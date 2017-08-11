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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5273) суд (21406) судебная реформа (593) военнослужащие (3900)

 Гражданские суды Донбасса не в состоянии объективно рассматривать дела военнослужащих ВСУ, - Минобороны

суд

Случаи предвзятого расследования уголовных производств в отношении военных и дальнейшее рассмотрение их судами, которые находятся в районе АТО, подтверждают необходимость восстановления деятельности военных судов.

Об этом заявил офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник юстиции Юрий Бобров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Министерства обороны.

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По его словам, случаи предвзятого расследования уголовных производств в отношении военных и дальнейшее рассмотрение их судами, которые находятся в районе АТО, подтверждают необходимость восстановления деятельности военных судов.

"Дела в отношении военнослужащих по правонарушениям, совершенным в зоне военного конфликта, должны рассматриваться, прежде всего, компетентным судом с соблюдением принципа верховенства права - беспристрастно и объективно. И скажите, может ли суд общей юрисдикции - районный или городской - который в определенной степени находится под информационным влиянием противника, объективно рассмотреть дело в отношении военнослужащего. По моему убеждению - нет", - сказал Ю.Бобров.

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"Законопроект по восстановлению военных судов уже разработан. Согласно ему планируется создать около 12-14 гарнизонных судов, Военный апелляционный суд и Военную палату. Также в перспективе предполагается передать в юрисдикцию военных судов дела по амнистии участников незаконных вооруженных формирований", - заявил Бобров.

На сегодняшний день военные суды эффективно действуют в более чем 40 странах мира, в том числе в 12 странах Европы.
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надо спросить - а кто утверждает это верховенство?
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Косорылый , Я тебе давал право постить говно под моим комментом ?
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иди нахуй быдло. право я сам беру и не спрашиваю. ты кто такая?
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Это не суды а вывески просто и место где "судьи" зарабатывают своим женам и бабушкам на хатинки машинки и т.д. и т.п.
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Це гілка влади. А дерево влади побудовано на волі народа. До кого претензії?
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Каким образом я как Гражданин Украины могу выгнать конкретного судью.К кому обращаться?К прокурору,мусорам,которіе с ним бухают.Или к президенту с премьером,которые с них кормятся.Саша не смеши не себя не людей.Побудовано народом это не про Украину.
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Не сміши ти мене. Це робиться через ту політичну силу, за яку ти голосував.
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Моя не попала в зраду.Значит я без прав))))
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С Дрыщатиком лучше не общаться . Это говномес на форуме за бабки соевого .
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Партия говномесов шеколадного глаза вашего смотрящего !!! Забанишь ???
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Як нема, кожен українець має право мати право !!!)))
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Ты добаться решило , чмо ... Отдохни , с идиотами ФСБ косорылами разговора не будет . Соси дальше !
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Українські суди, самі доброчесні суди, в світі і все завдяки рішучим рехвормам великих рехворматорів !!!)))
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Та брехня....патриотов и бойцов ВСУ эти суды садят набегом, а торговых партнеров нет. А разве не в этом их функция??
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"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!"(с).
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"который в определенной степени находится под информационным влиянием противника,"
- та невже? Це і є ворог. У даному випадку- внутрішній.

Источник: https://censor.net.ua/n451380
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Гешефт обломался ... Патриотов больше , чем гнид ...
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Также в перспективе предполагается передать в юрисдикцию военных судов дела по амнистии участников незаконных вооруженных формирований", - заявил Бобров.Источник: https://censor.net.ua/n451380
А говорили,шо никакой амнистии
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Не казали такого. Не буде амністії тим, хто вчинив тяжкі злочини.
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А как узнать,кто совершал,а кто нет,а ну расскажи,уже пластинка для судов отработана,одни стояли на блокпостах,другие рыли окопы,кто убивал наших,та фиг его знает,они в рассею сбежали,вот и все
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Має бути певна градація, був на блокпосту-10-15 р., а стріляв, то на пожиттєве і жодних амністій і УДЗ !!!)))
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А дізнаватися буде слідство з допомогою громадянського суспільства. Про "Миротворець" ти спеціально забув? А я пам'ятаю. І їх серваки теж усе пам'ятають.
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Ну, як з допомогою громади реформували ментів та доброчесних суддів обирають, українці бачать і відчувають!!!)))
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Ага,все так и будет как ты сказалПолковник-сепаратист Голубан задекларував нову квартиру за мільйон
http://ua1.com.ua/society/polkovnik-separatist-goluban-zadeklaruvav-novu-kvartiru-za-milyon-33783.html …Гражданские суды Донбасса не в состоянии объективно рассматривать дела военнослужащих ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3280
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Какие "тяжелые преступления", Саша? Они там все - "на постах стояли"! водителями работали!!! ты что, не в курсе?
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у нас как всегда- не решают проблему, а ищут как ее "порешать" (обойти)
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Полковник-сепаратист Голубан задекларировал новую квартиру за миллион
Гражданские суды Донбасса не в состоянии объективно рассматривать дела военнослужащих ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7583Гражданские суды Донбасса не в состоянии объективно рассматривать дела военнослужащих ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5077
Полковник-сепаратист Голубан задекларировал новую квартиру за миллион
Скандальный полицейский наконец-то внес в декларацию приобретенную 3 месяца назад квартиру в столице.
Бывший командир роты полиции особого назначения Нацполиции Донецкой области Юрий Голубан задекларировал квартиру в Киеве за 1,05 млн гривен.
Об этом свидетельствуют внесенные им изменения в электронной декларации на сайте НАПК.
Квартиру в столице площадью 93,1 кв. м полковник полиции приобрел еще 10 мая, однако вписал в свою декларацию только сейчас.
Отметим, что, согласно декларации Голубана за 2016 год, у него было 67 тыс. долларов наличными и 113 тыс. гривен заработной платы. При этом ни недвижимости, ни транспортных средств у полковника не было. Квартиру в Донецке площадью 76 кв. м он продал за 18 000 гривен
Голубан, служивший в мае 2014 годав батальоне террористов "ДНР" "Восток", сейчас работает заместителем руководителя тренировочного центра Нацполиции в Киевской области...шакаладно - барыжные мрази!
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Ездил в Затоку , с женой на машине . Сами дунуть тенты в тостер отказываются . Разводка , сдать кровь на эксперанализ можно в любом в любом районе в десятке поликлиник Беларуси.
Вам всю страну очищать , всю! И еще выигрывать Войну .
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И именно - в такой последовательности: сначала - "страну очистить", а потом и "войну выиграем". Иначе - не выходит, сам видишь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГражданские суды Донбасса не в состоянии объективно рассматривать дела военнослужащих ВСУ, - Минобороны
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