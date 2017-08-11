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 За время конфликта на Донбассе повреждены 150 медучреждений и 700 школ, - ООН

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По данным Агентства ООН по делам беженцев в Украине за время военного конфликта на Донбассе были повреждены или разрушены 150 медицинских учреждений и 700 школ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

В результате боев жители около 40 населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения, имеют ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию. По меньшей мере, 700 школ были разрушены или повреждены, 55 - только с начала 2017 года.

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Также сообщается, что 40-60 домов еженедельно подвергаются разрушениям, а более 10 тысяч квартир сегодня нуждаются в ремонте и восстановлении после обстрелов.
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Лень высказывать.
Лето, у господ из ООН настроение выходное...
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Нет, когда эти школы, больницы...разрушали, они (ооны, обсеры) выражали глубочайшую озабоченность, а сейчас они просто констатируют факт.
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ха...а сколько их без войны убили по всей Украине "реформаторы-любители" из "Дворца пионеров" (постмайдановских правительств) ? ))
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ОБСЕ рахує, ці рахують... А коли сенс з цього буде?
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Так вы вроде за это на свой референдум ходили, камнями швыряли в Украинских солдат, бегали с транспарантами "Россия, введи войска"?
Нет электричества, так снабжать оккупированную территорию, должен оккупант, т.е. кацапы.
Им и задавай свои вопросы.
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Так, этого субъекта, волнует вопрос обесточенных Крымских роддомов, а не разрушенные больницы.
Я и прокомментировал данную ситуацию.
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Ну так гумконвоями лекарство срочно боевикам шлите - у них проблемы с лекарствами...
Этим и ООН вроде как при деле и террористы статистику для ООН шустрее будут обеспечивать.
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И что дальше? Все притензии к торговым партнерам и их партнерам.
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Вот оно что!
А я думал, там французы помогали...
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До речі - в переліку військових конфліктів , які зараз є в світі - ООН відносить конфлікт на Донбасі , як внутрішній конфлікт України ...
І жодного слова про "агресію" із зовні ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа время конфликта на Донбассе повреждены 150 медучреждений и 700 школ, - ООН
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