 Ведущий программы "Поле чудес" Якубович попал в базу "Миротворца"

июле в базу сайта "Миротворец" были внесены данные российских актеров Дмитрия Дюжева, Анастасии Заворотнюк, Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт проекта.В 2015 году Якубович посещал Крым, он был членом жюри кинофестиваля в Ялте.Также отмечается, что 72-летний российский актер является членом партии "Единая Россия" с 2004 года и был доверенным лицом нынешнего президента РФ Владимира Путина перед президентскими выборами в 2012 году.Напомним, в