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 Политика Украины, Экономика
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Все про:порт (272) Омелян (317)

 Украинские порты нужно приватизировать, - Омелян

омелян

Украинские порты нужно приватизировать, потому что частные собственники могут обеспечить лучшие условия для развития.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала NewsOne.

"Порты в Украине нужно приватизировать, потому каждый год часть государственных портов в перевалке падает. Это объективный фактор, что частные собственники более мобильны и могут предоставить лучше условия", - отметил министр.

Также читайте: Омелян о речных перевозках в Украине: ремонт шлюзов уже идет, дноуглубление начнем в этом, максимально в следующем году

Кроме того, он указал, что в государственных организациях всегда существует опасность коррупционных схем, так как всегда есть заинтересованные в этом лица.

"В частных портах коррупция будет отсутствовать, потому что собственник не заинтересован красть. В то же время, в государственных портах всегда будут схемы и заинтересованные люди" - убежден чиновник.

Смотрите также: "Систему преодолеть возможно!", - Омелян о сносе в Одесском порту здания, которое мешало завершить инвестпроект на сумму $100 млн. ФОТО

Также, он считает необходимым отдать в концессию наибольшие порты, а остальные продать, потому что их и так выводят из государственной собственности с помощью различных схем аренды.

"13 морских портов Украины должны быть отданы в концессию, как самые большие, а остальные необходимо продать. Не надо лить слезы за тем, чего нет, потому что они просто раскрадываются. С помощью разных схем аренды фактически выводятся из государственной собственности и бюджет получает копейки", - подытожил Омелян.

Также читайте: Снижать портовые сборы в Украине необходимо уже в этом году, - глава "Укрметаллургпрома"
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Оооооооо! А следующей заявой будет "необходимость приХватизировать Укрзализныцю"! Уродец очкастый Бальчуна выжил- теперь можна продолжать грабить во имя рыговских дружков мартыненок и иже с ними!
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Чего эту сволочь тиражируют? Он личный друг нашего главного редактора или поросенка? Или наш уже "военный обозреватель" или блядей наблюдатель?
Блин! ОДНИ ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ.
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Украинские порты: Российская компания Русал прихватила все ...

https://censor.net.ua/.../rossiyiskaya_kompaniya_rusal_prihvatila_vse_kommunikatsii...


