 Начальник ИВС в оккупированном Крыму применил силу к украинскому политзаключенному Балуху, - адвокат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "15 минут".
"Он пытался провести незаконные действия в отношении Владимира, а именно ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это зафиксировано на видео в ИВС", - сообщил защитник политзаключенного.
Адвокат подал заявления о противоправных действиях начальника ИВС в полицию. По его информации в целом все остальные сотрудники ИВС стараются придерживаться норм закона, а начальник ИВС позволяет себе хамство и нарушения законов.
24 апреля Балух уже заявлял о дискриминации по этническому признаку со стороны начальника ИВС в Раздольном. Прошлые заявления о его противоправных действиях были проигнорированы местной полицией. У защиты есть опасения, что новый факт правонарушений также останется безнаказанным.
Напоминаем, Раздольненский суд оккупированного Крыма 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.
Балух вывесил на своем доме украинский флаг в 2014 году и не снимал его вплоть до ареста. Также "переименовал" свой дом в "дом 18 по улице Небесной Сотни". У него трижды проходил обыск. Во время последнего - 12 декабря 2016 года - сотрудники ФСБ "нашли" 5 шашек тротила и несколько патронов. Тогда же Владимир был арестован и находился в СИЗО по обвинению по 222, ч.1 УК РФ (хранении боеприпасов и взрывчатых веществ).
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разве для них удивительно?!
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Кацапи все розуміють, що після всього з ними буде...
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