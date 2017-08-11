 За время конфликта на Донбассе повреждены 150 медучреждений и 700 школ, - ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
В результате боев жители около 40 населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения, имеют ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию. По меньшей мере, 700 школ были разрушены или повреждены, 55 - только с начала 2017 года.
Также сообщается, что 40-60 домов еженедельно подвергаются разрушениям, а более 10 тысяч квартир сегодня нуждаются в ремонте и восстановлении после обстрелов.
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Лето, у господ из ООН настроение выходное...
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Нет электричества, так снабжать оккупированную территорию, должен оккупант, т.е. кацапы.
Им и задавай свои вопросы.
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Я и прокомментировал данную ситуацию.
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Этим и ООН вроде как при деле и террористы статистику для ООН шустрее будут обеспечивать.
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А я думал, там французы помогали...
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І жодного слова про "агресію" із зовні ...
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