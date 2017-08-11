 Российский суд проигнорировал проблемы со здоровьем украинского заложника в РФ Артура Панова, - журналист

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"На самом деле у Панова есть проблема со здоровьем. Это было известно во время его жизни в Луганской области. Медицинские справки у него все есть, и суд не мог этого не учитывать. Тем не менее, он это проигнорировал", - заявил Наумлюк.
Также журналист сообщил, что во время заседания показания свидетелей были противоречащими.
"Очень противоречивые показания свидетелей, самих прокуроров. То ли он хотел взорвать в Ростове на главной площади во время какого-то массового мероприятия, то ли он хотел взорвать кинотеатр", - сказал Наумлюк.
На такое решения суда Артур Панов и его "пособник" Максим Смышляев подадут апелляции.
"Апелляция будет подана адвокатами обоих молодых людей. Поскольку у Панова защита настаивала на снятии части обвинения, то Смышляева настаивала на его оправдании. Кроме того, Панов уже подал жалобу в ЕСПЧ по двум подпунктам - за нарушение ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство)", - заявил Наумлюк.
Как сообщалось, в России суд приговорил украинца Артура Панова к 8 годам заключения за подготовку теракта. Его "пособника" Максима Смышляева суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима.
Артур Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области после пересечения украинско-российской границы якобы по подозрению в подготовке теракта в России. 14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде Ростова-на-Дону начался судебный процесс по его делу. Вместе с Пановым на скамье подсудимых оказался ростовский студент, которому инкриминируют содействие в "преступной деятельности" украинца. Панов свою вину не признает.
385 13
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Начальник ИВС в оккупированном Крыму применил силу к украинскому политзаключенному Балуху, - адвокат(16)
"Кремль проиграл. Я не лишен статуса адвоката", - защитник Сущенко и Умерова Фейгин(44)
Нужно поддерживать на плаву вопрос освобождения Сенцова. Если внимание есть, человека, по крайней мере, не убьют, - участница Pussy Riot Алехина. ВИДЕО(31)
Участникиц Pussy Riot, задержанных после акции в поддержку Сенцова в Якутске, освободили(7)
Россия признала фиаско своих "хитрых планов"(0)
Украинский консул посетил крымчанина Зейтуллаева в СИЗО Ростова-на-Дону, - Беца(4)
"Уважаю Pussy Riot за строительство моста свободы в Якутске", - Климкин об акции в поддержку Сенцова(5)
Да они слов таких не знают, а не то, чтоб понимать что это такое.
Ответить
их тут пруд пруди.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Итак, Татарстан первым готовится выйти из состава россии.
Юридически сегодня Татарстан независимое от т.н. россии государство (истёк срок договора)
Кремль откажет Татарстану в создании комиссии по договору с РоссиейВ Кремле не намерены создавать правовую комиссию в связи с истечением договора о разграничении полномочий с Татарстаном, рассказали источники…RBC.RU
Ответить
А вот на Дальвосток уже есть хозяева.
Ответить
Ответить
У накс все "герои" туда едут сами или хуй знает каким способом.А потом за них не реальное количество орков обьменивают.Это блять такая традиция?В страну оккупанта кататься?
Ответить
Ответить
Ответить