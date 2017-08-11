 На День независимости на Майдане военные оркестры Украины и США проведут совместный концерт

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится в ответе департамента общественных коммуникаций Киевгорадминистрации
"Вечером (24 августа) на Майдане Незалежности запланирован совместный концерт военных оркестров Украины и США", - говорится в ответе.
Кроме того, 23 августа традиционно состоится церемония поднятия Президентом государственного флага Украины, а также запланирован гала-концерт на Софийской площади. 24 августа на ул. Крещатик состоится парад войск по случаю 26-годовщины независимости Украины.
Отмечается, что в связи с проведением репетиций парада на ул. Крещатик 16,18 и 22 августа будет ограничено движение транспорта.
С 22 по 27 августа будет проходить выставка современного вооружения и военной техники, посвященная 26-й годовщине независимости Украины на ул. Крещатик (от ул. Институтской до Европейской площади).
Также сообщается, что 24 августа на Почтовой площади государственное предприятие "Крымский дом" проведет художественное мероприятие ко Дню независимости.
С 19 августа по 18 сентября на Певчем поле будет проходить выставка цветочных композиций к 26-й годовщине независимости Украины.
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Вы мните себя европейцами,будучи питекантропами))
Русские конечно хуже.Они до сих пор гадят в дырки в полу в городах))Но в в селе,наши соотечественники живут как первобытные))
Если не дай Бог,Вы ,зададите мне вопрос,кто наши соотечественники))Тогда Вы точно-русский
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Сказав неправду, пытайся обогнать!
Не найдя поддержки, не информируй общественность!
Разводи демагогию, но убеждай фактами!
Для примера взбрыкивай!
Крой матом и поддавай жару!
Из лучших побуждений не показывай начитанность!
Начхав на всё, апеллируй к правосудию!
А что там в хуйлостане???
По наитию имитируй активность!
Горемыка, возбуждай воображение!
Вот и не распускай слухи!
Как знаток не затихай!
Ради смеха добивайся справедливости!
Замечай нюансы и ляпай наугад!
Борись с вредными привычками, но не мотай нервы!
Жду твоего примера!
Иди на лишения, а не прерывай болтовню!
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https://www.youtube.com/watch?v=gm-UWpSC91A
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