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 Политика Украины
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 Оккупанты оставили пожилого 76-летнего крымскотатарского активиста Караметова под стражей

сервер караметов

Оккупационный "Верховный суд" Крыма 11 августа отклонил апелляцию защиты на административный арест пожилому крымскотатарскому активисту Серверу Караметову и оставил его под стражей до 19 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: В Крыму активисты требуют от суда и прокуратуры освободить арестованного Караметова

Поддержать Караметова в суд приехали десятки людей.

Международная правозащитная организация Amnesty International накануне призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова.

9 августа оккупационный "Железнодорожный суд" Симферополя присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".​

Раньше "суд" признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции". Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты оштрафовали крымскую татарку на 300 тыс. рублей за проукраинские посты в соцсети

В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в аннексированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.

Сервера Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.
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Хуйло любит издеваться- прикрываться стариками и детьми.
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При чем тут в конкретном случае Хуйло??? Расьяне и предатели крымские все любят издеваться и мучить украинцев
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ТАТИШО а причем тут путин)?
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или надо быть первым но серануть на Россию)
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Хорошо, что "латвиец" понимает, что хуйло - это его президент.
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Совести нету! Хватит стариками прикрываться! Настоящие нелюди! Они там жили и живут, а вы пришли и отняли у них ихнее жилье! СВОЛОЧИ КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
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просто если есть желание я тебе объясню что невиноват Вова .вы решили сменить историю --- и вас типо маскаляку на геляку порвут в любом городе Латвии.на чудо политиков не смотри.Дон стоит без политики
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Отойди от телЯвизора со включённым россосия 24 или лайно нюьз, "латвиец", а то так и подохнешь дебилом.
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если кому не нравятся мои комменты пишу с г.Даугавпилс Латвия приезжайте
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Час кримським татарам діяти ....10-20 тисяч партизанів можуть багато чого зробити
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Конечно под стражей, этот опасный старик еще сбежит, совершив по дороге чудовищный терракт.
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у нас город Европы но - Донбасс тут уважауют.Украину тоже но .... у нас герои свои.З ваших в любом кафе вынос тела будет) В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ
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Херой у тебя, набутылочник, это какДырка и его муртады.
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Я НЕ ВЕРЮ прессе на 50% но то что у вас это шаусмас
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Лучше бы ты телЯвизору, по которому россосийские кАналы смотришь, не верило, чучело.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты оставили пожилого 76-летнего крымскотатарского активиста Караметова под стражей
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