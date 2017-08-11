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 Политика Украины
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 Начальник ИВС в оккупированном Крыму применил силу к украинскому политзаключенному Балуху, - адвокат

балух

Адвокат украинского политзаключенного Владимира Балуха подал жалобу на действия начальника изолятора временного содержания в с. Раздольное (АР Крым) Валерия Ткаченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "15 минут".

"Он пытался провести незаконные действия в отношении Владимира, а именно ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это зафиксировано на видео в ИВС", - сообщил защитник политзаключенного.

Адвокат подал заявления о противоправных действиях начальника ИВС в полицию. По его информации в целом все остальные сотрудники ИВС стараются придерживаться норм закона, а начальник ИВС позволяет себе хамство и нарушения законов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К незаконному преследованию крымчанина Балуха причастны около 20 лиц, рано или поздно они предстанут перед судом, - правозащитник

24 апреля Балух уже заявлял о дискриминации по этническому признаку со стороны начальника ИВС в Раздольном. Прошлые заявления о его противоправных действиях были проигнорированы местной полицией. У защиты есть опасения, что новый факт правонарушений также останется безнаказанным.

Напоминаем, Раздольненский суд оккупированного Крыма 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находился в СИЗО по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).

Также читайте: Ирина Геращенко о приговоре Балуху: Не все, кто в оккупации - коллаборационисты. Кричать "Слава Украине!" в Киеве - не то же самое, что вывешивать флаг в напичканном "ФСБшниками" Крыму
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І що його не ліквідують прямим влучанням ракети в машину?
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Балух справжній українець, а цей ткаченко гівно, хохол і лаптелиз.
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Это типа открытия.Амеба,пытается опустить до своего уровня гомо сапиенс. Методами,за которые в приличном обществе дают срок.Но он и так,один хрен,сидит.Хотя думает,что работает
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раша это бесноватый щенок большой собаки которому дали вырости и теперь он начал кусать всех,пристрелить эту потвору и уже на вчера,она даже мне кажется сама об этом давно просит
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Дай Боже Володі Балуху терпіння і сил!!!
Кацапи все розуміють, що після всього з ними буде...
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найти родню этого ткаченко в Украине (а она стопудово тут есть) и отправить ему частями заказным письмом.
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Жаль, что некому рыло начистить этому начальнику ИВС...
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Istoryk‏ @ictopyk 4 ч.4 часа назад

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Начальник ИВС в оккупированном Крыму применил силу к украинскому политзаключенному Балуху, - адвокат - Цензор.НЕТ 9971
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Кацапия впоследствии станет изгоем на планете земля.иметь российское гражданство -это как клеймо позора.
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У кого есть фото этого ткаченко - нужна на него кукла вуду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачальник ИВС в оккупированном Крыму применил силу к украинскому политзаключенному Балуху, - адвокат
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