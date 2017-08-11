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Все про:Египет (689) катастрофа (453) поезд (676)

 По предварительной информации среди пострадавших в столкновении поездов в Египте украинцев нет, - МИД

катастрофа египет

По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате столкновения поездов в Египте нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, украинский среди пострадавших в результате столкновения поездов в Египте", - сказал В.Кирилич.

Сегодня в Египте столкнулись два поезда. Сообщается, что столкновение произошло в Египте недалеко от города Александрия. В результате масштабной аварии погибли по меньшей мере 36 человек.

Глава МИД Украины Павел Климкин в твиттере выразил "самые глубокие соболезнования семьям тех, кто погиб в сегодняшнем крушении поезда в Александрии в Египете", а также пожелал скорейшего выздоровления травмированным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Египет
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В такі старезної поїзди сідати реально страшно.
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зато есть пострадавшие"украинци" на нефтяной скважине на сибири
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На Росії горіла нафтова свердловина: Постраждало 8 українців
Cьогодні о 20:15 depo.ua
Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу "Нижнєвартовского нафтогазовидобувного підприємства", передає Depo.ua .
Пожежа на площі 800 квадратних метрів стався на одній з свердловин Ван-Еганского родовища на майданчику № 50. Вогонь досі не ліквідовано, на місці працюють пожежники.
Українці отримали опіки різного ступеня тяжкості. Двоє людей перебувають у важкому стані, вони доставлені в лікарню в Сургут.
На родовищі постраждалі працювали вахтовим методом.
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с какого места надо начать озабачиваться судьбой заробитчан?
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Неча пахать на оккупанта! Ватники хреновы!
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путешествия по Ебибту это лотерея. любым транспортом. кто катался по Каиру, того в этой жизни уже нечем не испугать
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Я, наивный, думал максимум, что может статься в Египте - это столкновение двух караванов верблюдов
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Отдыхайте в Швейцарии!))) В разгар лета Швейцарию накрыл холодный фронт. На смену знойной летней погоде мгновенно пришло похолодание, которое обрушилось на жителей сильными ливнями и даже засыпало снегом.
Сообщается, что холодный фронт прошел по всей территории страны в период 9-11 августа. Сильные дожди накрыли западные, южные и восточные регионы Швейцарии.
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