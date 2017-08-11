EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  2703  78
Материалы по теме:
Все про:граница (3132) терроризм (20494) Донбасс (15727) Цигикал (12)

 Россия усиливает границу с ОРДЛО, чтобы ограничить проникновение боевиков на ее территорию, - Цигикал

россия граница

Россия усиливает границу с Украиной на участке, граничащем с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), чтобы препятствовать проникновению боевиков на ее территорию.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикало, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: На Донбассе ликвидированы или пропали без вести 3562 российских наемника, - инициатива "Груз-200 из Украины"

Так, в интервью "5 каналу" в пятницу вечером, на вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация, что РФ усилила этот участок границы с тем, чтобы не допустить перехода на ее территорию в частности членов бандформирований, П.Цигикало заявил: "Да. Факт подтверждается. Из разных источников".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин будет лезть в Украину до тех пор, пока не получит по зубам, - Жебривский

При этом глава Госпогранслужба добавил: "Это соответствующий сигнал для нас, что не все у них так хорошо".

Как сообщалось ранее, координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщил, что Россия усиливает пограничный контроль на автомобильных пунктах пропуска на неконтролируемом Украиной участке госграницы в Луганской области ("ЛНР").
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пут Ин утилізує вселякий біонепотріб руками українців !!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все б нічого , якби українці при цьому тисячами не гинули ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А могли б жити, по людськи, їсти сало і розмовляти українською мовою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У відбитих своєчасно , від сєпарів , Харкові і Одесі - їдять сало аж бігом ! Щоправда по українські майже не розмовляють ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапську мову насаджували, в Україні століттями, але це можливо виправити, головнє захотіти і вимкнути кацапське телебачення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У них просто мозги отсутствуют, а место, где должны быть мозги, отторгает все человеческое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
о чем ты говоришь? они давно уже в списках,и никто им не даст безвиз
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотелось бы верить. Но если он паспорта получат за гроши - кто их поймает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
погранцы стран,в которые они норовят просунуться.если уж наши пропустят
 показать весь комментарий
Ответить
 
Право на безвизовый режим посещения стран ЕС дают пограничники стран ЕС. Или нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Тамженашилюди" так саме роблять ці паспорти , як і будь-які громадяни України !!))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но некоторые, всё же, бывают "приятно" удивлены. Да - хотелось бы, чтобы ни одному сепарату не давали ( вернее давали не биометрику, а заслуженный срок), но ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Біомасі Даунбас потрібно видати паспорти -негромадян !!! Громадянин , це не лише права, але і обов"язки, закрема захист держави, громадянином якої він є!!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только сначала нужно получить такую пластиковую штучку...у украинских госорганов..а там таки наверное какие то списки все же есть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
офф топ
раньше были воронки, теперь будут гелики, но суть таже....

Интернет-ресурсы должны будут передавать ФСБ такие данные о пользователях, как круг их общения и список родственников
Интернет-ресурсы должны будут передавать в ФСБ такие данные о пользователях, как круг их общения, список родственников или, к примеру, сведения о том, какими языками они владеют. Это в дополнение к основным сведениям, таким, как персональные данные пользователя и его псевдоним при регистрации учетной записи. Такой проект приказа опубликовало сегодня Минкомсвязи. Он касается перечня так называемых организаторов распространения информации. Туда входят популярные сети ВКонтакте и «Одноклассники», а также Яндекс, Рамблер, Mail.ru и мессенджер Telegram. Документ будут обсуждать до начала сентября. По «закону Яровой» с лета следующего года организаторы распространения информации должны будут хранить всю переписку и звонки пользователей в течение полугода.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да какие там пулеметы - пристрелят по тихому и все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну просто пристрелят.
Все равно, на тех прокаженных плевать и кацапам и их подельникам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звіра, що скуштував крові та має зброю, просто не пристрелиш. Гуркотітиме добряче. І це добре, як на мене.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чего так?
Там же все как один - патриоты, сражающиеся за великие идеи...
Неужели бегут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с наслаждением ожидаю скорого времени, когда вся эта мразь, умеющая только убивать и грабить, вернется домой, в расеюшку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ээээ, нет!
Именно пусть вернутся, пусть принесут смерть в свои города! А то что-то давно терактов не было в Рашке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У ревы появился дружбан или может недоедает
Россия усиливает границу с ОРДЛО, чтобы ограничить проникновение боевиков на ее территорию, - Цигикал - Цензор.НЕТ 680

