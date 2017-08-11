 КГГА в тестовом режиме сделает пешеходной часть улицы Ярославов Вал в Киеве

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Мы параллельно сейчас запустим еще Ярославов Вал, сделаем там пешеходный отрезок и в сентябре будем принимать решение относительно того понравилось ли киевлянам, подошло, не подошло, с учетом тех замеров, которые мы будем делать по прилегающим улицам", - сказал Симонов.
Он уточнил, что отрезок ул. Ярославов Вал планируется сделать пешеходным с 24 августа.
Ранее сообщество дизайнеров-волонтеров "Агенти змін" предложило ограничить движение транспорта на участке ул. Ярославов Вал от ул. Стрелецкой до ул. Ивана Франко.
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НО ОСТАНОВИТЬ ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ В КИЕВЕ ДО 6УТРА - это безграмотность руководства города , которому община- коммуна платит зарплату .
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Если бы не его брукивочка, чем людям было бы метать в своих избранников.
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А вообще,я бы центр,именно центр а не хрэщантик,сделал бы пешеходным,или только для общественного тр!
Дышать реально нечем,плюс разбросанные по тротуаром тазики реально задолбали1
И чем страдать,парковку посреди Дмитриевской уберите!
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Киевский рельеф - сложный. Мостов не хватает, дорог не хватает.
При омеле проектировали тоннели от Днепра до пл победы ( 4 штуки). Метрострой легко справиться с задачей. НО О ЧЕМ ГОВОРИТЬ С ПРИЕЗЖИМИ ПАРАШУТИСТАМИ - они города не знают, а о тоннелях и подавно.
Когда у власти не специалисты - им проще все закрыть , запретить, чем решить проблему.
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Платные подземные паркинги стоят пустые,бо дорого!Корчь за 30 000 не дорого,а парковка дорого.
С левого на правый берег,на метро низззя,не по масти,надо жопу на тр везти,а потом поставить на тротуаре,или в чьем то дворе!
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Подземных паркингов в городе мало - это два
В городах ЕС давно разработаны схемы парковок и платежей ( типа аренды в данном квартале) за такие парковки - это три
Полиция в упор не видит загромождение вдоль улиц машинами- что приводит к пробкам . Жто четыре
Решение в Киеве одно- тоннели под гористой частью.
Вот в Барселоне - город у моря, мощная автострада под землей проходит по самому центру в тоннелях вдоль моря ( около памятника. Колумбу - если знаете этот город)
ВЫВОД - транспортные решения по городу должны разрабатывать инженеры градостроители и автодорожники, а не пацаны с команды Кличко
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Живу на бульварно-кудрявской, знаю этот район и сама по нему езжу. В последнее время понаставили левых светофоров на каждом столбе. А наши дворы днём забиты автохламом со всего города
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Отменят, потому что сами Жопы никуда не проедут.
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Может в Киеве уже гулять больше негде?
Тротуаров не хватает? Так пусть освободят их от парковок!
А территории парковок освободят от застроек, например площадь на М. Святошино под мостом. Или на каком основании и кому отдали 1й причал на Набережнокрещатицкой, и теперь все паркуются на ближних тротуарах ?!
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