EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Киевские новости
  964  69
Материалы по теме:
Все про:День независимости (698) концерт (349) США (13202) военнослужащие (3900)

 На День независимости на Майдане военные оркестры Украины и США проведут совместный концерт

украина сша

Киевская городская государственная администрация сообщает, что военные оркестры Украины и США планируют провести совместный концерт на Майдане Незалежности в День независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится в ответе департамента общественных коммуникаций Киевгорадминистрации

"Вечером (24 августа) на Майдане Незалежности запланирован совместный концерт военных оркестров Украины и США", - говорится в ответе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В честь Дня Независимости в Одессе проведут массовый диктант по украинскому языку

Кроме того, 23 августа традиционно состоится церемония поднятия Президентом государственного флага Украины, а также запланирован гала-концерт на Софийской площади. 24 августа на ул. Крещатик состоится парад войск по случаю 26-годовщины независимости Украины.

Отмечается, что в связи с проведением репетиций парада на ул. Крещатик 16,18 и 22 августа будет ограничено движение транспорта.

Также читайте: Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня Независимости с парадом и демонстрацией военной техники в Киеве

С 22 по 27 августа будет проходить выставка современного вооружения и военной техники, посвященная 26-й годовщине независимости Украины на ул. Крещатик (от ул. Институтской до Европейской площади).

Также сообщается, что 24 августа на Почтовой площади государственное предприятие "Крымский дом" проведет художественное мероприятие ко Дню независимости.

С 19 августа по 18 сентября на Певчем поле будет проходить выставка цветочных композиций к 26-й годовщине независимости Украины.

Также читайте: В День Независимости в Киеве представят новую форму роты почетного караула и продемонстрируют около 70 единиц военной техники, из них 25 - это новые образцы, - Полторак
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это очень нужное и супер-важное сотрудничество,дуть в трубы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В тому числі. Бо військовий оркестр- невід'ємна частина будь-яких збройних сил. Історично так склалося.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я бы и Вам советовал,очко нужно подмывать,а не растирать туалет папером))
Вы мните себя европейцами,будучи питекантропами))
Русские конечно хуже.Они до сих пор гадят в дырки в полу в городах))Но в в селе,наши соотечественники живут как первобытные))
Если не дай Бог,Вы ,зададите мне вопрос,кто наши соотечественники))Тогда Вы точно-русский
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты бы лучше себе бутылку выбрал заранее .да стекломоем обработал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И почему оно сверху не написало - А почему они не в АТО? Сейчас это модно ,писать на форумах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Під час проведення військового параду з нагоди святкування 26-річниці Незалежності України військовослужбовці Збройних Сил України продемонструють оновлені зразки форми одягу для роти Почесної вартиНа День независимости на Майдане военные оркестры Украины и США проведут совместный концерт - Цензор.НЕТ 7779
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну это хорошо, это в национальном стиле оно всегда к месту
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейчас секта зрады будет кричать о разбазаривании средств налогоплательщиков и что деньги должны идти в АТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зачем мундир и брюки разных цветов?? это не очень( если издалека то как будто в трениках и празничный мундир
 показать весь комментарий
Ответить
 
...что-то мне не нравится, не ну это рисунок, как будет смотрется в натуральном виде, но сочетание цветов и сам фасон... серая штаны синия,.. а чего не чорная или темносерая и брюки и мундир одного с такими чоткими белыми полосками на рукавах, по линии плеч чтобы силует кажался подчеркнуто стройным и элегантным, как у моряков и пилотов авиалайнеров
 показать весь комментарий
Ответить
 
отлично разбираешься в мужиковской моде это врожденное ,или приобретенное?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
КОТЛЫ ... Плохо бьёт ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
та да...плохо вас еще бьют,кацапню бесполезную
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну конечно возьмут, уже одно то что их надо принять, поселить, кормить, на экскурсии возить бесплатно, но если они ещё за сам концерт потребуют то я вообще не понимаю какого
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чё ты тут раскудахтался? Ну сыграют наши американские друзья, и что? Зрада/всё пропало?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Заупокойную за наших пацанов ??? Или какую-то хрень ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
тю...а чо за ваших переживать?их сюда никто не звал,ихтамнетов
 показать весь комментарий
Ответить
 
зразу всім зрозуміло що порошенко агент путіна ! тако просто такий агент що військові сша приїжають на день незалежності! така вже зрада що нетошо в дупі а аж в мозгах припікає і в носі крутить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты , Свистнув в буй , убедись , что там тоже дырка ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не мудрствуя лукаво, показывайся врачам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
По крупицам не играй с огнём, а лепи от фонаря!
Сказав неправду, пытайся обогнать!
Не найдя поддержки, не информируй общественность!
Разводи демагогию, но убеждай фактами!
Для примера взбрыкивай!
Крой матом и поддавай жару!
Из лучших побуждений не показывай начитанность!
Начхав на всё, апеллируй к правосудию!
А что там в хуйлостане???
По наитию имитируй активность!
Горемыка, возбуждай воображение!
Вот и не распускай слухи!
Как знаток не затихай!
Ради смеха добивайся справедливости!
Замечай нюансы и ляпай наугад!
Борись с вредными привычками, но не мотай нервы!
Жду твоего примера!
Иди на лишения, а не прерывай болтовню!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
В этом ВСЯ сущность происходящего !!! Много шума и трескотни а на выходе НОЛЬ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обычное дело для скрывающих свой ай-пи. Меня смущало,когда он под женскими никами писал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну я бы расстроился,если бы было иначе. Не хватало,чтобы соевые холуи воспринимали меня на ура!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поёте вы очень уж фальшивыми голосами, а вот то,что от тех ваших песен ВЕСЬ народ Украины воет ,это ДА ! Тут и спорить нечего...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а у тебя любой выход ноль...пора уже попривыкнуть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
спасибо за комплимент .значит есть с меня толк
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня ,как раз нет у меня с четырёх килограммов сахара-песка,на выходе 3,5 литра чистейшего напитка настоянного на прожаренных дубовых веточках и миндале любой вискарь отдыхает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І це буде-війни закінчуються у столиці переможеного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну охренеть теперь! Потом ЦРУ вместе с ГУР напишут очередную сказочку о моральном разложении стада кацапов и фсеееее! )(уйло можно будет брать голыми руками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кацапам с подкацапниками все неймется -аж трухає от нас с амерами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну теперь всё ясно, тролли уже популярно объяснили какого левела это зрада
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"совместный концерт военных оркестров Украины и США"...е мое, вот это будет дискатека!! потом совместный концерт диджей Дональд и группа "Порох" в подтанцовке. Порох, после поднятия флага, еще и на шесте покрутится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В гугляхе забей гастроли украинских артистов ... Не смешно ...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНа День независимости на Майдане военные оркестры Украины и США проведут совместный концерт
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти