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 Под Киевом остановили незаконное строительство, - Госстройинспекция

строительство

В Киевской области сотни инвесторов жилого комплекса чуть было не стали жертвой нового "Элита-центра". В селе Подгорцы Обуховского района остановили незаконное строительство ЖК Park Lake City.

Об этом сообщает Государственная архитектурно-строительная инспекция.

Во время внеплановой проверки инспекторы установили, что застройщик - группа компаний DIM - возводил 11 домов бизнес-класса вокруг озера без разрешительных документов. Также на объекте не было обеспечено осуществление авторского и технического надзора, а на самой строительной площадки не было даже информационного щита. Кроме того, по данным Государственного земельного кадастра, группа компаний DIM возводит ЖК еще и на землях личного сельского хозяйства, а не жилой и общественной застройки.

Ранее журналисты отмечали, что в комплексе идет активная продажа квартир. Хотя показывать инвесторам было особо нечего - за год с лишним земельный участок просто обнесли забором, а на первых четырех домах забито только свайное поле. Такая ситуация хорошо знакома жертвам "Элита- центра" и аферы Войцеховского. Что интересно, в перечне проектов на сайте группы компаний DIM самовольное строительство уже не найти, хотя убрать логотип застройщика с сайта Park Lake City, видимо, еще не успели.

Примечательно, что начиная незаконную стройку, группа DIM активно рекламировала комплекс как первый в Украине, построенный по международным стандартам "зеленого" строительства. И даже обещала, что ЖК пройдет сертификацию по международной системе BREEAM. О том, что люди вряд ли смогут заселиться в самострой, менеджеры отдела продаж тактично умолчали.

Сейчас строительные работы остановлены, а на заказчика ООО "Эстет Прайм Строй" и подрядчика ООО "Арсан-Буд" наложен штраф за нарушение градостроительного законодательства. Рассмотрение дела назначено на 17 августа 2017 года.
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