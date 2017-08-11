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 Общество
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Все про:Крым (20411) отключение (155) экономия (97) электроэнергия (66)

 Оккупанты призвали жителей Крыма экономить электричество в вечернее время

электричество

Оккупационные власти просят жителей Крыма экономить электроэнергию в вечернее время – часы наибольших нагрузок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"ГУП РК "Крымэнерго" призывает жителей и гостей полуострова рационально использовать электрическую энергию и, по возможности, сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 19:00 до 23:00!" - говорится в сообщении.

Ранее "Крымэнерго" предупредило о возможных веерных отключениях электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары. В ведомстве утверждают, что объемы потребления электроэнергии на полуострове "достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту "Тамань - Крым".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Виноваты не погодные условия": 73% генераторов в Крыму не работает, оккупанты назначили служебное расследование

За несколько дней в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа оказались обесточенными населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма, а на следующий день электричество отключили в Гурзуфе и Курортном, а также в Севастополе и Симферополе.

28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров.

Также читайте: В российских курортных городах Краснодарского края будут отключать электричество из-за оккупированного Крыма
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пусть переходятся на керосинки чего они маятся той экономией
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Пускай еще и смотрят при свете одним глазом. Для большей экономии.
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А что переход на биоэнергетику не удался?
Оккупанты призвали жителей Крыма экономить электричество в вечернее время - Цензор.НЕТ 3403
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да,новое изобретение на россии из сферы био энергетики.
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Жаль только что все это стихийно происходит а не благодаря нашему трусливо-непрофессиональному СБУ
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Если камней с неба будет много..то искрами, от ударов камней о камни, можно освещать небольшую улицу)
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Вот жэж беспредел..как жеж так...как могли...То ли дело Рева предлагает экономить на еде, вот это правильно, вот это по "новому"!!
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Что, не хочет светить лампа Ильича там, где Николай II мироточит?
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Навіщо просити економити...
Просто виключайте і все.
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Вообще не жаль этих любителей камней с неба.Расплата за предательство и карма вещь жестокая.Еще не раз вспомнят об этом.
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70% не работает,создали комиссию по расследованию,а если по правде, что бы не разглашать тайну ,то конечно их стырили,а говорили умные люди,шо если соединят крымский и краснодарский энергохвост,нестача будет обоюдная ,а это еще не зима,веселье впереди
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Теж маю таку надію, що попереду. От тільки Сіменс свято зіпсував.
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Та они уже и сами не рады,шо вляпались,а в кацапов лишние расходы как не крути,все шо не делается всек лучшему и главное оборачивается против винторогих
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Я ще пуску тих турбін почекаю- має бути неперевершене видовище від рукосраких.
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А куди щезли завезені генератори?
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Тайна покрытая МРАКОМ..........
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какой "шикарный" курортный сезон в Крыму.... и это даже ещё не камни с неба....
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"28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров" ------И почему это скромно умалчивается что и с Украины крысам тоже подается электроэнергия???
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СТОП! Они же говорили - жара, все включают кондишены - вот электричества и не хватает! Но при чем здесь -"сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 19:00 до 23:00!" - говорится в сообщении. В ечером кондишен уже не так нужен, как днем, правда? ОПЯТЬ СОВРАМШИ?
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...где-то в Крыму...
- Мама, мама, а что это такое ?
- Это электрическая лампочка, сынок...
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Похоже на клиническую смерть.Сначала темнота,потом свет в конце тунеля,а затем ...
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Нам сонця не треба-нам партія (єдінаярасія) світе,нам хліба не треба-роботу давай...
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А когда ж его экономить? Только в вечернее время))
Выключить телек,что на моск подействует.Потом холодильник,один хрен там нет ничего важного.потом кондиционер,а просто нахуя он им нужен.
И ждеть самолетов из Украины.Они как раз сейчас в Миргороде упражняются. Ночь,а мы рады что они летают.Значит этим пидорасам в Крыму и на Донбассе,будет спаться хуевей чем нам
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почитал комменты--море желчи ребята там люди живут
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"Ночью электрическое освещение на улицах страны фактически отсутствует. Ну а в жилые дома электричество поступает максимум на несколько часов за сутки" - 21 факт о Северной Корее...
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они выбрали свой путь это их выбор.и не надо слушать рупор пропаганды в Европе УЖЕ наелись тв фейков
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а для справки живу в Латвии.И КОГДА ВАШИ чудо туристы начали на улице орать москали в Европе получили в грызло. и уехали в полицию
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А утром , что , гуляй братва ???
Жги электричество от пуза ???
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Если бы люди не начали взрывать столбы и требовать перекрыть електроенергию окупантам то Пеця и Гнойсманом до сих пор бы поставляли крысчанам свет рассказывая нам что тамженашилюди и как Украине ето выгодно...
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А ты уверен , что заводы Фирташа до сих пор не получают электричество с материковой Украины ???
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Завод Фирташа на 100% обеспечивает Украина! А излишки - дальше на Крысм с завода идут!
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Посмотрел вебки Феодосии.
Всё в огнях, как новогодняя ёлка, даже светомузыкальный фонтан на набережной.
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светомузыкальный фонтан на набережной не работает уже лет 5

так это новость за 6 августа.......тут любят обсуждать одну и ту же новость каждый день
Давайте лучше про переправу
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты призвали жителей Крыма экономить электричество в вечернее время
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