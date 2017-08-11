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 Российский суд проигнорировал проблемы со здоровьем украинского заложника в РФ Артура Панова, - журналист

панов

19-летний украинец Артур Панов, которого в России приговорили к 8 годам тюрьмы за "теракт", имеет проблемы со здоровьем, однако суд не учел это обстоятельство.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Суд приговорил украинского заложника в РФ Артура Панова к 8 годам тюрьмы по обвинению в терроризме

"На самом деле у Панова есть проблема со здоровьем. Это было известно во время его жизни в Луганской области. Медицинские справки у него все есть, и суд не мог этого не учитывать. Тем не менее, он это проигнорировал", - заявил Наумлюк.

Также журналист сообщил, что во время заседания показания свидетелей были противоречащими.

"Очень противоречивые показания свидетелей, самих прокуроров. То ли он хотел взорвать в Ростове на главной площади во время какого-то массового мероприятия, то ли он хотел взорвать кинотеатр", - сказал Наумлюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский заложник в РФ Панов, обвиняемый в подготовке теракта, подал жалобу в Европейский суд по правам человека

На такое решения суда Артур Панов и его "пособник" Максим Смышляев подадут апелляции.

"Апелляция будет подана адвокатами обоих молодых людей. Поскольку у Панова защита настаивала на снятии части обвинения, то Смышляева настаивала на его оправдании. Кроме того, Панов уже подал жалобу в ЕСПЧ по двум подпунктам - за нарушение ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство)", - заявил Наумлюк.

Как сообщалось, в России суд приговорил украинца Артура Панова к 8 годам заключения за подготовку теракта. Его "пособника" Максима Смышляева суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима.

Артур Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области после пересечения украинско-российской границы якобы по подозрению в подготовке теракта в России. 14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде Ростова-на-Дону начался судебный процесс по его делу. Вместе с Пановым на скамье подсудимых оказался ростовский студент, которому инкриминируют содействие в "преступной деятельности" украинца. Панов свою вину не признает.
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А были надежды, что упыри проявят милосердие?

Да они слов таких не знают, а не то, чтоб понимать что это такое.
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каждого нашего "террориста" брать 10 ватных
их тут пруд пруди.
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Зато Украина их недобитых "отпускников" лечит. Опять же за счет простых украинцев
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Это суд тоталитарного государства и поступил он в полном соответствии с принципами тоталитарного государства.
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Российский суд проигнорировал проблемы со здоровьем украинского заложника в РФ Артура Панова, - журналист - Цензор.НЕТ 2084Daniel Rodriguez20 хв ·
Итак, Татарстан первым готовится выйти из состава россии.
Юридически сегодня Татарстан независимое от т.н. россии государство (истёк срок договора)
Российский суд проигнорировал проблемы со здоровьем украинского заложника в РФ Артура Панова, - журналист - Цензор.НЕТ 7454 Кремль откажет Татарстану в создании комиссии по договору с РоссиейВ Кремле не намерены создавать правовую комиссию в связи с истечением договора о разграничении полномочий с Татарстаном, рассказали источники…RBC.RU
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Татарстану типа как некуда.
А вот на Дальвосток уже есть хозяева.
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Ну вообще-то Татарстану со своей нефтью вполне есть куда, но я понимаю о чём Вы. Кто ж им позволит...
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Давайте думать о том,а какого хуя он туда поперся?
У накс все "герои" туда едут сами или хуй знает каким способом.А потом за них не реальное количество орков обьменивают.Это блять такая традиция?В страну оккупанта кататься?
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Зато какая свежая и "кобылковатая" в своё время вышла "из застенков" Надя Савченко..))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский суд проигнорировал проблемы со здоровьем украинского заложника в РФ Артура Панова, - журналист
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