18 июл. 2017 г. - 18.07.17 13:41 - Российская компания Русал прихватила все коммуникации, ...Николаевский глиноземный завод (НГЗ) стремительно ... и кто назначал на Донбасс замами меров КГБЩников, кто отдал в аренду .
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До речі "НГЗ" взагалі ганьба на весь світ - ми , 4-й рік , постачаємо до РФії глинозем , з якого вони виробляють алюміній ... Сподіваюсь - нікому не треба пояснювати ЯКЕ значення має алюміній для військової промисловості ?
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Омелян, называй сразу фамилию того, кому нужно отдать порты, не стесьняйся уже.
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соевое плешивому передаст на рушнике, походу, как энерго комплекс
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"Украинские порты нужно приватизировать, потому что частные собственники могут обеспечить лучшие условия для развития". То есть, министр!!не пишет докладные, не выступает в парламенте, не ломится к Президенту, не справляется с задачей и грит, давайте все продадим, мол это выход. Я не представляю собственника, который, хотел бы продать бизнес конкуренту. Как??? можно???? привести порты в убыточное состояние??? это золотое дно.
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с самого своего начала , весь процесс под названием приватизация , носит криминальный характер ...необходим полный пересмотр результатов приватизации , все олигархи должны доплатить за майно ...чем не источник наполнения бюджета , а не тарифы лупить народу
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Лучше украденное у народа вернуть государству.Каждый украинец имел ваучер,которые под видом обмена на акции предприятий централизовано собрали и просто украли.На этом появились крупные собственники заводов и пароходов.Забрать всё прихватизированное у воров и их посадить-будет правильно.
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Это ЧМО скоро предложит приватизировать и железную дорогу...
Частная собственность эффективна только тогда, когда нерадивый собственник разоряется... Монопольные объекты не должны быть в частной собственности... Если они плохо управляются государством - надо немедленно гнать министра...
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А в ситуації , коли ВСЯ Держава знаходиться у монопольній власності олігархів - що робити треба ?
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Угу ... а вони так прямо сидять і чекають - ну коли ж їх гнати почнуть ?
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Во понесло пацана после поляка. Ты поучи жену щи варить, дурилка картонная.
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Задача украинцев-перезагрузка власти и уничтожение олигархии.Только тогда выживем и начнем движение вперед.
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И назови хоть один порт в госсобственности в США? И вродь неплохо живут. И когда из вас совок уйдет?
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Гнать товарища в три шеи, следом за Бальчуном...
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И когда из вас совок выйдет ? Как были валенками - так и остались СССР.
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Железнодорожный транзитный потенциал утрачен ...порты как источник немалых доходов не дают спокойно спать олигархической верхушке страны , а это чудо пытается навязать идею продажи портов как всеобщее благо , только вопрос для кого
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Откуда транзит, если на востоке война? Накрылся шелковый путь медным тазом ( около 5 млрд долл)
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С каждым днем убеждаюсь о психическом состоянии т.н. министра. Признание того, что ты, как министр - ноль, заваливший работу портов, говорит о том, что резко становиться министром с уровня и мировоззрения заштатного помощника депутата - вредно для психики. Скоро он напишет, что вчера узнал, что его назначили королем Испании. Спасать надо человека...
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ТРЕШ! Украинцы тратят 50% зарплаты на еду не из-за того, что олигархи их ограбили, а из-за того что исторически любят жрать. - министр Рева.
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Он предлагал для улучшения работы переименовать Борисполь...
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И зарегистрировать порты (фирмы-владельцы) где-нибудь на Кипре.
И, как водится у эффективных собственников: убытки и расходы - из бюджета, доходы - в офшоры.
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А хіба , в Україні , може бути по іншому ?
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те порты украдены и пришла пора узаконить наворованное,
пока быдло голосовавшее в один тур застыло
в ожидании субсидий
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кол вам всем в одно место а не прихватизация слюна аж капает земля порты
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Когда слышишь, какие зарплаты и премии назначают себе государственные чиновники и те кого ставят управлять государственными монопольными предприятиями,
напрашивается мера:
зарплата любого чиновника, министра, судьи, менеджера любой государственной компании не должна превышать во всем известное число раз среднюю (не минимальную!) зарплату по стране...
Без этого вакханалия грабежа страны чиновниками будет продолжаться и нарастать...
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Пора озвучить данные, сколько и чего было приватизировано за 26 лет Независимости, и какова их судьба, показывая их эффективность до и после приватизации. Картина будет ужасающая.
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как порошенко, ахметов и янукович порты делить собираются ?
кто из этой троицы больше своим работникам платит ?
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Наглые, подлые вруны и воры. Какая вообще может быть приватизация в государстве, с самым большим уровнем коррупции. Разворуют, а не приватизируют. Хочется что-то погрубее сказать, так как заслуживают, но боюсь что на сайте заблокируют. Примитивные аргументы. Нам 25 лет назад говорили, что если все сделать приватным, то хорошо заживем. Конечно люди не верили, но им наплевать, делали свое. Большинство госсобственности сделали приватной и народ зажил хуже. Такая статистика. Теперь еще порты приватизировать и еще хуже заживем. Главное, что наши собственники не являются эффективными собственниками для страны.
Во Франции полно госсобственности и никто не ворует. В общем надо поставить управляющими портов порядочных людей, а воров посадить в тюрьму и все будет нормально как во Франции.
Не пойму куда смотрят активисты майдана. Привели вместо одних воров других к власти и молчат как будто так и надо.
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Москва та Севастополь волатимуть про "зраду": На Миколаївщині американські "морські бджоли" почали будівництво бази для ВМС України
п'ятниця, 11 серпень 2017
Морський оперативний центр під Очаковом є одним з трьох проектів, які планується тут реалізувати у співпраці з американцями
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Пора бы украинцам задавать себе вопрос, по какому праву кучка ничего в жизни не создавших проходимцев владеет богатством страны...
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пусть этот козел расскажет по 900%(!) "надбавки", что оно назначило главному из "автодора"!!!!!!!!!!!!
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ШОТА УКРАИНЦЫ МНОГО ЕДЯТ
семейству порошенок не повезло с быдлом,
прожорливое скка, не то, что китайцы
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Так поставьте ентаго омеляна командоать одним портом и через год пусть
дает результат.
Если не сможет настроить работу порта, как он может управлять целой отраслью из 10 портов.

