неимоверный. Вспомни Чернобыль. Вся Европа тогда на уши встала только от одного ветерка. А в Корее будет все по-взрослому...
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гуманитарщина, сотни тыщ надорвавшихся чучхестанцев, которые пытались запустить ракетку в сторону США, будут восприниматься мировым сообществом как жертвы агрессии мирового жандарма
когда после всего пыль осядет, эти же чучхестанцы потребуют компенсаций, миллиардных, и снова США будут выплачивать
так что ну их нах вообще разоружить и изолировать
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Да влупите их сотней томагавков и они заткнутся. А ПОТОМ СКАЖИТЕ, ЧТО ИХТАМНЕТ! Блядь кацапы так обычно делают.
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Трамп действительно публично когда-то высказывался на предмет того,что типа "пацанчику из КНДР досталось плохое наследство,но его можно воспитать".В целом,идея наплохая-попробовать без бомб и не нужных жертв потихоньку отдистанцировать КНДР от Китая и Росси,ослабив их ну очень в последнее время воинственное крыло на Д.Востоке.А для этого ну никак не обойтись без "альтернативных каналов связи".В этом,при всём неоднозначном к нему отношени,Трамп поступает мудро,хотя и повторяет стиль китайских "таваристчей",которых ой как не любит. КНДР действительно при всей своей почти опереточности играет важное звено в регионе.Лучше пацанчику помочь стать национальным героем,вырвавшим страну из нищеты путём "идиологической победы коммунистической идеи,заставившей мирового эксплуататора пойти на сделку в экономике Сев. Кореи" ,развивая совместные предприятия и осторожно инвестируя в те проекты.которые оторвут зависимость от РФ и Китая.И пацанчику,понявшему игру,выгодно как "вождю-легенде",и миру спокойней.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША и Северная Корея поддерживают тайные контакты, - AP
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