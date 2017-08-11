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 Киевские новости, Общество, Авто
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Все про:КГГА (2007) Киев (17839) пешеход (131) улица (158)

 КГГА в тестовом режиме сделает пешеходной часть улицы Ярославов Вал в Киеве

кгга

Киевская городская государственная администрация намерена в тестовом режиме сделать пешеходным отрезок ул. Ярославов Вал с 24 августа.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Мы параллельно сейчас запустим еще Ярославов Вал, сделаем там пешеходный отрезок и в сентябре будем принимать решение относительно того понравилось ли киевлянам, подошло, не подошло, с учетом тех замеров, которые мы будем делать по прилегающим улицам", - сказал Симонов.

Он уточнил, что отрезок ул. Ярославов Вал планируется сделать пешеходным с 24 августа.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Новая пешеходная зона появилась на Подоле в Киеве. СХЕМА

Ранее сообщество дизайнеров-волонтеров "Агенти змін" предложило ограничить движение транспорта на участке ул. Ярославов Вал от ул. Стрелецкой до ул. Ивана Франко.
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Він там постійно прописаний. Тому я свою фірму звідти давно на лівий берег перевів.
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Сама провела в тех краях, 6 лет в переулке Шевченко. Там постоянно издевались с Михайловским проулком, то вешали знак проезда, то снимали.
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Когда Кличко набрал в свои замы Приезжих из регионов- их малых городов , которые не знают Киева и его проблем- я вспомнила ЗНАМЕНИТУЮ ПОЕЗДКУ ПОПОВА НА День РОЖДЕНИЯ ЖЕНЫ В ВЕНУ- а Киев стоял ночь в пробках , т к зам не знал названий улиц . Жто известная история. Дети мерзли ночь в автобусах на окружной, на Победы распилили утром отбойники и выпускали машины из пробки.
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Какая связь незнания замом названий улиц с пробками, да ещё в ночное время?
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Не помню, но не думаю, что это как-то связано.
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Вы не помните КАК ВЕСЬ КИЕВ НОЧЬ СТОЯЛ В ПРОБКАХ В ПЯТНИЦУ В СНЕГОПАД , а Попов вылетел ( уже во время снегопада ) в Вену, а Музарчак ( которого послали замом из маленького городка) не знал ни служб , ни улиц???? И до утра машины не могли проехать, т к улицы не расчистили, потому что никто не созвал штаб и не организовал работу? Вы не киевлянка.
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А то, что можно куда-то из страны выехать на какое-то время на ум не приходит? Или я прикована к городу? Тем более чистка улиц в снегопад при интенсивном движении тоже ещё та задача. И знание названий улиц тут вообще никаким боком. Я прекрасно помню пробки до утра в Одессе и по области в снегопад, когда трасса стояла, не говоря о городе. А там кто был виноват в январе 2016?
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Об Одессе и не говорите. Там все меры только воровали, город в центре просто в жутком состоянии. Там пробки ежедневно. Горд никто с инженерным подходам никогда не занимался. Тут я пробкам и не удивлюсь.
НО ОСТАНОВИТЬ ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ В КИЕВЕ ДО 6УТРА - это безграмотность руководства города , которому община- коммуна платит зарплату .
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А как это связано я вам объясню. Когда в КГГА набирают приезжих друзей и кумов , а не работают со специалистами - городу Киеву будет жопа- так как некому обучать этих молокососов от власти. То они склоны роют, а в склонах штольни противооплзневые отводящие воду. А они перекрывают . Уровень воды поднимается и могут сползти соседние дома. Зато пацаны в замах у боксера.
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Я чуть выше вопрос задала. Ответить сможете?
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Кроме Омельченко- он настоящий градостроитель - много разрулил проблем в городе.
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Тут согласен.
Если бы не его брукивочка, чем людям было бы метать в своих избранников.
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А вы помните что в оранжевую революцию Омельченко открыл КГГА и музей Ленина для обогрева и сна активистам? Чего не делал другой мэр Попов . он просто поколотил студентов.
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Они не тем занимаются! Станет весь центр! Идиоты!
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А на хрена Ярославу Валу быть пешеходным? Они совсем сдурели ? И так пробки в той части города. МАШИНЫ ЛУЧШЕ ВДОЛЬ ДОРОГ ПРИПАРКОВАННЫЕ НЕ В ПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ ЭВАКУИРУЙТЕ- а то в упор не видели загруженную Михайловскую.
