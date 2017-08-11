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Все про:Госпогранслужба (2968) Нацполиция (8353) торговля людьми (131) Слободян (235) Шевченко Артем (119)

 Нацполиция и пограничники вместе с иностранными коллегами ликвидировали транснациональный канал торговли людьми. ВИДЕО+ФОТО

Украинские правоохранители - Национальная полиция и Государственная пограничная служба, начиная с прошлого года, начали сбор доказательной базы о деятельности канала вербовки и торговли людьми, от которого пострадало около 200 человек.

Об этом сегодня, 11 августа, во время брифинга рассказали представители Национальной полиции и Государственной пограничной службы сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Нацполиция и пограничники вместе с иностранными коллегами ликвидировали транснациональный канал торговли людьми 01

В сообщении отмечается: "Начальник отдела Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Андрей Гаманюк сообщил, что во время досудебного расследования установлено, что наши соотечественники из Ивано-Франковской области вербовали граждан Украины под прикрытием официального трудоустройства в городах Великобритании. Но из стран Евросоюза в Англию переправляли граждан Украины нелегальным путем. Украинцы были втянуты в трудовую эксплуатацию: получали низкую заработную плату, проживали в неудовлетворительных условиях.

Нацполиция и пограничники вместе с иностранными коллегами ликвидировали транснациональный канал торговли людьми 02

"Правоохранители выяснили, что все пострадавшие получали легальные рабочие визы на территорию Польши, то есть в страны ЕС они попадали легально. Но оттуда их переправляли в Литву, где подбирались паспорта с похожими фотографиями, то есть документы также были легальны. Украинцы ехали в Великобританию через Норвегию, Данию, Нидерланды и Германию. Когда не могли подобрать документы, наших граждан переправляли в тайниках грузовых машин", - рассказал Андрей Гаманюк.

Он также сообщил, что жертвы попадали еще и в долговую кабалу, ведь злоумышленники требовали вернуть за переезд от 4 тысяч фунтов стерлингов. А в случае отказа угрожали физической расправой им и их близким.

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Андрей Гаманюк отметил, что сейчас задержаны более 11 участников преступной группы, как на территории Украины, так и на территории Литвы, более 30 пострадавших проходят по уголовным производством.

Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, собранные материалы украинские правоохранители передали литовским коллегам, ведь именно там проходил один из этапов преступной схемы.

Нацполиция и пограничники вместе с иностранными коллегами ликвидировали транснациональный канал торговли людьми 03

"4 августа литовские правоохранители на своей территории задержали украинского организатора, который вывез из Украины через Польшу и доставил пять очередных жертв. Задержали его совместно с членами группы, в частности из Литвы. Всего в Литве задержаны украинский и литовский организаторы, два пособники иностранца и девять жертв торговли людьми, среди которых и последние пять обманутых граждан", - отметил Олег Слободян.

Пресс-секретарь ГПСУ отметил, что канал действовал с 2012 года и жертвами его организаторов стали около 200 украинцев.

Олег Слободян отметил, что в ликвидации международного канала торговли людьми также приняли участие польские коллеги, ведь эта страна стала транзитным пунктом.

"Такая международное сотрудничество позволяет улучшить безопасность в Украине и интегрироваться нашем государстве в единое европейское сфере безопасности поле", - отметил представитель ГПСУ.

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В свою очередь полковник пограничной службы Польши, Первый секретарь посольства Польши Мариуш Зарецки подчеркнул, что сотрудничество между нашими государствами продолжается уже много лет, поэтому в дальнейшем она будет только углубляться.

Нацполиция и пограничники вместе с иностранными коллегами ликвидировали транснациональный канал торговли людьми 04

"Я хотел бы подчеркнуть, что польская сторона участвовала в этой международной, скоординированной и успешной операции. Польша была транзитной территорией, через которую организаторы перебрасывали жертв торговли людьми. В преступную группу также входили и граждане Польши ", - сказал Зарецки.

Нацполиция и пограничники вместе с иностранными коллегами ликвидировали транснациональный канал торговли людьми 05

Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко отметил, что за последние полгода Нацполиции и Госпогранслужбы удалось улучшить позиции Украины в ежегодном отчете Госдепа США по противодействию торговле людьми. Из потенциально опасных стран, наше государство попало в так называемую "вторую корзину" и стала страной, которая прилагает максимум усилий для борьбы с этим видом преступления.

Нацполиция и пограничники вместе с иностранными коллегами ликвидировали транснациональный канал торговли людьми 06


"За последние полгода Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполици продемонстрировал очевидный прогресс. Это и увеличение фактов внесения в ЕРДР сведений по ст. 149 Уголовного кодекса "Торговля людьми".

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Увеличилось и количество объявленных подозрений и, конечно, дел в судах - 66 против 26 в первом полугодии 2016 года. Это очень важно, ведь это влияет на международное сотрудничество и инвестиционную привлекательность государства", - отметил Артем Шевченко.






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Не припинялось,але Украину,це не чепляло в таких масштабах,як зараз.Люди вже к чорту,на кулички,едут шукати долю,але не дома
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Якi факти?Бери любу газету,там объяв о работе в Польше,Италии,Финляндии,Литве и т.п,валом.Вот и валят,робити на чужi экономiкi.
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Пусть научатся достойную власть избирать,тогда не будут ехать к черту на кулички. И еще... мне интересно сколько по нашим законам получат эти торговцы людьми? Думаю мизер. Законы в Украине пишут бандиты и не на пользу народа.
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Особливо втішило міжнародне співробітництво у цій справі.
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БРЕХНЯ!!!
Люди їдуть на заробітки у Великобританію. У мене швагро так їхав. Три місяці проривався. З ромунським паспортам завернули. Дали брошуру на ромунській мові прочитати. В кінці у фурі провезли. Ніхто в рабстві там не працює. Його брат там вже 15років на чужих документах. Як поліцаїв бачать то йде купляти газету і сідає ніби читає або дрімає( в метро на лавочці). Головне не порушувати закон. А гроші він також відробляв за перевезення. (4-5тис USA). Тут напевно хтось відмовився розрахуватися з людьми. Прийшли до родичів в Україні. Ті заяву. І є справа - рабство і тд. і тп. Великобританія не Киргизстан, там за таке ого-го.
Люди займаються доставкою. Швагро три місяці по готелях жив. за їхні гроші. Думаєте це дешево. Звичайно треба розрахуватися.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацполиция и пограничники вместе с иностранными коллегами ликвидировали транснациональный канал торговли людьми. ВИДЕО+ФОТО
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