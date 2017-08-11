Это неуместная и контрпродуктивная попытка, - посол Мельник призвал лидера немецких либералов отказаться от заявлений по Крыму
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал лидера немецкой Свободной демократической партии Кристиана Линднера отказаться от заявлений о "замораживании" вопроса деоккупации Крыма.
7 сентября запланирована персональная встреча Мельника и Линднера, на которой речь пойдет о русской аннексии Крыма в 2014 году.
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"Я буду четко отмечать, что ни украинское правительство, ни мои соотечественники не разделяют прогноз Линднера о невозможности реинтеграции Крыма", - заявил Мельник.
Он отметил, что объединение полуострова с Украиной возможно в ближайшем будущем, если будет продолжен давление мира на Россию.
Мельник назвал попытку Линднера "сделать шаг на встречу кремлевском господину" неуместной и контрпродуктивной.
Отметим, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер отметил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. "Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".
В свою очередь координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления К.Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.
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нет никакой русской аннексии-есть московская,от названия московия!
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Но это (предвыборная компания) не даёт право закрывать глаза на беспредел )(уйла
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