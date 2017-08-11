 Гражданские суды Донбасса не в состоянии объективно рассматривать дела военнослужащих ВСУ, - Минобороны

Об этом заявил офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник юстиции Юрий Бобров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Министерства обороны.
По его словам, случаи предвзятого расследования уголовных производств в отношении военных и дальнейшее рассмотрение их судами, которые находятся в районе АТО, подтверждают необходимость восстановления деятельности военных судов. "Дела в отношении военнослужащих по правонарушениям, совершенным в зоне военного конфликта, должны рассматриваться, прежде всего, компетентным судом с соблюдением принципа верховенства права - беспристрастно и объективно. И скажите, может ли суд общей юрисдикции - районный или городской - который в определенной степени находится под информационным влиянием противника, объективно рассмотреть дело в отношении военнослужащего. По моему убеждению - нет", - сказал Ю.Бобров.
"Законопроект по восстановлению военных судов уже разработан. Согласно ему планируется создать около 12-14 гарнизонных судов, Военный апелляционный суд и Военную палату. Также в перспективе предполагается передать в юрисдикцию военных судов дела по амнистии участников незаконных вооруженных формирований", - заявил Бобров.
На сегодняшний день военные суды эффективно действуют в более чем 40 странах мира, в том числе в 12 странах Европы.
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- та невже? Це і є ворог. У даному випадку- внутрішній.
Источник: https://censor.net.ua/n451380
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А говорили,шо никакой амнистии
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http://ua1.com.ua/society/polkovnik-separatist-goluban-zadeklaruvav-novu-kvartiru-za-milyon-33783.html …
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Полковник-сепаратист Голубан задекларировал новую квартиру за миллион
Скандальный полицейский наконец-то внес в декларацию приобретенную 3 месяца назад квартиру в столице.
Бывший командир роты полиции особого назначения Нацполиции Донецкой области Юрий Голубан задекларировал квартиру в Киеве за 1,05 млн гривен.
Об этом свидетельствуют внесенные им изменения в электронной декларации на сайте НАПК.
Квартиру в столице площадью 93,1 кв. м полковник полиции приобрел еще 10 мая, однако вписал в свою декларацию только сейчас.
Отметим, что, согласно декларации Голубана за 2016 год, у него было 67 тыс. долларов наличными и 113 тыс. гривен заработной платы. При этом ни недвижимости, ни транспортных средств у полковника не было. Квартиру в Донецке площадью 76 кв. м он продал за 18 000 гривен
Голубан, служивший в мае 2014 годав батальоне террористов "ДНР" "Восток", сейчас работает заместителем руководителя тренировочного центра Нацполиции в Киевской области...шакаладно - барыжные мрази!
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Вам всю страну очищать , всю! И еще выигрывать Войну .
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