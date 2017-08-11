 Строительство базы ВМС в Очакове полностью соответствует действующему законодательству Украины, - нардеп Фриз

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Фриз отметила: " Строительство оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове инженерными подразделениями США полностью соответствует действующему законодательству Украины.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя это событие для пропагандистов с RT, очевидно, так увлекся вопросами защиты КНДР не заметил изменений в законодательном поле и внешней политике Украины.
В этом году парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)", которым было четко установлен курс Украины на приобретение членства в Североатлантическом Альянсе. Хочу напомнить Францу Клинцевич, что внеблоковый статус был отменен Украины вскоре после российской аннексии Крыма и начала российской агрессии в Донбассе.
Украина рассматривает такое строительство насущной необходимостью в рамках повышения обороноспособности государства, развития ВМС Украины, а также проведение и координации совместных мер безопасности со странами-членами НАТО.
Такая необходимость вызвана многолетней политикой РФ, направленной на уничтожение украинской независимости и суверенитета, а с 2014 года - ведением необъявленной войны.
Предлагаю Францу Клинцевич не утруждать себя угрозами в адрес США и Украины Украина и в дальнейшем будет расширять и углублять сотрудничество со странами Североатлантического Альняса с целью создания мирного и безопасного пространства в Восточной Европе и членства в НАТО".
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У ополченки Жучковской и журнализдки Коцъ синхронно воспылали седалища.
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И ЭТО, ЧТО ТО ВЯКАЕТ О БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ И РАССУЖДАЕТ О ФЛОТЕ??? Почему таким дурам, еще кто то позволяет рот открывать.
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Невдобно как-то получилось, да, коцабы ???
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