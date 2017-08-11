 Два сотрудника киевской полиции предлагали преступнику купить у них устройство для считывания кодов автосигнализации, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в п ресс-служба прокуратуры города Киева
В сообщении отмечается: " Действуя по предварительному сговору, капитан и старший сержант полиции предложили гражданину, который был задержан за совершение автомобильных краж, приобрести за 27 тыс. гривен специальное устройство для считывания сигнализации - кодграббер.
В дальнейшем старший оперуполномоченный за неправомерную выгоду обещал скрывать факты совершения краж из автомобилей, обеспечивая угонщику непривлечение к уголовной ответственности.
Сейчас капитану полиции сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконный сбыт специальных технических средств). Его сообщнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины.
Несмотря на то, что указанные правоохранители сотрудничают со следствием и дают разоблачительные показания, по ходатайству прокуратуры им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".
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А еще они знали, что всегда найдутся услужливые ИДИОТЫ, которые станут их оправдывать криками: "А как же им еще иначе прожить???"
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Есть множество профессий, где зарплата намного выше.
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купиподчинись, потом оспаривай !!!
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Но заметьте при этом всей этой шайке взяточников и покровителей в виде Капитана,старшего сержанта и старшего опера суд дает им вместо срока всего лишь домашний арест.
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шкільний базарЬ)
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Позор.
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Угонщик сдает ментов))
Я в ахуе от реформы МВС
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Братан,найди мне работу в ЕС))
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