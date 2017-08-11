 По предварительной информации среди пострадавших в столкновении поездов в Египте украинцев нет, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"По предварительной информации, украинский среди пострадавших в результате столкновения поездов в Египте", - сказал В.Кирилич.
Сегодня в Египте столкнулись два поезда. Сообщается, что столкновение произошло в Египте недалеко от города Александрия. В результате масштабной аварии погибли по меньшей мере 36 человек.
Глава МИД Украины Павел Климкин в твиттере выразил "самые глубокие соболезнования семьям тех, кто погиб в сегодняшнем крушении поезда в Александрии в Египете", а также пожелал скорейшего выздоровления травмированным.
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Cьогодні о 20:15 depo.ua
Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу "Нижнєвартовского нафтогазовидобувного підприємства", передає Depo.ua .
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