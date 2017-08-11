 Оккупанты призвали жителей Крыма экономить электричество в вечернее время

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"ГУП РК "Крымэнерго" призывает жителей и гостей полуострова рационально использовать электрическую энергию и, по возможности, сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 19:00 до 23:00!" - говорится в сообщении.
Ранее "Крымэнерго" предупредило о возможных веерных отключениях электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары. В ведомстве утверждают, что объемы потребления электроэнергии на полуострове "достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту "Тамань - Крым".
За несколько дней в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа оказались обесточенными населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма, а на следующий день электричество отключили в Гурзуфе и Курортном, а также в Севастополе и Симферополе.
28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров.
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Просто виключайте і все.
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Тайна покрытая МРАКОМ..........
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- Мама, мама, а что это такое ?
- Это электрическая лампочка, сынок...
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)))
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Выключить телек,что на моск подействует.Потом холодильник,один хрен там нет ничего важного.потом кондиционер,а просто нахуя он им нужен.
И ждеть самолетов из Украины.Они как раз сейчас в Миргороде упражняются. Ночь,а мы рады что они летают.Значит этим пидорасам в Крыму и на Донбассе,будет спаться хуевей чем нам
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Жги электричество от пуза ???
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Всё в огнях, как новогодняя ёлка, даже светомузыкальный фонтан на набережной.
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так это новость за 6 августа.......тут любят обсуждать одну и ту же новость каждый день
Давайте лучше про переправу
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Столб играющих огней на этой вебке - разве не фонтан на набережной?!
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