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ох уж эти ОРДЛО! И где они взялись на больную голову ХУЙЛА.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нам тоже нужно перекрывать все КПП, потому что вс та мразь прорвет к нам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто там булькает на дне ?
Путлер плавает в дерьме.

Зря он щуку там искал,
Ведь Шойгу ее сожрал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во как жаба делиться "Боярышником" действует.....Даже братьев по недоразуму по "русскому миру" и "славяне-братаны" не могут заставить принять в компанию по "братскому застолью"???!!!...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
https://www.facebook.com/oleksey.paruby/videos/155525495024743/

- адін язик! общяя культура!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скорей всего они просто создают заслон оружию чтобы оно нелегально не перекочевало к рашен криминалу. Во вторых они создали новую группировку общевойсковую в ростовской области. В третьих замысел пуйла знает только пуйло совсем недавно на этом сайте было про эшелоны военной техники в сторону украинской границы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как же так? Онижебратья адиннарот и говорят по-узски!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если вспомнить, у кого Гиммлер учился построению системы концлагерей и лагерей смерти (а это не одно и то же), то уже как бы и нет разницы....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це вже навіть не ступінь, а стан маразму!
чому в Криму, попри енерго Хвіст, перебої з енергією!?! Бо береться вона (електроенергія) з кубані, де її свої не вистачає! От і люплять кубанці, виключно за ради еконмії, по лепах з дробовиків під час охоти чи патрулювання, своїх зрошуваних з допомогою електронасосів земель! А ці крисчани вірять, що керченський міст їх врятує, в тому числі віт "Блек ауту" - ну чим не ідіоти = Кубань з її 30% дефіцитом в електроенергетиці буде ділитися ще й з Крисмом!?!! (це типу фермеру кубані буде в падлу покласти декілька ЛЕПів - постріляти з гладкої по кераміці, а там воля вітру й дощю), що ведуть на Крисм, щоб в нього з-явилася електроенергія для поливу його зрошувальних плантацій, а потім його буде ловити прокурор чи мент, в якого від подвигу цього фермера з-явилися світло та запрацював кондеціонер!!??!!! - ну кацапи й фееричні нащядки Нейрона!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
тільки не "вже", а "так би и жила в мирі та спокої".
Жадна ватна мерзота так и не змогла привести приклад утисків на національному підгрунті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дивно - нам розповідають , що Хуйло хоче "захопити всю Україну" , а він навіть Лугандон приєднувати не хоче ... парадокс ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гітлер, взявши частину Чехословаччини, теж "не хотів" приєднювати решту та поширювати "життєвий простір" далі.
А дійшов до Волги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аналогія не доречна - Гітлер, взявши частину Чехословаччини , просто поділив її - і все ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як це недоречна?! один в один, як Крим - "спасєніє культурно блізкага роднога народа!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Угу - ми , без жодного пострілу здали Крим - отже нам , за вашою логікою , треба готуватися до розчленування України ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А цього, Богу дякувати, вже не буде. Рашковани просрали свій шанс.
в них вже зараз повним ходом йдуть розмови про "Хватіт кармить Маскву!" и про "Соєдиньонние штати Сібирі"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можливо варто ставити запитання по іншому - навіщо йому завойовувати країну , де і так 60% промисловості фактично належить йому ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пограники должны их расстреливать...
А эти сцуки должны стрелять в ответ...
А мы будем приветствовать такие события...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пользуясь таким случаем, надо им спихнуть по хорошей цене "стену", недостроенную Кроликом.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия усиливает границу с ОРДЛО, чтобы ограничить проникновение боевиков на ее территорию, - Цигикал
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти