 Украинские порты нужно приватизировать, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала NewsOne.
"Порты в Украине нужно приватизировать, потому каждый год часть государственных портов в перевалке падает. Это объективный фактор, что частные собственники более мобильны и могут предоставить лучше условия", - отметил министр.
Кроме того, он указал, что в государственных организациях всегда существует опасность коррупционных схем, так как всегда есть заинтересованные в этом лица.
"В частных портах коррупция будет отсутствовать, потому что собственник не заинтересован красть. В то же время, в государственных портах всегда будут схемы и заинтересованные люди" - убежден чиновник.
Также, он считает необходимым отдать в концессию наибольшие порты, а остальные продать, потому что их и так выводят из государственной собственности с помощью различных схем аренды.
"13 морских портов Украины должны быть отданы в концессию, как самые большие, а остальные необходимо продать. Не надо лить слезы за тем, чего нет, потому что они просто раскрадываются. С помощью разных схем аренды фактически выводятся из государственной собственности и бюджет получает копейки", - подытожил Омелян.
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Блин! ОДНИ ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ.
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https://censor.net.ua/.../rossiyiskaya_kompaniya_rusal_prihvatila_vse_kommunikatsii...
18 июл. 2017 г. - 18.07.17 13:41 - Российская компания Русал прихватила все коммуникации, ...Николаевский глиноземный завод (НГЗ) стремительно ... и кто назначал на Донбасс замами меров КГБЩников, кто отдал в аренду .
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Частная собственность эффективна только тогда, когда нерадивый собственник разоряется... Монопольные объекты не должны быть в частной собственности... Если они плохо управляются государством - надо немедленно гнать министра...
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Міністр соцполітики Рева вважає, що українці багато їдять
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И, как водится у эффективных собственников: убытки и расходы - из бюджета, доходы - в офшоры.
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пока быдло голосовавшее в один тур застыло
в ожидании субсидий
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напрашивается мера:
зарплата любого чиновника, министра, судьи, менеджера любой государственной компании не должна превышать во всем известное число раз среднюю (не минимальную!) зарплату по стране...
Без этого вакханалия грабежа страны чиновниками будет продолжаться и нарастать...
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кто из этой троицы больше своим работникам платит ?
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Во Франции полно госсобственности и никто не ворует. В общем надо поставить управляющими портов порядочных людей, а воров посадить в тюрьму и все будет нормально как во Франции.
Не пойму куда смотрят активисты майдана. Привели вместо одних воров других к власти и молчат как будто так и надо.
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п'ятниця, 11 серпень 2017
Морський оперативний центр під Очаковом є одним з трьох проектів, які планується тут реалізувати у співпраці з американцями
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семейству порошенок не повезло с быдлом,
прожорливое скка, не то, что китайцы
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дает результат.
Если не сможет настроить работу порта, как он может управлять целой отраслью из 10 портов.
Ато все порты убыточные, но происходит убийство на тендире по приватизации -
все хотят купить ентот убыточный порт.
Енто как купить поломанный мерседес.
Скважины газлвые и нефтяные тоже все нужно приыватизировать, бо убыточные.
Как только приватизируют, чразу плолучаются прибыли 1000%.
Косит под дурачка ентот омелян.
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Порты убыточны из-за плохих топменеджеров, которые умеют только воровать по разным схеиам. Поэтому порты нужно продать срочно, пока не появился какой нибудь "Бальчун" и не вывел их в прибыль, как Укрзализныцю и пока идет война, сдерживающая народ от бунта.
Если этого не сделать сейчас, то потом могут возникнуть вопросы по причинам устранения Бальчуна, раз он вывел госпредприятие в прибыли и стал плохим. И по самому министру, который УГРОБИЛ инфраструктуру и почему-то "хороший" вместо сесть с конфискацией.
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- і обленерго ...
і взагалі - все найбільш прибуткове ...
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Прихватизация уже состоялась, расходимся
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не частные предприятие, которые либо должны работать с прибылью, либо
разоряться. Стратегические предприятия - это часть страны, и они должны работать на страну, а
не на прибыль для заоблачных зарплат ее руководителей...
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