EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  1531  23
Все про:Германия (2920) Мельник Андрей (52)

 Это неуместная и контрпродуктивная попытка, - посол Мельник призвал лидера немецких либералов отказаться от заявлений по Крыму

германия фрг

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал лидера немецкой Свободной демократической партии Кристиана Линднера отказаться от заявлений о "замораживании" вопроса деоккупации Крыма.

Об этом он заявил в комментарии "Тагесшпигель", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТБ.

7 сентября запланирована персональная встреча Мельника и Линднера, на которой речь пойдет о русской аннексии Крыма в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не изменила позицию по вопросу Крыма: Аннексия неприемлема

"Я буду четко отмечать, что ни украинское правительство, ни мои соотечественники не разделяют прогноз Линднера о невозможности реинтеграции Крыма", - заявил Мельник.

Он отметил, что объединение полуострова с Украиной возможно в ближайшем будущем, если будет продолжен давление мира на Россию.

Мельник назвал попытку Линднера "сделать шаг на встречу кремлевском господину" неуместной и контрпродуктивной.

Также читайте: Попытками оправдать оккупацию Крыма некоторые политики превращаются в соучастников путинских преступлений, - Климкин

Отметим, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер отметил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. "Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".

В свою очередь координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления К.Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Лучше бы Линднер молчал": СМИ в Германии раскритиковали заявления лидера немецких либералов о Крыме

В ответ, глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил: "Крым и Донбасс должны быть в одном ряду: мы должны одновременно рассматривать вопросы по их деоккупации".


 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXNU9RekV3VEhaU2FrNURPVEJNYWxGMWFVUlJhMDVET1RCTVZGSm5Ua014TUV4cmRrdzVRMVF3VEZoU1owNURPREJNUkZGMlpFTTBNRms0UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
СвДП и СДПГ в Германии вообще неадекватные какие-то. Пора привыкнуть. Штайнмайер - яркий пример социал-демократов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звикати до цього не можна- треба доносити свою точку зору до німецької аудиторії. Особливо перед виборами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут ты санек прав,вот если бы инфовойско занималось тем,для чего создавалось,та доносило правду на Запад,вытесняя кацапскую пропаганду та брехню,а не сеяли ненависть между украинцами,та поливали грязью кто говорит правду ,успевая при этом отбеливать дупы власть имущих,вон тогда бы хоть польза какая то была
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Збирай інфовійсько, як хочеш. Я вже своє відвоював.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та шо его собирать,тысячи ботов на службе против зрадофилов,только просто направление поменять надо этим воякам,но кому оно надо,никто серьезно с кацапами не собирается боротся,договорняки рулят подковерные
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То міняй, як хочеш і можеш. Це не моє- я ледве малюнки навчився вставляти. І текст одним пальцем набираю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
От шлюх газпромовских что то требовать смешно.Удивительно,как они еще санкции не развалили.Видать еще остались люди в адеквате.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не откажутся. Деньги уплачены и потрачены. Кремляди хотят результат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
заглотнули вы его хорошо - так что рано ещё с крючка спрыгивать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
хорошо поперёк горла вам стал - даже с колен вы попытались встать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
против России не стоит воевать, также как и против Украины.. мы если захотим то отбросим амбиции всей Европы. Вы же не униат галичанский, нам эта капризная земля не нужна...
 показать весь комментарий
Ответить
 
мы русские, и вы русские одной веры - Киевская Русь мать городов крестила наш народ и на подвиги подвигала. Вспомните как нас уничтожали и гнобили, но мы выжили назло всем. Потому что мы православные и мы обречены жить вместе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
заберите лучше свой кенигсберг , хватит прогибаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можна подумаи,що від цього німчика щось залежить.Нехай самовиражається...
 показать весь комментарий
Ответить
 
7 сентября запланирована персональная встреча Мельника и Линднера, на которой речь пойдет о русской аннексии Крыма в 2014 году.Источник: https://censor.net.ua/n451377
нет никакой русской аннексии-есть московская,от названия московия!
 показать весь комментарий
Ответить
 
... правильно, и пусть... канает(с) похоже самое интересное впереди (наверное Рада, после каникул сделает невъезными немцев, к которым возникнет ряд финансовых вопросов по результатам 2 мировой отечественной и притом великой войны )
 показать весь комментарий
Ответить
 
В сентябре (если не ошибаюсь 24.09.) выборы в Германии и этот "лидер" либералов зарабатывает "очки" для прохождения в Bundestag, т.к. либералы долгое время были в пролёте (даже не добирали проходимого процента)..........
Но это (предвыборная компания) не даёт право закрывать глаза на беспредел )(уйла
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭто неуместная и контрпродуктивная попытка, - посол Мельник призвал лидера немецких либералов отказаться от заявлений по Крыму
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти