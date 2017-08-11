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 Политика Украины
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 Ведущий программы "Поле чудес" Якубович попал в базу "Миротворца"

крым якубович

Российский актер и телеведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович попал в базу данных "Миротворца" за нарушение государственной границы Украины при поездке в аннексированный Крым в 2014-2015 гг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт проекта.

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В 2015 году Якубович посещал Крым, он был членом жюри кинофестиваля в Ялте.

Также отмечается, что 72-летний российский актер является членом партии "Единая Россия" с 2004 года и был доверенным лицом нынешнего президента РФ Владимира Путина перед президентскими выборами в 2012 году.

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Напомним, в июле в базу сайта "Миротворец" были внесены данные российских актеров Дмитрия Дюжева, Анастасии Заворотнюк, Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского.
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Значит, скоро он попадет в черный ящик. И не будем его открывать!
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Да его можно было тута включить давно уже по самому факту его дрочбы с полудорком Задорновым ...
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позабыв об этом телешуте, мы много не утратим.... Владислав Листьев намного интерестней смотрелся на "Поле Чудес"
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немножко прошлого...
Последний выпуск "Поля Чудес" с Владиславом Листьевым

https://www.youtube.com/watch?v=_POF1J55UhA
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А вот как раз совсем наоборот. Листьев был слишком серьёзным, интелектуальным и скромным для Поля Чудес. Как раз имено Якубович на роль ведущего ПЧ подошёл в тыщу раз больше. Листьеву бы что нибудь серьёзное, политическое вести, а ПЧ это не его. А вот Якубович наоборот как раз подходит к развлекаловке.
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Хорошее фото.Я в прямом смысле.Выражение,формы лица,"породистого"донбасского ватника.Злой ,с беспричинной претензией ко всему, взгляд,не обещающий ничего хорошего.
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Все неправда, кроме того, что это выражение типичного дыровского ватана. Во-опервых он не злой, а в очень уж добросердечном расположении духа находится и улыбается, и чего бы ему не радоваться, если ему в день когда снимали этот ролик исполнилось 16 лет.
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он ничего не теряет - пока силен хуйло, то якубович как бэ лоялен и значит может свободно рубить гешефт
если режим хуйла падет, он скажет. что ничего не знал...да и скорее всего будет аминистия
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амнистия амнистией но плюнуть в морду принародно и дать леща "смачного" ни кто не помешает.вот так жил чувак -имел репутацию не плохую и вот под конец жизни оказался полным ничтожеством. И главное что не отмыться.Он говно а его царь )(уйло.....говно )(уйловское
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Уже всех задолбал путинский СССР. У члена конкретная манечка. Но русские люди, ни когда не видели жить можно нормально и даже хорошо без папика миллиардера, продолжающего грабить свой народ.
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СССР (Российская империя) уникальны тем, что титульная нация жила заметно хуже, чем народы многих покоренных/присоединенных ею провинций.
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Надеюсь, вход,въезд,влет,вполз на территорию Украины ему будет точно воспрещен.
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"Также отмечается, что 72-летний российский актер является членом партии "Единая Россия" с 2004 года и был доверенным лицом нынешнего президента РФ Владимира Путина перед президентскими выборами в 2012 году" . Холуйство - исконно русская черта характера, это столб российской чиновнической бюрократии.
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На параше выбор для арт. бомонда небольшой. Или самолетом, паромом в Крым и тогда прощай гастроли в Украине, или законно в Крым через Украину и тогда жопа в московии. Нормальные шоумены и шоувумен просто избегают крымского чеса
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Интересно, а в стране дураков до сих пор показывают шоу, где этот авиатор ведущим?
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Кто помнит когда приняли ответственность за пересечение границы Крыма? Не в июне 2015?
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Сегодня неизвестный самолёт сбросил пустую бочку в сторону парома на Керченской переправе,свист был такой силы ,что многие россияне с сумками попрыгали в воду,с проклятием на Путина,который не обеспечил безопасность сакрального в "Родной Гавани" - газета "Тузла"
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а что, разве его ждёт кто то в Украине? не ну серёзно - он что - считаетса звездои в Украине или всётаки очередной ватник, который себя выставляет звездой.
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дострибався старий дурень,а колись на похоронах Листьева плакав...
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от вас, нелюдей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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От действий блядских соседей, которые аннексировали часть территрии нашей страны и развязали войну в другой её части.
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ему уже в базу похоронной конторы давно пора попасть.
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А чего с таким опозданием,раз дело было в 2015 году? Конечно это не отменяет факт,что якубович-старый идиот,но всё же?
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Якубович,Индюкович Абрамович...,ну шо за хваиылii такi
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В ДНР приступили к сборке троллейбусов под названием " ДОНБАСС". Сегодня Захарченко протестировал сам за рулём ПЕРВЫЙ собранный троллейбус. До конца года планируют собрать 100 таких троллейбусов, на базе старых шахтных КРАЗов.
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Тупей этого товарисча,только жители РФ глубинки и депутаты госдумы
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Он-тупой.
Циничные они там все,а он тупой.Потому что думает ему все сойдет с рук))
Могу поспорить,что он гражданин Израиля))Потому что они,в отличие от русских,своих не сдают.А стоили бы
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Товарищ Якубович. Сектор приз на барабане - бан в Украине.
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Поле чудес в стране рашен ду.раков, странно, что ещё не закрыли такое примитивное шоу 90 годов)
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... хех, ... вот так новость ((((( (главное, чтоб лохторат про своих гнид поменьше вспоминал)
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так выдай хорошую новость - ато ты всё вспоминаешь...
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один из активных и успешных ватогенераторов. в тройке с Чумаком и Кашпировским.
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И снова в эфире капитал-шоу Поле чудес.
Внимание вопрос !
Население РАБссии и США меняются местами,Омериканцы все едут на РАБссию,РАБссиянцынцы в Омерику.В этом слове 10 букв,открою Вам первую и последнюю..
П........О
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Я бы его уже давно туда влючил даже ввиду чисто эстетических соображений .

Даже самая дешевая немецкая порнуха вызывает меньше рвотного рефлекса , чем эта ярмарка пошлости и скудоумия . Назвать подобное шоу "Полем чудес" после блестящей экраниции "Барутино" мог только весьма циничный человек . А вести подобное шоу 20 лет и получать от этого не только бабки , но и удовольствие - это нужно быть цинником в кубе . Влад Листьев не выдержал года ... А этот плять два десятилетия упивается , что обыдлячивает и так весьма быдловатое стадо баранов . Страна непуганных идийотофф .
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Ух ты, какой агент законспирированный! "Все это время он маскировался под порядочного человека!" ("Бриллиантовая рука") Или фильм тоже под запретом?
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Давно пора всіх не передохшіх кацапів внести в базу Миротворця.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВедущий программы "Поле чудес" Якубович попал в базу "Миротворца"
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