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Дизайнеры-волонтеры пусть валят на троещину и там перекрывают улицы
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Если от Львовки до Гончара,то как то еще можно,хотя смысл?
А вообще,я бы центр,именно центр а не хрэщантик,сделал бы пешеходным,или только для общественного тр!
Дышать реально нечем,плюс разбросанные по тротуаром тазики реально задолбали1
И чем страдать,парковку посреди Дмитриевской уберите!
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Дороги- это кровеносные сосуды- убери безграмотно один - в другом булет тромб.
Киевский рельеф - сложный. Мостов не хватает, дорог не хватает.
При омеле проектировали тоннели от Днепра до пл победы ( 4 штуки). Метрострой легко справиться с задачей. НО О ЧЕМ ГОВОРИТЬ С ПРИЕЗЖИМИ ПАРАШУТИСТАМИ - они города не знают, а о тоннелях и подавно.
Когда у власти не специалисты - им проще все закрыть , запретить, чем решить проблему.
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Вот при чем рельеф к парковке на тротуаре?
Платные подземные паркинги стоят пустые,бо дорого!Корчь за 30 000 не дорого,а парковка дорого.
С левого на правый берег,на метро низззя,не по масти,надо жопу на тр везти,а потом поставить на тротуаре,или в чьем то дворе!
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Каждый человек имеет право ездить на авто . Не только паны. Это раз
Подземных паркингов в городе мало - это два
В городах ЕС давно разработаны схемы парковок и платежей ( типа аренды в данном квартале) за такие парковки - это три
Полиция в упор не видит загромождение вдоль улиц машинами- что приводит к пробкам . Жто четыре
Решение в Киеве одно- тоннели под гористой частью.
Вот в Барселоне - город у моря, мощная автострада под землей проходит по самому центру в тоннелях вдоль моря ( около памятника. Колумбу - если знаете этот город)
ВЫВОД - транспортные решения по городу должны разрабатывать инженеры градостроители и автодорожники, а не пацаны с команды Кличко
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Не по теме :А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ВО ДВОРАХ НА РЕЙТЕРСКОЙ ЖИВУТ ВОРОНЫ, которым 150 лет!!!!! Они ЖИВУТ в вольере , их кормят . Они огромных размеров. Пойдите и познакомьтесь с удивительными птицами - КИЕВСКИЕ ВОРОНЫ
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А во дворцах под Киевом живут ВОРы, огромных размеров ,которые грабят страну и посмотреть на которых можно в в любой момент по телевизору.
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Центр и так перегружен, а они ещё и перекрывают улицы. Сагайдачного какого-то закрыли.
Живу на бульварно-кудрявской, знаю этот район и сама по нему езжу. В последнее время понаставили левых светофоров на каждом столбе. А наши дворы днём забиты автохламом со всего города
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Как, разве вы живёте не на Уайтхолл стрит?
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Здравствуйте пробки не дожидаясь сентября.
Отменят, потому что сами Жопы никуда не проедут.
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😀так они в соседних дворах велосипеды держат - потом едут в КГГА на великах
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Им больше заняться нечем?
Может в Киеве уже гулять больше негде?
Тротуаров не хватает? Так пусть освободят их от парковок!
А территории парковок освободят от застроек, например площадь на М. Святошино под мостом. Или на каком основании и кому отдали 1й причал на Набережнокрещатицкой, и теперь все паркуются на ближних тротуарах ?!
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Полиция в упор не видила как на Михайловской вся улица занята с двух сторон машинами под знаком " нельзя"
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вы еще проспект победы сделайте пешеходным, умники.
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Вот в этом случае печальная лошадь была права:"дибилы бл&дь"😕🙍
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Ничего, что там гостиница, куча посольств и школы? Лучше бы подземные паркинги строил
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Так они в Готель спец пропуска выдадут - и будет типа Ватикан в центре.
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Когда такое делают на загнивающем Западе, то сперва решают вопросы, куда пустить транспортные потоки с улиц, которые перекрывают.
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Ну, чтобы эксперимент удался на все 100, нужно сразу пешеходной и Большую Житомирскую делать.
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От Стрелецкой до Франка перекроют? Если так, как просили эти дизайнеры, то ничего страшного в этом нет. Хотя для выезда с Франка на Я.Вал потребуется надежная машина и определенные навыки. Возможны ДТП...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКГГА в тестовом режиме сделает пешеходной часть улицы Ярославов Вал в Киеве
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