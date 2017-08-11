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 Политика Украины
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Все про:ВМС (561) строительство (1764) США (13202) Фриз (77)

 Строительство базы ВМС в Очакове полностью соответствует действующему законодательству Украины, - нардеп Фриз

фриз

Строительство оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове (Николаевская область) инженерными подразделениями ВМС США полностью соответствует действующему законодательству Украины, подчеркивает народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Фриз отметила: " Строительство оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове инженерными подразделениями США полностью соответствует действующему законодательству Украины.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя это событие для пропагандистов с RT, очевидно, так увлекся вопросами защиты КНДР не заметил изменений в законодательном поле и внешней политике Украины.

В этом году парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)", которым было четко установлен курс Украины на приобретение членства в Североатлантическом Альянсе. Хочу напомнить Францу Клинцевич, что внеблоковый статус был отменен Украины вскоре после российской аннексии Крыма и начала российской агрессии в Донбассе.

Украина рассматривает такое строительство насущной необходимостью в рамках повышения обороноспособности государства, развития ВМС Украины, а также проведение и координации совместных мер безопасности со странами-членами НАТО.

Такая необходимость вызвана многолетней политикой РФ, направленной на уничтожение украинской независимости и суверенитета, а с 2014 года - ведением необъявленной войны.

Предлагаю Францу Клинцевич не утруждать себя угрозами в адрес США и Украины Украина и в дальнейшем будет расширять и углублять сотрудничество со странами Североатлантического Альняса с целью создания мирного и безопасного пространства в Восточной Европе и членства в НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительные части в рамках программы помощи Украине строят в Очакове командный центр для ВМС ВСУ, - ВМС США
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Надейся и жди,вся жизня впереди...
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Дамочку выпускают на нас с заявлениями уже третий день подряд. К чему бы это? Кому и зачем она понадобилась?
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може она в бепепе? а кондитеру надо рейтинг поднимать... хотя охендовский нарисует сколько надо...
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Ну вот зачем ей политика? Сосала бы,со своей привлекательной мордашкой пекинеса и жизни радовалась.Ну надо же своей тупизной всех порадовать
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Это Ленка Бондаренко,только из Банды Строителей Будок,раскручивают шавку,потом на Юлю спустят.
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Daniel Rodriguez1 год. ·
У ополченки Жучковской и журнализдки Коцъ синхронно воспылали седалища.
Строительство базы ВМС в Очакове полностью соответствует действующему законодательству Украины, - нардеп Фриз - Цензор.НЕТ 2039 2 коментарів1 поширень
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ах-ха-ха) я так понял, убогих кацапов так бомбит, что они уже даже плюются ядом как будто это противоречит нашим законам? :D
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Я так и не пойму - дама специалист в каких областях? В юриспруденции? или таки "вы в каких войсках служили"?
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Кацапів коробить,аж вивертає. Значить все гаразд)
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и тут кацапов с подкацапниками от нас с амерами подкидывает)))))))))))))
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Ох сейчас начнет подгорать конкретно у кацапов ! Америкосы серьезные ребята - решают и делают все очень быстро . Молодцы, давайте побольше таких баз стройте !
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Главное американцы построят быстро и нечего не сопрут. Дай строить нашим -располовинят, нахалтурят и бросят недостроеным.
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не спроста этой фриз так много последнее время, ой не спроста. А про базу: что где хотим, то там и строим. Кто хотим, тот и строит.
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и негр из НАТЫ, самое главное у них есть НЕГР))))
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негр негру рознь))) Одно дело из какой то Алабамы, а тут из Шепетовки, братуха, который орет "Слава Украине"))
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Ось якось нам начхати на цього кацапа клінцевича,пояснювати йому ще щось.Нехай там у своїй педерації хоч на головах ходять.А то і так забагато честі...
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Кто не знает. В Очакове при совке базировалось не мало частей ВМС и СА. И противолодочная авиация и знаменитые морские котики и части ПВО. Просто возрождается то, что слил Кравчук и разбазарил Кучма
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С октября 1988 по ноябрь 1996 года - продавец, товаровед кооператива «Рапана» в городе Евпатория. С ноября 1996 по июнь 1997 года - консультант, директор антикварного магазина ООО «Амида-2». С июня 1997 по ноябрь 2001 - искусствовед современного христианского искусства Крымского Республиканского Фонда «Искусство во имя Христа».

И ЭТО, ЧТО ТО ВЯКАЕТ О БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ И РАССУЖДАЕТ О ФЛОТЕ??? Почему таким дурам, еще кто то позволяет рот открывать.
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А без лозунгов......что не так сказала? И почему биография оборвалась на 2001 г.?
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Че вы о кацапах тут разглагольствуете. Он послушайте что на ньсване мураев, червоненко, рабинович и прочая нечисть несут. И так званая власть молчит. КАнал не закрывает. Так еще и так званые патриоты на этот кАнао ходють. Вот вам и защита страны. Пока ребята на фронте гибнут, а народ пояса затягивают быдлопаны украинофобы телеэкраны заполонили.
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Да ладно.......вон на целую страницу дермомётов в ход пустили. Разве что цвет трусов Фриз ещё не обсудили.
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Не ну строят они наверное с утра до вечера и без выходных- увольнительных - потому как в городе их не видать и на рынке о этом народ не базарит..Надо будет завтра на разведку прошвырнуться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтроительство базы ВМС в Очакове полностью соответствует действующему законодательству Украины, - нардеп Фриз
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