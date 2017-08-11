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 Два сотрудника киевской полиции предлагали преступнику купить у них устройство для считывания кодов автосигнализации, - прокуратура

угон кодграббер

Прокуратурой города Киева совместно с СБУ в Киеве и Киевской области и КМУ ДВБ ЧП Украины разоблачен старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела Управления уголовного розыска ГУНП в г.. Киеве и его помощник, которые незаконно реализовали специальное техническое средство негласного получения информации лицу для подготовки и осуществления преступлений на территории города Киева и Киевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в п ресс-служба прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: " Действуя по предварительному сговору, капитан и старший сержант полиции предложили гражданину, который был задержан за совершение автомобильных краж, приобрести за 27 тыс. гривен специальное устройство для считывания сигнализации - кодграббер.

В дальнейшем старший оперуполномоченный за неправомерную выгоду обещал скрывать факты совершения краж из автомобилей, обеспечивая угонщику непривлечение к уголовной ответственности.

Сейчас капитану полиции сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконный сбыт специальных технических средств). Его сообщнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины.

Несмотря на то, что указанные правоохранители сотрудничают со следствием и дают разоблачительные показания, по ходатайству прокуратуры им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".

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Сколько можно объяснять нашему Правительству -- что на 6 тысяч зарплаты офицера Полиции прожить в Киеве НЕРЕАЛЬНО да и в Украине --- полицейскому сегодня не положено ничего -- не квартиры , не пайка , не возможности на свою зарплату жить -- да просто жить . Баба из НАЗК -- которую даже Гройсман , извините называет -- " дурой " -- получает 200 тысяч в месяц , которая с охерительным штатом таких же дармоедов проверила только 47 деклараций проворовавшихся чиновников за год и не одного не посадила . -- а опер каждый день вступающий в схватки с дебилами у которых в кармане от гранаты до автомата АКМ -- 6 тысяч . Кушать хочется -- Правительство и депутаты -- поймите-- ментам и иногда когда попадает домой сынишку побаловать конфетой .Не толкайте оперов и остальных ментов на воровство -- им просто кушать хочется и жить как людям .
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Пенсионер на 1400 гривен в Киеве живёт - а полицейский на 6000 гривен не может жить ????
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Когда какой-нибудь очередной защитник "несчастных бедных" полицейских, прокуроров, врачей и учителей начинает вопить: "А как же им еще прожить честно на их зарплаты? Они вынуждены брать взятки!" - мне всегда хочется сказать: НЕ НРАВИТСЯ РАБОТА? МЕНЯЙ НА ТУ, ГДЕ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ. Ключевое слово здесь ПЛАТЯТ, а не "дают возможность украсть". Хватит ныть о том, что эти люди страдают больше прочих - НИКТО НЕ ЗАСТАВЛЯЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО РАБОТАТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ. Нравится большая зарплата? Нет проблем - иди делай ремонты в квартирах, клади плитку, устанавливай сантехнику - только идиот не способен освоить эти навыки! Зарабатывать будешь немало, это точно можно гарантировать. То же самое можно сказать и о прокурорах и врачах. Все они отлично знали, когда заканчивали ВУЗы, какая зарплата у этих специалистов. Но все они пошли работать ПОТОМУ ЧТО ЗНАЛИ, ЧТО ОНИ СМОГУТ ВОРОВАТЬ.

А еще они знали, что всегда найдутся услужливые ИДИОТЫ, которые станут их оправдывать криками: "А как же им еще иначе прожить???"
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Ну, служба в полиции, дело добровольное.
Есть множество профессий, где зарплата намного выше.
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А нука быстро повысьте полициянтам зарплаты, а то скоро начнут табельным оружием торговать.
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Боюсь даже представить чем в патрульных машинах будут торговать полициянтки
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Презумпция правоты полицейских она такая... Сначала купи, а уж потом жалуйся, что долго окупается, постгарантийное обслуживание плохое, и кассового чека не дали.
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Это как была "таврия", сделали "таврия нова",так и сейчас полиция нова.
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Мусарка --- ?? Куда ты и к кому побежишь когда изнасилуют твою дочь ??? Или угонят твою тачку непосильно нажитым трудом ???
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Дайте законные стволы гражданам Украины и вопрос очень быстро отпадет.А на счет к кому кто побежит,то посмотрите кучу инфы про "работу" "полиции".Недавно на районе квартиру обворовали,следственная группа на следующий день приехала и т.д.и т.п.
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Нет ,лучше ждать пока бандюки грохнут и приедет какая то девочка с трясущимися руками и будет судорожно кричать в рацию про подмогу.
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Не краще. Найкраще, що вціліла дитина, в яку випадкового влучили.
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Сейчас нет разрешения на оружия Гражданам Украины,что стреляют меньше .Да еще больше.Только бандюки и всякая мразь постоянно оказывается в преимуществе перед ними.Есть полный арсенал всего и корочки еще у некоторых бандюков от власти.
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Є дозвіл. В мене в сейфі стоїть Мосберг-500 12 калібру. І куштувати свинець з нього нікому не раджу.
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Ну ну -- не ходите по темным местам вечером -- сейчас даже мужчин насилуют
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Так вот к таким мусорам и надо бежать, они и тачку за деньги найдут быстро, правда насчет дочери не знаю, это уже у них спрашивать нужно…
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"Авековская" новая полиция, скоро "заказные" будут по тарифу предлагать.Реформа и Перемога!
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Как справку вся Украина получит в психушке -- так вам стволы и выдадут -- а так вы из за мусорного ведра всех в подъезде своем перестреляете . Не согласны ?? Сегодня вы за свою грушу в саду легко ребенка можете повесить или пристрелить любого мужика рядом с своей любимой -- а уж если кто плюнет на вашу машину --тому голову отстрелите в миг . Правда же ?
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Круто Капитан и старший сержант полиции задержали человека за кражи с машин,но при этом что бы по закону его осудить,они предлагают ему купить у них устройство для считывания сигнализаций всего за 27000 и при этом предлагают сотрудничество.А дальше к вору уже подходит старший опер,и предлагает тоже с ним сотрудничать за взятку,а взамен вору он предлагает быть его покровителем тоб то вор становится неприкосновенным старший опер будет закрывать глаза на кражи с машин а именно будет стараться не принимать заявления или же будет его преступления вешать на других людей.И при этом еще старший опер обещает то что он не когда его не посадит.
Но заметьте при этом всей этой шайке взяточников и покровителей в виде Капитана,старшего сержанта и старшего опера суд дает им вместо срока всего лишь домашний арест.
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ой ой, у меня как раз от такого брелка крышечка потерялась, пойти что-ли в прокуратуру попросить может продадут недорого, им всёравно не нужно....
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Класс)))
Угонщик сдает ментов))
Я в ахуе от реформы МВС
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Да.Не в той стране я живу))Тут или сосут,или продают,то,что им не принадлежит))
Братан,найди мне работу в ЕС))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва сотрудника киевской полиции предлагали преступнику купить у них устройство для считывания кодов автосигнализации, - прокуратура
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