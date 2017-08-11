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 Нацполиция внедряет новые методы розыска пропавших детей, - Аброськин

аброськин

Такую информацию озвучил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины сегодня, 11 августа, во время рабочего совещания с участием руководителей департаментов превенции и уголовного розыска Нацполиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины

По словам Вячеслава Аброськина, для розыска без вести пропавших детей будут созданы совместные группы, в состав которых будут входить представители ювенальной превенции и уголовного розыска. Поэтому непосредственно розыском несовершеннолетних и в дальнейшем будет заниматься уголовный розыск, а основной функцией Управления ювенальной превенции - будет предупреждение случаев исчезновения детей, а также недопущения их рецидива.

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"Принято решение. Для уголовного розыска - это нагрузка, но, я уверен, они справятся с поставленными задачами. Основной же функцией ювенальной полиции остается превенция ", - отметил заместитель главы Нацполиции, добавив, что работа полиции в этом направлении будет усилена, а каждое дело по розыску несовершеннолетнего находиться на личном контроле руководства Национальной полиции Украины.

Кроме того, во время рабочей встречи были обсуждены проблемные вопросы, возникающие во время розыска детей. Так, на сегодняшний день по всей Украине проводятся мероприятия, направленные на установление места пребывания 66 детей.

"Дети, особенно домашние, без опыта самостоятельной жизни, оказавшись на улице, в любой момент могут попасть в руки злоумышленников. Поэтому розыск пропавших детей для нас в приоритете", - рассказала начальник Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб.

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К основным задачам управления будет входить анализ полученной информации. В каждом отдельном случае работники подразделения будут проводить профилактическую работу как с ребенком, так и с лицами, которые занимаются его воспитанием.

Правоохранители установили, что обычно основной причиной, почему дети покидают дома, является семейно-бытовые условия. Поэтому превентивная работа - будет одним из самых действенных методов предотвращения исчезновения детей".
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Правильно,теперь мусора будут ловить не бандитов а детишек ....
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нагородили...походу, основной функцией ювенальной полиции станет поллюция.
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Лицо новой полиции.Это плевок всем Героям Украины.Эта власть,кроме всеобщей ненависти народа ,больше ни на что не заработала.
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а герои украины тут к чему?ваш бред уже сам себя гененирует,независимо от темы
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внедритель, как там голубан сепаратит по маленьку?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацполиция внедряет новые методы розыска пропавших детей, - Аброськин
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