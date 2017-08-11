 Россия усиливает границу с ОРДЛО, чтобы ограничить проникновение боевиков на ее территорию, - Цигикал

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикало, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Так, в интервью "5 каналу" в пятницу вечером, на вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация, что РФ усилила этот участок границы с тем, чтобы не допустить перехода на ее территорию в частности членов бандформирований, П.Цигикало заявил: "Да. Факт подтверждается. Из разных источников".
При этом глава Госпогранслужба добавил: "Это соответствующий сигнал для нас, что не все у них так хорошо".
Как сообщалось ранее, координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщил, что Россия усиливает пограничный контроль на автомобильных пунктах пропуска на неконтролируемом Украиной участке госграницы в Луганской области ("ЛНР").
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Дочь замглавы Луганского облвоенкомата ездит в оккупированные Луганск и Крым, то на Кавказ, то в Ростов, - журналист Казанский. ФОТОрепортаж
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раньше были воронки, теперь будут гелики, но суть таже....
Интернет-ресурсы должны будут передавать ФСБ такие данные о пользователях, как круг их общения и список родственников
Интернет-ресурсы должны будут передавать в ФСБ такие данные о пользователях, как круг их общения, список родственников или, к примеру, сведения о том, какими языками они владеют. Это в дополнение к основным сведениям, таким, как персональные данные пользователя и его псевдоним при регистрации учетной записи. Такой проект приказа опубликовало сегодня Минкомсвязи. Он касается перечня так называемых организаторов распространения информации. Туда входят популярные сети ВКонтакте и «Одноклассники», а также Яндекс, Рамблер, Mail.ru и мессенджер Telegram. Документ будут обсуждать до начала сентября. По «закону Яровой» с лета следующего года организаторы распространения информации должны будут хранить всю переписку и звонки пользователей в течение полугода.
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Все равно, на тех прокаженных плевать и кацапам и их подельникам.
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Там же все как один - патриоты, сражающиеся за великие идеи...
Неужели бегут?
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Именно пусть вернутся, пусть принесут смерть в свои города! А то что-то давно терактов не было в Рашке.
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Мда уж..встали с колен..
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Путлер плавает в дерьме.
Зря он щуку там искал,
Ведь Шойгу ее сожрал.
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- адін язик! общяя культура!
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чому в Криму, попри енерго Хвіст, перебої з енергією!?! Бо береться вона (електроенергія) з кубані, де її свої не вистачає! От і люплять кубанці, виключно за ради еконмії, по лепах з дробовиків під час охоти чи патрулювання, своїх зрошуваних з допомогою електронасосів земель! А ці крисчани вірять, що керченський міст їх врятує, в тому числі віт "Блек ауту" - ну чим не ідіоти = Кубань з її 30% дефіцитом в електроенергетиці буде ділитися ще й з Крисмом!?!! (це типу фермеру кубані буде в падлу покласти декілька ЛЕПів - постріляти з гладкої по кераміці, а там воля вітру й дощю), що ведуть на Крисм, щоб в нього з-явилася електроенергія для поливу його зрошувальних плантацій, а потім його буде ловити прокурор чи мент, в якого від подвигу цього фермера з-явилися світло та запрацював кондеціонер!!??!!! - ну кацапи й фееричні нащядки Нейрона!)
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Жадна ватна мерзота так и не змогла привести приклад утисків на національному підгрунті.
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А дійшов до Волги.
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в них вже зараз повним ходом йдуть розмови про "Хватіт кармить Маскву!" и про "Соєдиньонние штати Сібирі"
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А эти сцуки должны стрелять в ответ...
А мы будем приветствовать такие события...
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