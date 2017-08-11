 Ведущий программы "Поле чудес" Якубович попал в базу "Миротворца"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт проекта.
В 2015 году Якубович посещал Крым, он был членом жюри кинофестиваля в Ялте.
Также отмечается, что 72-летний российский актер является членом партии "Единая Россия" с 2004 года и был доверенным лицом нынешнего президента РФ Владимира Путина перед президентскими выборами в 2012 году.
Напомним, в
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Последний выпуск "Поля Чудес" с Владиславом Листьевым
https://www.youtube.com/watch?v=_POF1J55UhA
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Деньги?!..
Чёрная метка!
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https://www.youtube.com/watch?v=TRcMrSzW-YE
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если режим хуйла падет, он скажет. что ничего не знал...да и скорее всего будет аминистия
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дострибався старий дурень,а колись на похоронах Листьева плакав...
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Циничные они там все,а он тупой.Потому что думает ему все сойдет с рук))
Могу поспорить,что он гражданин Израиля))Потому что они,в отличие от русских,своих не сдают.А стоили бы
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Внимание вопрос !
Население РАБссии и США меняются местами,Омериканцы все едут на РАБссию,РАБссиянцынцы в Омерику.В этом слове 10 букв,открою Вам первую и последнюю..
П........О
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Даже самая дешевая немецкая порнуха вызывает меньше рвотного рефлекса , чем эта ярмарка пошлости и скудоумия . Назвать подобное шоу "Полем чудес" после блестящей экраниции "Барутино" мог только весьма циничный человек . А вести подобное шоу 20 лет и получать от этого не только бабки , но и удовольствие - это нужно быть цинником в кубе . Влад Листьев не выдержал года ... А этот плять два десятилетия упивается , что обыдлячивает и так весьма быдловатое стадо баранов . Страна непуганных идийотофф .
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