Ато все порты убыточные, но происходит убийство на тендире по приватизации -
все хотят купить ентот убыточный порт.
Енто как купить поломанный мерседес.

Скважины газлвые и нефтяные тоже все нужно приыватизировать, бо убыточные.
Как только приватизируют, чразу плолучаются прибыли 1000%.

Косит под дурачка ентот омелян.
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надо начать с национализации наворовпнного, в тч земли, кроме под жильём
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я даже знаю хвамилии приватизаторов..хвирташ, порошенко, ахтетов..
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Перевожу лепет этого дауна с портфелем на нормальный язык:
Порты убыточны из-за плохих топменеджеров, которые умеют только воровать по разным схеиам. Поэтому порты нужно продать срочно, пока не появился какой нибудь "Бальчун" и не вывел их в прибыль, как Укрзализныцю и пока идет война, сдерживающая народ от бунта.
Если этого не сделать сейчас, то потом могут возникнуть вопросы по причинам устранения Бальчуна, раз он вывел госпредприятие в прибыли и стал плохим. И по самому министру, который УГРОБИЛ инфраструктуру и почему-то "хороший" вместо сесть с конфискацией.
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Як шкода, що усі кацапи, хто знає, як керувати нашою країною, уже працюють... чи таксистами, чи перукарями чи в ФСБ.....
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- і українські надра
- і обленерго ...
і взагалі - все найбільш прибуткове ...
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частные собственники похерят развитие если купят порты по заниженной цене, будут вытягивать прибыль и держать инфраструктуру на плаву минимальными вложениями. Примеров полно, облэнерго не развиваются, эксплуатируют старые сети ,просто собирают прибыль, ремонт поточный по необходимости, модернизации нет и не предвидется, и таких примеров полно. В нашей стране в приватизации учавствуют либо заофшоренные фсбшные клопы, или наши барыги, фсбшный бизнес просто угробит конкурента а наши жлобы не захотят вкладыватся, а зачем, маржу получат и даже в качестве металлолома эти порты будут дороже стоять чем приватизационная цена, а серьезные инвесторы сюда не пойдут, пока тут бардак, это просто передел государственной собственности а не приватизация...
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Вот молодец, продать за копейки стратегические порты это сильно.
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"Не надо лить слезы за тем, чего нет"

Прихватизация уже состоялась, расходимся
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Стратегические монопольные предприятия и объекты, обеспечивающие жизнь страны, - это
не частные предприятие, которые либо должны работать с прибылью, либо
разоряться. Стратегические предприятия - это часть страны, и они должны работать на страну, а
не на прибыль для заоблачных зарплат ее руководителей...
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что удивительно, что в стране уже продали почти всё но, выросло количество чиновников и упало ВВП. Может для роста ВВП нужно национализировать прихватизированое и уменьшить количество чиновников?
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Ви що - "агент Хуйла" ?! Такі крамольні думки , що аж БудкаПП розхитуватись починає ...
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Ждут, когда можно и за земельку приняться...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские порты нужно приватизировать, - Омелян
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